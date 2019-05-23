10 популярных заблуждений о Древнем Риме, в которые мы до сих пор верим

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История Древнего Рима окружена легендами и романтическим ореолом. Об этой античной цивилизации сочиняют романы и пьесы, снимают кино. В произведениях, конечно, не обходится без художественного вымысла. Потому неудивительно, что наше представление об этом государстве Античности сильно искажено. Если вы тоже всегда были уверены, что «лайк» императора спасал гладиатора от смерти, то вам стоит прочитать нашу статью.

AdMe.ru решил развенчать самые популярные мифы, связанные с Древним Римом.

Миф № 1: Перед смертью Цезарь воскликнул: «И ты, Брут?!»

На самом деле эта фраза родом из пьесы Уильяма Шекспира «Юлий Цезарь». Историки же приходят к мысли, что Цезарь либо умер молча, либо произнес что-то наподобие: «И ты, дитя мое?!» Любопытна трактовка фразы. «И ты, Брут?!» воспринимается как отчаянный вопрос того, кого предал близкий друг. Он не может поверить в такое вероломство. Однако существует мнение, что фраза означает угрозу и проклятие. Цезарь мог адаптировать греческую поговорку, полная версия которой звучит так: «И ты, мой сын, почувствуешь вкус власти» — имеется в виду «и тебя убьют», «ты следующий».

Миф № 2: Нерон поджег Рим

С подачи древнеримского писателя Светония мы твердо уверились: Великий пожар Рима произошел по вине императора Нерона, который сам и поджег город. А потом, нарядившись в театральный костюм, будто бы играл на лире и декламировал поэму о гибели Трои, наблюдая за ужасным зрелищем. Однако современные историки склонны полагаться на описание событий, данное Тацитом. Этот публицист и историк пережил страшное бедствие, будучи еще ребенком. Согласно его воспоминаниям, узнав о пожаре, отсутствовавший в городе Нерон немедленно направился в Рим. Император на собственные средства организовал спасение столицы и людей. И тут же разработал новый план строительства города. В нем он установил минимальную ширину улиц и расстояние между домами, а также обязал строить только каменные здания.

Миф № 3: Гладиаторские бои всегда заканчивались смертью

Врачи Фабиан Канц и Клаус Гросшмидт исследовали 1 800-летнее кладбище гладиаторов в Эфесе. Они обнаружили типичные травмы, характерные именно для этой категории людей. Однако повреждения, несовместимые с жизнью, там встречались крайне редко. Гладиаторские бои больше напоминали состязания, за которыми наблюдали судьи. К тому же не все бойцы были рабами. Ради денежного приза в гладиаторы нанимались и свободные люди. И, конечно, никто не ожидал от них боя до последней капли крови. За обученного раба-гладиатора владельцу приходилось платить немалые деньги. Поэтому частые убийста на арене были экономически невыгодны знати.

Миф № 4: Поднятый вверх палец мог спасти гладиатора от смерти

На картине «Pollice Verso» художника Жан-Леона Жерома мы видим, как толпа беснуется над поверженным гладиатором, опустив большой палец руки. Отсюда и пошел миф о том, что зрители решали судьбу проигравшего положением большого пальца. Если он был повернут вверх, как современный «лайк», — гладиатору везло, если вниз — ему не было никакой пощады. На самом деле, скорее всего, все обстояло иначе. Если гладиатор больше не мог сражаться, он выставлял вверх указательный палец. Решать, оставлять ли в живых поверженного или нет, мог император. Ряд историков считает, что этот вопрос определялся ладонью: плоская ладонь говорила о пощаде, закрытая — об умерщвлении. Так было гораздо проще рассмотреть с трибуны руку повелителя. Другие исследователи считают, что версия с пальцем все же имеет право на существование. Только вот выставленный палец из кулака означал одно: гладиатор лишался жизни. Палец императора при этом смотрел вбок, а не вверх. А вот миловал самодержец в этом случае сжатым кулаком, что означало «убери меч в ножны».

Миф № 5: Тога — повседневная одежда римских обывателей

По нашим представлениям, подкрепленным картинками в школьных учебниках, каждый житель Древнего Рима постоянно носил длинное белое одеяние — тогу и она была любимой одеждой людей того времени. Однако это не совсем так. Тогу носили в основном видные и выдающиеся деятели Рима в период Республики и ранней Империи. Большой белый кусок ткани был не слишком удобен в ношении и сковывал движения. Знатные вельможи даже тренировали рабов в искусстве надевания тоги, чтобы те помогали им в нее облачаться. Несмотря на неудобство и неудовольство людей, в обязанность гражданам вменялось носить тогу во время больших празднеств, свадеб и гладиаторских боев. Постепенно нелюбимая жителями одежда вышла из обихода — к большому разочарованию императора.

Миф № 6: Гладиаторы были кровожадными

Упоминавшиеся выше врачи Гросшмидт и Канц также обнаружили, что те скелеты гладиаторов, которые имели смертельные травмы, характеризовались и наличием на голове одинакового увечья — будто от удара молотком. Исследователи предположили, что специальный человек добивал обреченных, чтобы душевно не травмировать гладиаторов-победителей. Делалось это, скорее всего, не на арене, а после финального осмотра лекарем.

Миф № 7: В Древнем Риме вседа было жарко, а люди круглогодично ходили в сандалиях

С картинок на нас смотрят древние римляне с непокрытой головой и в сандалиях на босу ногу. Неудивительно, что со школьных лет у нас отложилось представление об этом государстве из прошлого как о жарком крае. На самом деле, даже если проанализировать погоду в современном Риме, становится понятно, что наши представления ошибочны. Сейчас зимой в Вечном городе температура держится на уровне 5–10 градусов тепла. За время существования древнеримской цивилизации климат несколько раз менялся. С момента образования империи она находилась в условиях субатлантического периода. Это время характеризовалось прохладной погодой летом и дождливыми зимами. В этот период также было зафиксировано несколько очень холодных зим, во время которых главная река Рима Тибр полностью замерзала. То, что античное государство не было жарким краем, подтверждает и тот факт, что в домах у знатных жителей имелись полы с подогревом — этому изобретению мы обязаны именно древнеримской цивилизации.

Миф № 8: Гладиаторами были только мужчины

Хотя в кинофильмах мы привыкли видеть в числе гладиаторов лишь сильных, мускулистых мужчин, в Древнем Риме существовали и женщины, которые сражались на аренах друг с другом и с дикими животными. Они участвовали в боях, следуя тем же правилам, что и мужчины, и одевались так же. Наибольшего расцвета эта практика достигла во времена правления императоров Нерона (54–68 гг. н. э.) и Домициана (81–96 гг. н. э.).

Миф № 9: Все в Древнем Риме говорили на латинском языке

Папирус V века с параллельным греко-латинским текстом.

Римская империя была многоязычным государством. Официальными языками были два: латынь и древнегреческий. А еще граждане столь обширной территории говорили и на других языках, например на оскском и этрусском.

Миф № 10: Жизнь древнего римлянина состояла из бесконечных пиров

В действительности обычные римляне в питании придерживались принципа воздержанности. Их обеды и ужины были довольно скромными и безыскусными. Конечно, были и исключения. Знать могла позволить себе роскошные пиры по 6–8 часов, во время которых обсуждались политические дела, заводились нужные знакомства и заключались сделки.

А какой факт стал неожиданностью для вас?