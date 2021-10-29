10 нюансов семейной жизни крестьян, которые ими воспринимались как должное, а нам кажутся дикостью

О прошлом распространено наивное представление как о вечном празднике жизни, где один бал сменяется другим, а после них следует обязательная поездка в Альпы. При этом сельское население Российской империи в 1897 году составляло почти 100 млн человек, то есть 81 % всех жителей страны были крестьянами. И об Альпах многие из них даже не слышали.

Мы в AdMe.ru решили пристально изучить семейную жизнь славянских крестьян и хотим поделиться фактами, о которых не можем перестать думать. А из бонуса вы сможете узнать о том, какие общественные места официально разрешалось использовать вместо туалета.

Женщина, которая не вышла замуж, жила в семье брата

Не имеющая мужа женщина после смерти своих родителей часто уходила жить в дом брата. Там она была обузой и совершенно бесправным членом семьи. Из наследства вековуха, а именно так называли подобных женщин, могла рассчитывать только на вещи матери, а на имущество отца она претендовать не могла. Иногда такие женщины уходили «в чужие люди»: их брали работать нянями или смотрительницами за хозяйством. Порой вековухи выбирали вместо мирской жизни монашеский постриг.

Детям рано приходилось видеть подробности супружеской жизни

Многочисленная крестьянская семья, как правило, жила в одной избе. Семьи были большими: родители, их сыновья с женами, дети. Все размещались в одной комнате, поэтому ни о какой приватности не могло быть и речи. Все нюансы частной жизни были на виду и происходили на глазах у всего семейства.

Женой сына или собственной крестьянин мог «поделиться»

Тяжелые условия жизни, неграмотность и своеобразные представления крестьян о должном образе жизни могли выливаться в события и поступки, о которых не принято говорить. Так, крестьянин мог «поделиться» своей женой или женой сына, пока того нет дома, с дорогим и уважаемым гостем.

Отношения строили с помощью кнута, а не пряника

Когда Чехов написал повесть «Мужики» о реальной, как ему казалось, жизни крестьян XIX века и их нравах, то получил массу негативных отзывов. Лев Николаевич Толстой чувствовал себя оскорбленным этой повестью и говорил, что Антон Павлович «не знает русского человека». Хотя Антон Павлович не посягал на святое, а всего лишь рассказал о том, что в русской деревне вместо доброго слова — брань, а вместо объятий и ласки — кулаки.

Осуждалось рождение детей в декабре

Если крестьянка рожала в декабре, то над ней насмехались, а ее мужа осуждали. Такой ребенок приносил родителям укоризненные взгляды соседей, обидные прозвища и гул перешептываний за спиной. Ведь тогда становилось очевидным, что пара была невоздержанна в своих желаниях и нарушала святость Великого поста.

Свадьбы праздновали зимой

Когда осенние полевые работы уже закончились, а весенние еще не начались, наступало время отдыха и праздников. Крестьяне предпочитали играть свадьбы зимой. Первый ребенок появлялся на свет осенью, а это означало, что беременная женщина весной и летом не выпадала из трудового процесса.

Незамужних водили по дворам и предлагали взять замуж

Когда девушке исполнялось 25 лет, то иначе, нежели старой девой, ее не называли. Но перед этим в некоторых селах всеми силами пытались выдать замуж засидевшуюся в девицах. Способ, который для этого использовали, был довольно противоречивый: девушку сажали на телегу и возили по всем домам, где предположительно от нее можно было «избавиться». У ворот было принято кричать: «Созрела! Созрела!» И так до тех пор, пока непрошеных гостей попросту не выгоняли.

Жена помогала решать финансовые проблемы семьи

Крестьянин, у которого были долги, мог отправить жену к приказчику, чтобы она силой своего женского обаяния попробовала решить проблемы. В некоторых семьях это было единственным выходом из бедственного положения, а женщина не имела права выбора, ведь подчиняться мужу следовало беспрекословно.

Девичьи слезы перед браком были настоящими

И сегодня бывает, что девушка нет-нет да и всплакнет перед свадьбой, когда начинает размышлять о том, как сложится ее жизнь с любимым человеком. У невест прошлого причин для слез имелось гораздо больше, но главной была одна: они видели пример своей матери и понимали, что в браке их ждет такая же трудная жизнь, посвященная бесконечным родам и тяжелой работе.

На измены закрывали глаза

Женщине из дворянской среды было нельзя изменять супругу хотя бы потому, что это могло принести потерю имени, репутации и позорный развод. Измены в крестьянской среде в целом воспринимались намного проще. Изменять было можно, а солдаткам, женам солдат-рекрутов, неверность попросту прощали. Их мужья уходили на службу, и иногда совсем молодые женщины оставались одни и теперь были вынуждены сами заботиться о себе. И для этого они не всегда выбирали высоконравственные способы. Общество смотрело на многочисленные незаконные связи сквозь пальцы, ведь женщина фактически была вдовой при живом муже. Художник Николай Алексеевич Касаткин посвятил этому вопросу целый сюжет и написал картину «Кто?», где изображен сомневающийся в верности супруги крестьянин.

Бонус: о жизни без коммунальных благ

Привыкшим к центральной канализации людям трудно представить свой быт без нее, а еще сложнее вообразить, что именно было вместо привычного сегодня фаянса в крестьянской избе. Ведь даже «дачных» туалетов крестьяне еще не знали. Они использовали для гигиенических целей хозяйственные постройки. Фиксировалось, что приезжающие в город крестьяне по привычке справляли нужду на улице. Более того, это официально разрешалось, ведь специальное постановление практически превращало все дворы домов в общественные туалеты.