10+ новых слов, незнание которых может выдать вас за человека из прошлого
Синглизм, доксинг, айпалец... В языке чуть ли не каждый день появляются новые слова, и часто уследить за ними весьма непросто. Например, иногда со стороны совершенно непонятно, о чем говорит подрастающее поколение.
Мы в AdMe.ru хотим, чтобы вы всегда были «в теме», поэтому разобрались во всех этих неологизмах и собрали словарик новых понятий.
- Сквиш (от англ. squishy — «мялка») — игрушка-антистресс, которую, как понятно из названия, приятно мять. Хотя интерес к сквишам был и почти 5 лет назад, инстаграм- и YouTube-профили они заполонили именно сейчас, потеснив и наделавшие шуму спиннеры, и слаймы — мягкую смесь с похожим предназначением.
- Преролл (от англ. pre-roll — «перед роликом») — это та самая навязчивая реклама, которая при воспроизведении видео показывается раньше самого видео, например на YouTube. Теперь вы знаете, как назвать этот ненавидимый многими вид рекламы одним словом.
- Бандл (от англ. bundle — «пачка») — это комплект из нескольких предметов, продающихся как единое целое, например в одной коробке. Хотя понятие бандла лучше всего прижилось в игровой индустрии (там, например, это может быть консоль и видеоигра в одной упаковке), слово просачивается и в другие сферы. Например, бандлом может быть собрание контента от разных авторов, а еще так называют привычные нам комплекты книг или косметики.
- Сейфтизм (от англ. safe — «безопасность») — это своего рода идеология, которая заключается в защите от потенциально опасной, вредной или травмирующей информации. Например, если вы принципиально читаете только хорошие новости, игнорируя плохие, вы придерживаетесь политики сейфтизма. Сюда же относится и гиперопека ребенка. Можно долго спорить о том, что лучше: избегать травмирующих вещей или закалять психику, но факт остается фактом: явление, а вместе с ним и слово плотно укоренилось в нашей реальности.
- Бинджвотчинг (от англ. binge + watch — «смотреть запоем») — это просмотр нескольких фильмов или нескольких серий сериала за раз. Сейчас это особенно актуально, потому что сезоны большинства популярных сериалов состоят не из нескольких десятков, а из 8–10 серий. То есть как раз хватит на один ленивый бинджвотчинговый выходной.
- Айпалец (от англ. iFinger) — кажется, будто кто-то ударился мизинцем о тумбочку, но нет. Речь идет о пальце, который намеренно оставляют чистым во время еды, чтобы пользоваться с его помощью смартфоном или другими гаджетами без риска их запачкать.
- Синглизм (от англ. single — «одинокий») — это дискриминация людей, у которых нет партнера. Вокруг одиночек много стереотипов: например, считают, что они несчастные, незрелые, эгоистичные. Если начальник из всех сотрудников отправляет в командировки только вас, потому что у вас нет семьи, — это тоже синглизм. А еще синглизмом являются частые упреки родни в духе «Ну когда ты наконец заведешь себе кого-нибудь?»
- Замьютить (от англ. to mute — убавлять звук) — значит игнорировать человека, выключив оповещения о его новых сообщениях или ставя телефон на беззвучный режим, когда звонит надоедливый абонент. А еще можно замьютить человека в инстаграме так, чтобы он об этом не узнал: вы останетесь его подписчиком, но его публикаций не будет в вашей ленте.
- Фаббинг (от англ. phone + snubbing — «телефон» + «пренебрежение») — это злоупотребление гаджетами в процессе живого общения. Иными словами, тот, кто постоянно отвлекается на телефон во время разговора с вами, занимается фаббингом. Во многих парах он является главной проблемой в отношениях.
- Фактоид — это ложное утверждение, облеченное в такую форму, что кажется фактом. Фактоиды часто тиражируются СМИ и уходят в народ. Вы наверняка слышали историю о том, как Эрнест Хемингуэй написал самый короткий рассказ: «Продаются детские ботиночки. Неношеные». На самом деле почти наверняка эта история Хемингуэю не принадлежит — вот вам типичный пример фактоида. А чтобы в СМИ не просачивались фактоиды, журналистам следует заниматься фактчекингом — тщательной проверкой публикуемой информации.
- Гринвошинг (по аналогии с англ. whitewashing — «отбеливание») — явление, когда компания рекламирует себя как экологичную, а на самом деле таковой не является. Сегодня экология в тренде, так что любителей «зеленого» пиара можно понять: экотовары покупают все охотнее, за них даже готовы доплачивать. Но обман остается обманом, и для брендов, уличенных в гринвошинге, дело может обернуться судебным иском. Теперь, когда вы знаете о гринвошинге, вы будете осторожнее, ведь приставка «эко-» или слово «экологичный» на упаковке продукта еще ничего не гарантирует.
- Доксинг (от англ. docs — «документы») — это публикация в открытом доступе частной информации, найденной в сети. Доксеры занимаются этим, чтобы получить прибыль, а иногда — чтобы отомстить жертве и подвергнуть ее травле. Так что доксинг — очень опасное явление, а еще в некоторых случаях это подсудное дело.
- Анфлюэнсер (по аналогии с «инфлюэнсер») — блогер или другая медийная личность, которая настолько раздражает, что не хочется себя с ней отождествлять. Блогерам, которые начинают бесить своих подписчиков, стоит задуматься: возможно, они слишком навязчиво рекламируют товары или размещают слишком много неинформативных постов. Или им просто нужно быть более искренними.
- Нейросексизм — искренняя вера в то, что у мужчин и женщин мозги от природы работают по-разному, а значит, женщины «хуже». Мозг — это еще не изведанный в полной мере орган, поэтому до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, какова разница между мозгом мужчины и женщины. Но даже если разница есть, это точно не означает, что кто-то лучше, а кто-то хуже. А значит, дискриминация на этой почве необоснованна.
Признавайтесь, какие из этих слов вам никогда не встречались? И как вы относитесь к таким неологизмам в языке?