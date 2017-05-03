10 обалденных купальников, которые помогут скрыть все лишнее

Правильно подобранные вещи помогают подчеркнуть плюсы и замаскировать изъяны. И это касается не только верхней одежды, но даже купальников. AdMe.ru расскажет о 10 моделях купальных костюмов, которые позволяют спрятать все лишнее и отлично выглядеть на пляже или у бассейна.

Купальник с воланом

Волан маскирует проблемные зоны верхней части рук и уравновешивает силуэт при массивных бедрах. Оптимальный выбор для девушек с фигурой типа груша.

Купальник с сеткой

Цельный крой этого купальника поможет спрятать все лишнее, а полупрозрачная сетка добавит сексуальности.

Хай-нек

Лиф под горло в таких купальниках скрывает недостатки подмышечной зоны и зрительно вытягивает верхнюю часть торса, из-за чего фигура смотрится стройнее.

Купальник с высокой талией

Плавки с достаточно высокой посадкой хорошо скрывают все изъяны. Такой купальник добавит несколько сантиметров роста, поэтому высоким девушкам такие модели не рекомендуются.

Пландж

Модель цельного купальника с глубоким вырезом для смелых девушек. Длинная вертикальная линия выреза отлично вытягивает и стройнит фигуру. Из-за особенностей кроя пландж не рекомендуется девушкам с пышным бюстом.

Танкини

Верх этой модели представлен удлиненным топом, низ — шортиками или трусиками. При складках на талии выбирайте вариант с расклешенной маечкой. При проблемных бедрах оптимальным будет удлиненный вариант топа, который напоминает платье и называется swimdress.

Майо

Сплошной купальник с пришивными бретелями и V-образным вырезом, который вытягивает верхнюю часть торса. Имитация запаха и диагональные контрастные полосы делают акцент на талии.

Скиртини

Идеальный вариант для тех, кто хочет скрыть изъяны в области бедер. С юбочкой хорошо смотрится объемный лиф со складками ткани крест-накрест (бандо).

Купальник в стиле Рin-Up

Имитация завышенной талии «стройнит», а плотные чашки хорошо держат грудь. Мелкий горошек не увеличивает зрительно силуэт и делает образ нескучным.

Многослойный купальник

Воланы на купальнике надежно прячут все лишнее, но при невысоком росте такая модель может сделать силуэт громоздким.

Фото на превью raisinscurve/instagram, wisephotographygc/instagram
По материалам swimsuitsforall, realsimple, oprah

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