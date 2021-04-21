10 нестандартных методов воспитания от моей сестры из деревни, которые помогут найти общий язык с детьми

Наши дети — это отражение нас самих, поэтому особое внимание необходимо уделять правильному воспитанию. Дело это довольно непростое, и каждый пытается подобрать нужный ключик к ребенку по-своему. И очень хорошо, если удастся сделать это быстро, ведь от того, что мы заложим в головы детей, зависит их дальнейшее становление во взрослой жизни.

Мы в AdMe.ru наткнулись на весьма неординарные методы воспитания, которыми автор поделилась в своей истории на Яндекс.Дзен. Эти лайфхаки она подглядела у своей старшей сестры, пока жила у нее несколько месяцев.

Как привлекает детей к уборке

У сестры как-то не сложилось с субботней уборкой. Она запросто может начать уборку в среду или воскресенье. А микроуборки так и вовсе проводит каждый день. Не скажу, что дом у нее стал от этого чище. По-моему, там вечный бардак. И тем не менее дети ей помогают убираться в комнатах практически без капризов и отлыниваний. Она просто говорит им: «5 минут уборки! Готовы? На старт, внимание, марш!» И все начинают собирать игрушки, раскладывать по местам и расставлять по полкам разбросанные вещи. Иногда правила игры меняются: «Срочно надо прибрать по местам 10 вещей!» Мне нравятся в этом подходе легкость и игровой момент. Как-то задорно получается. Но вот эффективности в нем мало. Через час опять все может быть раскидано.

Дает одну просьбу за раз

Моя сестра просит детей о чем-то всего раз или два, и они выполняют. Говорит, к примеру: «Гена, принеси мне с веранды большое ведро» или «Пойди покорми куриц». Никаких попутных задач типа «Прихвати там еще розовый таз» или «А заодно полей цветы». Все четко — одна просьба за раз. Секрет прост: сестра уверена, что маленький детский мозг в данном случае просто не в состоянии удержать больше одной задачи. И еще она всегда переспрашивает, понял ли ребенок, что ему нужно сделать. «Зачем ты идешь во двор сейчас?» — «Чтобы кормить куриц». Или «Ты понял, за чем ты идешь на веранду?» — «За большим ведром».

Разрешает лазить по деревьям

Сестра разрешает детям лазить по деревьям и за рваные штаны не ругает. Просит только соблюдать правило: не наступать и не хвататься за ветку, которая тоньше и меньше их руки. Не знаю, я бы просто бескомпромиссно запретила детям лазить по деревьям и точно не стала бы учить их делать это правильно‎. И с толстой ветки нога может сорваться, и глаз можно выколоть, да мало ли что может произойти!

Требует уважительного обращения к себе

Что бы она им ни сказала, они почти всегда отвечают: «Да, мама». Не как в армии «Есть, сэр!», но очень напоминает, только мягко и просто: «Да, мама». «Учительница сказала, что ты матерился в школе!» — «Да, мама». «Вы поняли, что нужно купить в магазине?» — «Да, мама». «Вы наелись?» — «Да, мама». Меня иногда от такой послушности просто коробит. С другой стороны, мне нравится, что дети растут с уважительным отношением к матери, которое проявляется даже в мелочах.

Утвердила список последствий за нарушения и непослушание

Голос на детей она периодически поднимает, но как исступленная не орет. На кухне у них висит список «правонарушений» и последствий, которые настигают детей в случае непослушания. Список пополняется правилами и наказаниями за их несоблюдение по мере того, как происходят различные прецеденты. К примеру, не помыл руки — не садишься за стол, не убрал за собой со стола — не будешь есть со всеми вместе в следующий раз, не прибрал игрушки перед сном — они улетают в навозную кучу за забором. Так что вместо «Я предупреждала» или «Еще раз, и узнаешь, что тебе будет» сестра просто указывает пальцем на список. И никто не перечит.

Когда готовит, зовет детей к себе

Я зову своих детей за стол, когда еда уже готова. Сестра зовет их на кухню, когда только начинает готовить. Один чистит картошку, другая строгает салат. Я не люблю толкучку на кухне, не люблю, когда там мешаются под ногами дети. На кухне я не хочу отвлекаться на детей. Сестра же — наоборот. Я сначала думала, что она их использует, лишь бы самой не делать «черную работу». Но, наверное, в этом подходе больше смысла, чем мне кажется. Ведь ее старший сын в 12 лет уже может не только приготовить яичницу и салат, но и сварить простенький суп, собрать и запечь лазанью, пожарить картошку и налепить пирогов.

Расклеила графики дежурств и чек-листы по дому

На двери в ванной висит расписание с обязанностями детей и квадратиками напротив этих обязанностей, чтобы дети могли ставить там галочки или плюсики после выполнения. Прямо как расписание мытья унитазов в общественных уборных или в больницах. «Понедельник: загружает стирку — Валя, развешивает белье — Гена. Вторник: пылесосит — Гена, вытирает пыль в детской — Саша». В комнатах висят чек-листы для каждого: «Заправить кровать, сделать разминку, бросить носки в стирку...».

Перед сном включает им видеосвязь с бабушкой

Сестра и ее свекровь живут в разных поселках, но в одной области. Так что несколько раз в неделю, после того как сестра укладывает детей спать, она вручает им планшет и набирает свекровь по видеосвязи. Та болтает с детьми, читает им сказки, пока дети не начнут засыпать. Тут я тоже ее пожурила, мол, ленивая ты мать, даже сказку прочитать не хочешь. Но сестра не обиделась. Она сказала, что бабушка должна видеться с внуками, а раз приехать не может, то такой способ тоже прекрасен, чтобы дети не отдалялись от остальных родственников. Перед встречей с бабушкой дети ложатся в постель без каких бы то ни было просьб об отсрочках.

Время для компьютерных игр дает по заслугам

Дети еще так стараются выполнять дела по дому, потому что знают: если не выполнят, мать не даст в компьютер поиграть. Обычно она просто убирает клавиатуру, а когда наступает время и дети хотят поиграть, она выдает клавиатуру на тот срок, на который они заработали «звездочек». Это наклейки, которые дети получают за выполненные дела из своего списка.

Нашла компромисс, чтобы дети не устраивали сцен за столом

Одно из решений мне нравится своей гениальностью, но со своим старшим ребенком у меня пока не получается такое повторить. Сестра готовит без оглядки на предпочтения детей. Но говорит им: «Вы можете не есть какой-то один продукт, например капусту или грибы, а вот все остальное должны есть. В том числе пробовать незнакомые вкусы: вдруг понравится». Еще дети могут не есть одно любое холодное блюдо (к примеру, салат или бутерброд), но от горячих блюд отказываться нельзя.