10+ новых слов, незнание которых может выдать вас за человека из прошлого

Синглизм, доксинг, айпалец... В языке чуть ли не каждый день появляются новые слова, и часто уследить за ними весьма непросто. Например, иногда со стороны совершенно непонятно, о чем говорит подрастающее поколение.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы вы всегда были «в теме», поэтому разобрались во всех этих неологизмах и собрали словарик новых понятий.

Сквиш (от англ. squishy — «мялка») — игрушка-антистресс, которую, как понятно из названия, приятно мять. Хотя интерес к сквишам был и почти 5 лет назад, инстаграм- и YouTube-профили они заполонили именно сейчас, потеснив и наделавшие шуму спиннеры, и слаймы — мягкую смесь с похожим предназначением.

Преролл (от англ. pre-roll — «перед роликом») — это та самая навязчивая реклама, которая при воспроизведении видео показывается раньше самого видео, например на YouTube. Теперь вы знаете, как назвать этот ненавидимый многими вид рекламы одним словом.

(от англ. pre-roll — «перед роликом») — это та самая навязчивая реклама, которая при воспроизведении видео показывается раньше самого видео, например на YouTube. Теперь вы знаете, как назвать этот ненавидимый многими вид рекламы одним словом. Бандл (от англ. bundle — «пачка») — это комплект из нескольких предметов, продающихся как единое целое, например в одной коробке. Хотя понятие бандла лучше всего прижилось в игровой индустрии (там, например, это может быть консоль и видеоигра в одной упаковке), слово просачивается и в другие сферы. Например, бандлом может быть собрание контента от разных авторов, а еще так называют привычные нам комплекты книг или косметики.

Сейфтизм (от англ. safe — «безопасность») — это своего рода идеология, которая заключается в защите от потенциально опасной, вредной или травмирующей информации. Например, если вы принципиально читаете только хорошие новости, игнорируя плохие, вы придерживаетесь политики сейфтизма. Сюда же относится и гиперопека ребенка. Можно долго спорить о том, что лучше: избегать травмирующих вещей или закалять психику, но факт остается фактом: явление, а вместе с ним и слово плотно укоренилось в нашей реальности.

Бинджвотчинг (от англ. binge + watch — «смотреть запоем») — это просмотр нескольких фильмов или нескольких серий сериала за раз. Сейчас это особенно актуально, потому что сезоны большинства популярных сериалов состоят не из нескольких десятков, а из 8–10 серий. То есть как раз хватит на один ленивый бинджвотчинговый выходной.

(от англ. binge + watch — «смотреть запоем») — это просмотр нескольких фильмов или нескольких серий сериала за раз. Сейчас это особенно актуально, потому что сезоны большинства популярных сериалов состоят не из нескольких десятков, а из 8–10 серий. То есть как раз хватит на один ленивый бинджвотчинговый выходной. Айпалец (от англ. iFinger) — кажется, будто кто-то ударился мизинцем о тумбочку, но нет. Речь идет о пальце, который намеренно оставляют чистым во время еды, чтобы пользоваться с его помощью смартфоном или другими гаджетами без риска их запачкать.

Синглизм (от англ. single — «одинокий») — это дискриминация людей, у которых нет партнера. Вокруг одиночек много стереотипов: например, считают, что они несчастные, незрелые, эгоистичные. Если начальник из всех сотрудников отправляет в командировки только вас, потому что у вас нет семьи, — это тоже синглизм. А еще синглизмом являются частые упреки родни в духе «Ну когда ты наконец заведешь себе кого-нибудь?»

(от англ. single — «одинокий») — это дискриминация людей, у которых нет партнера. Вокруг одиночек много стереотипов: например, считают, что они несчастные, незрелые, эгоистичные. Если начальник из всех сотрудников отправляет в командировки только вас, потому что у вас нет семьи, — это тоже синглизм. А еще синглизмом являются частые упреки родни в духе «Ну когда ты наконец заведешь себе кого-нибудь?» Замьютить (от англ. to mute — убавлять звук) — значит игнорировать человека, выключив оповещения о его новых сообщениях или ставя телефон на беззвучный режим, когда звонит надоедливый абонент. А еще можно замьютить человека в инстаграме так, чтобы он об этом не узнал: вы останетесь его подписчиком, но его публикаций не будет в вашей ленте.

Фаббинг (от англ. phone + snubbing — «телефон» + «пренебрежение») — это злоупотребление гаджетами в процессе живого общения. Иными словами, тот, кто постоянно отвлекается на телефон во время разговора с вами, занимается фаббингом. Во многих парах он является главной проблемой в отношениях.

Фактоид — это ложное утверждение, облеченное в такую форму, что кажется фактом. Фактоиды часто тиражируются СМИ и уходят в народ. Вы наверняка слышали историю о том, как Эрнест Хемингуэй написал самый короткий рассказ: «Продаются детские ботиночки. Неношеные». На самом деле почти наверняка эта история Хемингуэю не принадлежит — вот вам типичный пример фактоида. А чтобы в СМИ не просачивались фактоиды, журналистам следует заниматься фактчекингом — тщательной проверкой публикуемой информации.

Гринвошинг (по аналогии с англ. whitewashing — «отбеливание») — явление, когда компания рекламирует себя как экологичную, а на самом деле таковой не является. Сегодня экология в тренде, так что любителей «зеленого» пиара можно понять: экотовары покупают все охотнее, за них даже готовы доплачивать. Но обман остается обманом, и для брендов, уличенных в гринвошинге, дело может обернуться судебным иском. Теперь, когда вы знаете о гринвошинге, вы будете осторожнее, ведь приставка «эко-» или слово «экологичный» на упаковке продукта еще ничего не гарантирует.

(по аналогии с англ. whitewashing — «отбеливание») — явление, когда компания рекламирует себя как экологичную, а на самом деле таковой не является. Сегодня экология в тренде, так что любителей «зеленого» пиара можно понять: экотовары покупают все охотнее, за них даже готовы доплачивать. Но обман остается обманом, и для брендов, уличенных в гринвошинге, дело может обернуться судебным иском. Теперь, когда вы знаете о гринвошинге, вы будете осторожнее, ведь приставка «эко-» или слово «экологичный» на упаковке продукта еще ничего не гарантирует. Доксинг (от англ. docs — «документы») — это публикация в открытом доступе частной информации, найденной в сети. Доксеры занимаются этим, чтобы получить прибыль, а иногда — чтобы отомстить жертве и подвергнуть ее травле. Так что доксинг — очень опасное явление, а еще в некоторых случаях это подсудное дело.

Анфлюэнсер (по аналогии с «инфлюэнсер») — блогер или другая медийная личность, которая настолько раздражает, что не хочется себя с ней отождествлять. Блогерам, которые начинают бесить своих подписчиков, стоит задуматься: возможно, они слишком навязчиво рекламируют товары или размещают слишком много неинформативных постов. Или им просто нужно быть более искренними.

(по аналогии с «инфлюэнсер») — блогер или другая медийная личность, которая настолько раздражает, что не хочется себя с ней отождествлять. Блогерам, которые начинают бесить своих подписчиков, стоит задуматься: возможно, они слишком навязчиво рекламируют товары или размещают слишком много неинформативных постов. Или им просто нужно быть более искренними. Нейросексизм — искренняя вера в то, что у мужчин и женщин мозги от природы работают по-разному, а значит, женщины «хуже». Мозг — это еще не изведанный в полной мере орган, поэтому до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, какова разница между мозгом мужчины и женщины. Но даже если разница есть, это точно не означает, что кто-то лучше, а кто-то хуже. А значит, дискриминация на этой почве необоснованна.