10+ образов, которыми запомнился гардероб герцогини Сассекской

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О Меган Маркл, супруге принца Гарри, только что из каждого утюга не трубили, так что сложно, наверное, найти человека, который не слышал бы об этой скандальной парочке. Но мы хотели бы поговорить не о том, как 8 января 2020 года Гарри и Меган опубликовали официальное заявление, в котором было сказано, что они намерены сложить с себя королевские обязанности, а о том, как герцогиня Сассекская умело подбирала наряды на выход. И вы знаете, у нее есть чему поучиться.

Нам в AdMe.ru очень уж понравился образ Меган на присуждении наград фонда Endeavour в Drapers’ Hall. А вам?

На музыкальном фестивале в Королевском Альберт-холле. Март 2020 года

На службе в Вестминстерском аббатстве. Март 2020 года

На скачках Royal Ascot. Июнь 2018 года

На выходе из Дублинского аэропорта. Июль 2018 года

После свадебной церемонии. Май 2018 года

На Кубке поло. Июль 2018 года

На конкурсе молодых лидеров из стран Содружества, проходящем в Мальборо-хаус. Июль 2018 года

На присуждении наград фонда Endeavour в Drapers’ Hall. Февраль 2019 года

На премьере шоу Totem в исполнении знаменитого Cirque du Soleil. Январь 2019 года

Во время публичной прогулки по Роторуа в последний день официального 16-дневного осеннего тура с посещением городов Австралии, Фиджи, Тонги и Новой Зеландии. Октябрь 2018 года

На вручении наград Австралийского географического общества в Сиднее, Австралия . Октябрь 2018 года

Посещение резиденции президента Ирландии. Июль 2018 года

На государственном ужине, устроенном президентом Фиджи Хиохи Коноуси Конроте в Grand Pacific Hotel в Суве. Октябрь 2018 года

В Окленде во время королевского тура. Октябрь 2018 года

А как вы относитесь к Меган Маркл? Считаете ее бунтаркой?