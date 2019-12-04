10 неоднозначных фактов о том, как живется китаянкам в стране, где нет свиданий и есть «школы морали» для женщин

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«Женщины отныне держат половину неба!» — после этого высказывания Мао Цзэдуна женщины в КНР должны были стать равными и уважаемыми членами общества. Однако сейчас чем выше уровень образования у китаянки, тем меньше вероятность того, что на нее обратит внимание мужчина. А главной целью многих женщин остается удачное замужество.

AdMe.ru попытался разобраться, почему китаянок с оконченным высшим образованием называют третьим полом и как живется женщинам в стране, которая, на первый взгляд, придерживается концепции феминизма.

1. Незамужним молодым девушкам позволяется вести себя избалованно

Демографическая политика 1970-х годов «одна семья — один ребенок» буквально истребила женское население. Это привело к тому, что современные китаянки могут позволить себе выбирать спутника жизни из очень большого числа претендентов. Чтобы девушка начала рассматривать парня как кандидата в мужья, у него уже должна быть недвижимость, квартира и стабильная работа с хорошей должностью. А еще возможность обеспечить безбедное будущее не только жене, но и ее родителям и родственникам.

2. Китаянки не особо стараются следить за внешностью

В условиях дефицита женского населения мужчины активно сражаются за внимание дам, а женщины растут в условиях его переизбытка и не особо стараются быть красивыми. В то же время китайцы хотят выглядеть привлекательно в глазах девушек и достаточно много времени отводят уходу за собой.

3. Конфуцианская догма все еще сильна в обществе

Даже более полувека активной и показательной борьбы за права женщин все еще не могут перевесить несколько тысяч лет конфуцианской традиции с ее строжайшей иерархией и распределением ролей в обществе. Согласно конфуцианским канонам, у женщины есть свои строго определенные роль и предназначение, заключающиеся в рождении детей и повиновении мужу, которые она обязана исполнять. Все остальное должно решаться мужчинами.

4. Медиа активно используют термин «остатки» (剩女) в отношении незамужних женщин

Он описывает девушек старше 27 лет. По мнению общества, образованной женщине с высокой зарплатой будет сложно найти мужа. Уничижительный термин, вошедший в официальное употребление, подчеркивает, что любые достижения будут перечеркнуты отсутствием мужа. Несмотря на то что в стране на 10 женщин приходится примерно 14 мужчин, «остатки» берут в жены только от безысходности. В сельской местности статус старой девы может получить женщина в 25 лет, а в больших городах — в 30.

5. В современном Китае родители возлагают на дочерей те же ожидания, что когда-то предъявлялись сыновьям

А поскольку государственная система ухода за пожилыми людьми оставляет желать лучшего, в старости родители ждут содержания именно от детей. И дочери, и сыновья должны отдать долг матерям и отцам и произвести на свет наследника. Но только от женщин при этом ждут, что они забудут о собственных желаниях и удовлетворят потребности своих родителей и мужей, невзирая на стремление к академическим и карьерным успехам.

6. Для старшего поколения понятия «зрелость» и «брак» являются синонимами

Личные достижения и успехи в карьере и образовании ничего не значат, если у человека нет семьи и детей. Молодые китаянки признаются, что родители говорят об их личной жизни каждый день. При этом часто предлагают вступить даже в откровенно неудачный брак, ведь считается, что развестись лучше, чем остаться без брака. В стране даже появились услуги по аренде девушек и юношей для семейных торжеств, которые могут играть роль невесты или жениха.

7. Культура свиданий находится в зачаточном состоянии

Представление о том, что молодежь способна самостоятельно выбрать спутника жизни, сравнительно ново в Китае. Почти все свидания все еще напрочь лишены романтической составляющей. Они больше похожи на деловые встречи, а говорить о женитьбе на первом свидании считается абсолютно нормальным.

8. Все чаще появляются «школы морали», в которых учат быть правильными женами

В соответствии с традиционным взглядом на «правильность» женщина всегда должна быть ниже мужа. Побои стоит терпеть, а в ответ на ругань — молчать. Тема развода вообще табуирована, семейные ценности превыше всего. В буквальном смысле в подобных заведениях учат правильно поклоняться мужу, согласно конфуцианству.

9. Традиции оправдывают неподобающее поведение со стороны мужчин

После того как от многоженства и наложниц пришлось отказаться, китайцы не забыли о многовековой традиции иметь больше чем одну женщину. Содержать «третью в паре» — честь для любого уважающего себя китайца. А сами мужчины и вовсе любят похвалиться перед друзьями любовницей и тем, как много денег они на нее тратят.

10. Родители мужа вытесняют жену из воспитательного процесса

Безусловно, есть жены, которые пользуются преимуществами дефицита женского населения и живут в семье мужа как королевы. Они не хотят утруждать себя воспитанием детей, с радостью отдавая их бабушке с дедушкой. Но есть и те, кто заводит детей «для себя», и их ждет большое разочарование. Ведь в китайском обществе родители ребенка, как и родители жены, из воспитательного процесса исключаются, и дети воспитываются так, как считают нужным родители мужа. А их авторитет непререкаем.