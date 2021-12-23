10 неожиданных правил этикета, которым следовали в театре XIX века

Наши бабушки и дедушки знакомились на танцах, родители находили пару в кругу друзей, а нам для поиска потенциального партнера можно не выходить из дома. Пару столетий назад о таких способах социализации и не мечтали. В XIX веке молодые люди всех сословий стремились занять место в театральном зале. Именно там случались долгожданные встречи и передавались тайные послания.

Мы в AdMe.ru выяснили, в каком виде следовало приходить в театр и каких правил этикета стоило придерживаться, чтобы не прослыть полным профаном. У некоторых традиций есть все шансы на возвращение, но есть и такие, от которых только волосы встают дыбом. В бонусе мы расскажем о том, что в XIX веке происходило по ту сторону занавеса.

В театр не ходили в бальном платье

Наряд для светского вечера или похода в оперу можно было отличить от бального платья, ведь дизайн последних должен был отвечать удобству танцующих. Театральная мода развивалась в целом несколько медленнее. Так, например, пользующиеся популярностью в начале века шлейфы уже в 1806 году пропали с улиц и остались частью вечерних, но не бальных одеяний. Если зрительницы не испытывали особых трудностей в ношении шлейфов, актрисы такой крой не жаловали. Двигаться по сцене в платье со шлейфом было затруднительно. Так, например, театральная актриса Фанни Дэвенпорт ушла со сцены вместе с мебелью. Во время представления она не заметила, как ее длинные юбки обернулись вокруг стула.

Глубина декольте соответствовала месту в зале

Театральный наряд предполагал декольте, но вот его глубина определялась статусом женщины. Супруги министров и послов, сидевшие в первых рядах партера, могли позволить себе декольте пооткровеннее. Жены дворян и военных, располагавшиеся на более высоких ярусах, обходились вырезами поскромнее.

На спектакль не пускали без бриллиантов

Заявиться в театр без бриллиантов считалось дурным тоном. Чтобы соблюсти этикет, декольте любой глубины было необходимо украсить драгоценностями. Главное — не перестараться. Согласно городской легенде, княжне Мещерской пришлось уйти из театра из-за чересчур роскошных бриллиантов. В тот день представление посетила вдовствующая императрица Мария Федоровна. Во время антракта фрейлина императрицы подошла к Мещерской и, сообщив, что царская особа не надела свои украшения, прошептала: «Такие бриллианты, как у вас, сегодня в театре очень нежелательны». Остаться в драгоценностях было невозможно, ведь в них она затмевала саму императрицу, но и декольте без бриллиантов противоречило правилам светского этикета. Чтобы избежать проблем, княжна уехала в середине спектакля.

Научный прогресс влиял на моду

Вечерние платья изобиловали кружевом, цветами и лентами. Яркому цвету нарядов способствовал научный прогресс. Изобретенный в 1856 году краситель анилин определил моду на все фиолетовое.

Высокие прически и шляпы были под запретом

Модные в XIX веке чепчики необходимо было снять, как только начиналось представление. То же касалось и мужских цилиндров. Шляпы и высокие прически могли помешать позади сидящим зрителям насладиться театральной постановкой. Если дама или кавалер забывали снять головной убор, их могли учтиво попросить это сделать.

Веер использовали для флирта

В викторианской Англии среди заядлых театралов ходил слух о секретном языке веера. Так, например, веер, приложенный к губам, трактовался как призыв к поцелую, а обращенный лицевой стороной веер сообщал о том, что девушка свободна. Существовал ли этот язык на самом деле или нет, неизвестно, но в 1827 году производитель вееров Дювелеруа опубликовал листовку, объясняющую тайные жесты. Продажи вееров сразу же взлетели, а находчивый бизнесмен стал поставлять модные аксессуары самой королеве Англии.

Мужчины одевались по моде

В конце XIX столетия модники черпали информацию о последних тенденциях из специализированных изданий вроде «Настольной книги изящного мужчины». Мужской гардероб состоял из нескольких костюмов: для деловых встреч, спортивных мероприятий и, конечно же, светских вечеров. В театр кавалеры отправлялись в элегантных фраках черного, синего или бордового оттенков. Под верхним слоем прятались накрахмаленная рубашка и вышитый жилет из цветной ткани. Вычислить модника можно было по галстуку или платку, украшавшему шею, и белым перчаткам с цилиндром.

Цветы таили любовное послание

В XIX веке язык цветов использовался для общения между дамами и кавалерами. Подаренный букет, бутоньерка или приколотый к прическе цветок могли скрывать за собой тайное послание. В пользовавшейся популярностью книге «Язык цветов» Шарлотты де ла Тур насчитывалось около 300 значений для отдельных разновидностей цветов. Так, мимозы говорят о целомудрии, нарциссы — о неразделенной любви, астры — о мудрости, а ромашки — о скором прощании. При выборе букета обращали внимание и на оттенки. Белые розы символизировали добродетель и целомудрие, желтые — дружбу и преданность, розовые — меньшую привязанность.

Женщины не посещали театр без сопровождения

Если молодые люди могли появиться в общественном месте в полном одиночестве, то девушкам не разрешалось посещать театры и рестораны без компании. Молодую девицу обычно сопровождали члены ее семьи — мать или замужняя сестра. Вступившие в брак женщины приезжали в театр вместе с супругами. До 1860-х годов дамы не занимали места в партере, иначе они могли привлечь к себе излишнее внимание. После снятия этого негласного запрета девушкам было необходимо соблюдать строгий дресс-код — только черные закрытые платья. Во время представления женщины не аплодировали и не смеялись. Такое поведение считали неподобающим. Во время антракта дама могла покинуть ложу, но только в сопровождении близких родственников и жениха.

Мужчины демонстрировали хорошие манеры

Для представителей мужского пола в театре действовали свои правила. Так, например, во время антракта кавалер был обязан спросить спутницу, не хочет ли она перекусить мороженым и фруктами или освежиться напитком. Если дама этого желала, молодой человек приносил ей все необходимое. Таким же образом следовало поступать и с незнакомками, сидящими по соседству. Светский человек того времени непременно предложил бы им конфеты, апельсины и афишу спектакля.

Бонус: все менялось и по ту сторону занавеса

Если раньше актерская профессия считалась греховной, то уже к середине XIX столетия она приобретает статус респектабельной. Актеры все еще не купаются в роскоши, но их принимают в приличном обществе. Лицедейство становится все более изматывающим. Репертуар меняется с бешеной скоростью, за театральный сезон один служитель театра исполняет более 100 ролей. Из-за высоких требований аудитории появляются новые профессии, например режиссера и исторического консультанта. Зрелищности и безопасности постановок способствует научный прогресс. Свечи заменили на газовое освещение, а развитие железных дорог сделало возможным театральные гастроли.

А вы любите театр? Какое правило из нашей подборки хотели бы сделать частью современного театрального этикета?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.