10 неожиданных отличий школ в разных странах мира

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В каждой стране свое представление об идеальном учебном процессе, и различий оказалось гораздо больше, чем мы могли себе представить.

AdMe.ru узнал, как все устроено в школах в 10 разных странах мира. А в конце статьи вас ждет бонус: мы расскажем о колледже, в котором отсутствуют аудитории.