10 непривычных напитков со всей планеты, после которых вы не захотите пить обычный кофе и чай

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Большинство из нас различают капучино и мокачино и знают, что зеленый чай тонизирует не хуже кофе, только делает это более мягко. Но люди любят пробовать что-то новое, и поэтому в мире появляется все больше необычных напитков, которые порадуют даже самых требовательных гурманов. Вы знаете разницу между мате и маття? А может быть, пробовали кофе с морской солью?

Мы в AdMe.ru собрали для вас 10 напитков, которые популярны в разных странах или же были созданы, чтобы удовлетворить даже самые необычные запросы. Здесь вы найдете как полезные национальные напитки, так и совершенно немыслимые сочетания.

1. Yuenyeung (чай + кофе)

Отличный выбор для тех людей, кто по утрам постоянно стоит перед мучительным выбором: чай или кофе? Почему бы не выбрать и то и другое? Yuenyeung чрезвычайно популярен в некоторых частях Азии, особенно в Гонконге и Малайзии. По стандартному рецепту приготовления он содержит 30 % черного кофе и 70 % чая, а также молоко и подсластители. В последнее время для приготовления «чайного кофе» (или «кофейного чая» — как вам будет угодно) используют различные сорта чая, в том числе и матча, о котором мы расскажем в следующем пункте.

2. Матча

Матча (или маття) — это японский зеленый чай, растертый в порошок. Именно он, а не обычный зеленый чай традиционно используется в классической японской чайной церемонии. Собирают урожай всего 1 раз в году, а за 2 недели до сбора накрывают листья, чтобы защитить их от попадания прямых солнечных лучей. Одна чашка чая матча по своим питательным свойствам приравнивается к 10 чашкам заваренного зеленого чая. Матча — один из самых сильных антиоксидантов в природе. Он повышает иммунитет, улучшает мозговую деятельность и замедляет процесс старения организма. Что интересно, этот чай выпивают вместе с заваркой — это усиливает его полезное воздействие на организм.

3. Кофе с тоником

Прошлой весной кофеманы во всем мире решили, что кофе недостаточно бодрит, и смешали его с тоником. Новый тренд получил название Espresso Tonic и завоевал безумную популярность. Это идеальный выбор для тех, кто любит долго потягивать свой любимый кофе, но при этом хочет взбодриться в жаркий день. Для приготовления такого кофе требуется просто залить порцию эспрессо стаканом тоника со льдом — и освежающий газированный ледяной напиток готов. Крепкий кофе-тоник смешивают с сиропами, украшают апельсиновой цедрой и розмарином. Напиток выглядит эффектно: слои кофе и тоника не смешиваются, и с помощью коктейльной трубочки можно пить или кофе, или тоник, или все вместе.

4. Винный кофе

Владельцы американского кафе Molinari Private Reserve из долины Напа (Napa Valley) придумали новый напиток — кофе со вкусом красного вина. Бариста обжаривает кофейные зерна в мерло, создавая кофейный сорт с винным ароматом и привкусом.



Такой кофе отличается богатым и насыщенным вкусом. Вы не опьянеете от него, ведь винные нотки присутствуют здесь только для вкусовых ощущений и их концентрация недостаточна для опьянения. Для приготовления такого кофе стали использовать различные марки вина и сорта кофе.

5. Масала

Чай масала — напиток родом из Индии, и получается он путем заваривания чая (чаще всего черного) со смесью индийских специй и трав. Универсального рецепта приготовления этого напитка не существует, однако самыми популярными являются 4 ингредиента: чай, подсластитель, молоко и специи. Чаще всего используют гвоздику, кардамон, корицу, имбирь и перец, реже добавляют шафран, анис, мускатный орех, кориандр и фенхель. Пикантное сочетание индийских специй и горячего молока придется по вкусу многим любителям экзотических напитков.

6. Кофе с печеньем Tim Tam

Кофе с печеньем Tim Tam является одним из любимых напитков в кофейнях Австралии и требует соблюдения определенного ритуала употребления: нужно откусить концы печенья Tim Tam (оно покрыто шоколадом, а внутри кремовый наполнитель), затем надо опустить один конец печенья в кофе, а второй зажать губами и использовать Tim Tam в качестве трубочки. По мере того как горячий напиток проходит через печенье, структура печенья и кремового наполнителя распадается. И мы получаем два в одном: и кофе, и десерт.

7. Кофе с кока-колой

Более 20 лет назад вышел знаменитый фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Его главный герой Винсент Вега (которого играл Джон Траволта) очень любил ванильную кока-колу. Именно в его честь был назван кофейный напиток «Винсент Вега», который состоит из смеси кока-колы, кофе эспрессо, ванильного сиропа и льда. Кофе и сам по себе является отличным стимулятором, а уж в сочетании с колой и вовсе подарит вам гарантированный заряд бодрости. Для того чтобы сделать такой напиток мягче, в него и добавляют ванильный сироп.

8. Мате

Мате — важная часть культуры Аргентины и соседних стран Южной Америки. Этот напиток готовят из листьев и молодых побегов дерева падуба, которое растет в Парагвае. Листья высушивают и измельчают — так получается напиток йерба мате, или трава мате. Он отлично тонизирует, положительно влияет на нервную систему, улучшает память, укрепляет иммунитет и помогает похудеть. Мате необычен еще и по той причине, что существует целый ритуал его приготовления. Чтобы правильно заварить и выпить этот чай, нужен специальный сосуд калебас (в переводе с испанского — «тыква») и металлическая трубочка (бомбилья).

9. Эспрессо с пивом

Starbucks вывел на рынок совершенно новый и весьма неожиданный напиток — эспрессо с пивом. Решение соединить два самых популярных напитка было поистине революционным, и создатели не прогадали. Бокал пива подается вместе с шотом из эспрессо, но Джастин Бернс-Бич, кофейный гуру из Starbucks, рекомендует заливать кофе прямиком в бокал с пивом. В прошлом году в Роспатент было подано заявление от Starbucks на регистрацию бренда Espresso Cloud. Под ним компания планирует продавать напитки на основе кофе и пива.

10. Кофе с морской солью

Бариста в 85C Bakery Cafe, популярной сети кофеен в Тайване, подают кофе с морской солью, который вот уже 10 лет входит в число самых продаваемых напитков в стране. Появился этот необычный сорт благодаря тайваньской привычке посыпать солью фрукты (чаще всего это делают с ананасами и арбузами). К этому кофе часто подают десерты, посыпанные кукурузой, и хлеб, намазанный сладкой глазурью.

Бонус: аволатте

Еще один кофейный тренд родом из Австралии — аволатте. Готовится этот напиток довольно просто: плод авокадо разрезают пополам, очищают от косточки, убирают часть мякоти, а в получившуюся «чашку» наливают кофе. По тегу #avolatte в инстаграме сейчас можно найти сотни ярких фото. Что ж, нежная мякоть авокадо должна отлично сочетаться с легкой горчинкой латте.