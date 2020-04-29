10+ образов, которыми запомнился гардероб герцогини Сассекской
О Меган Маркл, супруге принца Гарри, только что из каждого утюга не трубили, так что сложно, наверное, найти человека, который не слышал бы об этой скандальной парочке. Но мы хотели бы поговорить не о том, как 8 января 2020 года Гарри и Меган опубликовали официальное заявление, в котором было сказано, что они намерены сложить с себя королевские обязанности, а о том, как герцогиня Сассекская умело подбирала наряды на выход. И вы знаете, у нее есть чему поучиться.
Нам в AdMe.ru очень уж понравился образ Меган на присуждении наград фонда Endeavour в Drapers’ Hall. А вам?
На музыкальном фестивале в Королевском Альберт-холле. Март 2020 года
На службе в Вестминстерском аббатстве. Март 2020 года
На скачках Royal Ascot. Июнь 2018 года
На выходе из Дублинского аэропорта. Июль 2018 года
После свадебной церемонии. Май 2018 года
На Кубке поло. Июль 2018 года
На конкурсе молодых лидеров из стран Содружества, проходящем в Мальборо-хаус. Июль 2018 года
На присуждении наград фонда Endeavour в Drapers’ Hall. Февраль 2019 года
На премьере шоу Totem в исполнении знаменитого Cirque du Soleil. Январь 2019 года
Во время публичной прогулки по Роторуа в последний день официального 16-дневного осеннего тура с посещением городов Австралии, Фиджи, Тонги и Новой Зеландии. Октябрь 2018 года
На вручении наград Австралийского географического общества в Сиднее, Австралия . Октябрь 2018 года
Посещение резиденции президента Ирландии. Июль 2018 года
На государственном ужине, устроенном президентом Фиджи Хиохи Коноуси Конроте в Grand Pacific Hotel в Суве. Октябрь 2018 года
В Окленде во время королевского тура. Октябрь 2018 года
А как вы относитесь к Меган Маркл? Считаете ее бунтаркой?
Фото на превью James Whatling / eastnews