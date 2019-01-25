10 новых фактов, которые вызывают неконтролируемый приступ удивления

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Даже если Илон Маск прав и мы все действительно живем в матрице, то это самая потрясающая матрица из всех возможных. Иначе как описать то, что грудные импланты останавливают пули, тысячелетние айсберги буквально разливают по бутылкам, мед вызывает галлюцинации, а статуэтки «Оскар» ставят в туалете?

AdMe.ru делится 10 новыми фактами, о которых вы могли не знать.

1. Нервные клетки не только гибнут, но и постоянно восстанавливаются, образуя всё новые связи

Вопреки известному мнению, нейроны не способны погибать от стресса или перегрузки. Обычно они гибнут от дефицита питательных веществ, накопления токсинов и недостатка кислорода. Всему этому способствуют лекарства, крепкий кофе и чай, табак, алкоголь, чрезмерные физические нагрузки и болезни. Как говорят ученые, чтобы сберечь нейроны, достаточно учиться чему-то новому и проводить больше времени с близкими.

2. В Ньюфаундленде (Канада) айсберги собирают совсем как урожай, чтобы делать из них напитки

Айсбергам у берегов Ньюфаундленда более 10 тыс. лет. Помимо того, что айсберги тут главная туристическая достопримечательность, из этого льда также делают водку под названием Iceberg Vodka. А поскольку для этого используется талая вода, которой несколько тысяч лет, продукт получается невероятно чистым. Для производства берется всего один айсберг в год. А остальными в их естественном виде могут наслаждаться путешественники во время местных туров на катерах.

3. Грудные импланты способны остановить пулю

Подобное произошло с американкой по имени Лидия Карранс в 2010 году. Когда в нее стреляли из пистолета, солевой раствор в импланте остановил пулю и спас ей жизнь. Позже ученые выяснили, что обычный солевой имплант способен замедлить пулю минимум на 20 %, а силиконовый — на 31 % при выстреле в упор. Однако, разумеется, использовать импланты вместо бронежилета все-таки не стоит.

4. Так выглядит пустой Boeing 787, который считается настоящим произведением искусства

Это один из самых технически продвинутых и безопасных типов коммерческих самолетов. Подсветка внутри способна имитировать яркий дневной свет, спокойное ночное небо или огненные цвета заката. В иллюминаторах установлено смарт-стекло, через которое солнце не слепит, а пейзаж выглядит таким же, как на красочных фото в журналах. А корпус самолета — это цельная конструкция из сверхлегкого металла, которую очень трудно сломать.

5. Гора Эверест покрыта экскрементами — в буквальном смысле

Несмотря на то, что Эверест покорили тысячи людей, а на его вершину даже проведен интернет, там нет туалетов. Это означает, что нужду людям приходится справлять прямо на склонах горы. А поскольку там очень холодно, отходы не растворяются, и они останутся там до тех пор, пока не изменится климат. Из-за этого многие альпинисты называют гору «фекальной бомбой замедленного действия» и отказываются кипятить снег, чтобы использовать его в качестве воды для питья.

6. Некоторые виды меда вызывают галлюцинации

Непальский красный мед ценится настолько, что охотники за ним преодолевают опасные горные маршруты и готовы убегать от роя злобных пчел, чтобы заполучить его. Такой мед собирается только весной, потому что в это время в цветах присутствуют особые токсины, часть которых через пыльцу попадает в мед. «Я съел 2 чайные ложки и примерно через 15 минут начал чувствовать себя чем-то, похожим на сорняк. Мне казалось, что мое тело остывает, начиная с затылка и дальше — вниз. Глубокое, ледяное, но вместе с тем горячее чувство остановилось в животе — и все это продолжалось несколько часов», — рассказывает путешественник Дэвид Капрара. Коренные непальцы используют небольшие дозы меда в качестве антисептика, средства от кашля или для облегчения боли, но не в качестве галлюциногена и развлечения. Стоит такой мед $ 100 за 100 г.

7. Кейт Уинслет хранит свою статуэтку «Оскар» в туалете

Актриса призналась, что все, кто приходят к ней домой, очень хотят посмотреть на статуэтку, которую она получила за фильм «Чтец». Поэтому Кейт поместила ее в ванную комнату, как в «самое публичное место в доме». Каждый гость актрисы может зайти в ванную, взять статуэтку в руку и произнести речь перед зеркалом. Вам ведь тоже этого захотелось?

8. Сова Гарри Поттера Хедвиг (в русском переводе Букля) названа в честь покровителя осиротевших и брошенных детей

Ядвига (Хедвига, или Гедвига) Силезская (1174–1243) — женщина, которая, пережив смерть семерых детей и мужа, основала монастырь, и все монахини этого монастыря работают в детских приютах. Впоследствии она была объявлена святой покровительницей всех сирот. По словам Джоан Роулинг, смерть совы в книге символизировала потерю безопасности (как потерю покровителя) и окончание детства для Гарри Поттера.

9. Глобальное потепление помогло снизить цены на некоторые продукты

Несмотря на то что глобальное потепление крайне негативно сказывается на нашей планете, у этой проблемы есть и положительные стороны. Например, из-за того, что бо́льшая часть ледников растаяла, открылась круглогодичная навигация по Северному морскому пути, которая позволила сократить цену на товары и продукты питания во многих странах.

10. Когда ученые в первый раз увидели утконоса, они подумали, что это какая-то шутка

Утконосы — странные животные. Они живут в норах, откладывают яйца, у них нос утки, хвост бобра, тело выдры, а еще они ядовитые. Неудивительно, что, когда впервые в Англию привезли шкуру утконоса, ученые подумали, будто кто-то решил пошутить и специально слепил странное чучело. Только через 100 лет, когда удалось увидеть живых утконосов, ученые признали, что имеют дело с новым видом.