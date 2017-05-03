10 обалденных купальников, которые помогут скрыть все лишнее
Правильно подобранные вещи помогают подчеркнуть плюсы и замаскировать изъяны. И это касается не только верхней одежды, но даже купальников. AdMe.ru расскажет о 10 моделях купальных костюмов, которые позволяют спрятать все лишнее и отлично выглядеть на пляже или у бассейна.
Купальник с воланом
Волан маскирует проблемные зоны верхней части рук и уравновешивает силуэт при массивных бедрах. Оптимальный выбор для девушек с фигурой типа груша.
Купальник с сеткой
Цельный крой этого купальника поможет спрятать все лишнее, а полупрозрачная сетка добавит сексуальности.
Хай-нек
Лиф под горло в таких купальниках скрывает недостатки подмышечной зоны и зрительно вытягивает верхнюю часть торса, из-за чего фигура смотрится стройнее.
Купальник с высокой талией
Плавки с достаточно высокой посадкой хорошо скрывают все изъяны. Такой купальник добавит несколько сантиметров роста, поэтому высоким девушкам такие модели не рекомендуются.
Пландж
Модель цельного купальника с глубоким вырезом для смелых девушек. Длинная вертикальная линия выреза отлично вытягивает и стройнит фигуру. Из-за особенностей кроя пландж не рекомендуется девушкам с пышным бюстом.
Танкини
Верх этой модели представлен удлиненным топом, низ — шортиками или трусиками. При складках на талии выбирайте вариант с расклешенной маечкой. При проблемных бедрах оптимальным будет удлиненный вариант топа, который напоминает платье и называется swimdress.
Майо
Сплошной купальник с пришивными бретелями и V-образным вырезом, который вытягивает верхнюю часть торса. Имитация запаха и диагональные контрастные полосы делают акцент на талии.
Скиртини
Идеальный вариант для тех, кто хочет скрыть изъяны в области бедер. С юбочкой хорошо смотрится объемный лиф со складками ткани крест-накрест (бандо).
Купальник в стиле Рin-Up
Имитация завышенной талии «стройнит», а плотные чашки хорошо держат грудь. Мелкий горошек не увеличивает зрительно силуэт и делает образ нескучным.
Многослойный купальник
Воланы на купальнике надежно прячут все лишнее, но при невысоком росте такая модель может сделать силуэт громоздким.
Фото на превью raisinscurve/instagram, wisephotographygc/instagram
По материалам swimsuitsforall, realsimple, oprah