10 неочевидных сигналов о том, что из маникюрного салона нужно бежать и денежки мастеру не отдавать

Наверное, каждой второй женщине приходится приобрести определенный неприятный опыт, прежде чем она найдет первоклассного специалиста ногтевого сервиса. Однако можно избежать повторного посещения не слишком добросовестного мастера, если самостоятельно хотя бы немного разобраться в том, что хорошо, а что плохо для ваших ногтей.

Мы в AdMe.ru решили изучить, какие действия мастера являются тревожными звоночками, дающими право заподозрить его в непрофессионализме.

Не пользуется специальным пылесосом

Наличие пылесоса для маникюра в салоне — довольно важное условие безопасности как для мастера, так и для клиента. Ведь в процессе работы с ногтями в воздух поднимается огромное количество химической и обычной пыли, а также пары химических средств, частички материалов, ногтей и так далее. Если в комнате к тому же в целом отсутствует хорошая вентиляция, вся эта пыль непременно попадет в глаза, на слизистые, в легкие и может вызвать раздражение и аллергию.

Не предупреждает о том, что выбранные вами процедуры противоречат друг другу

Особенную опасность для стойкости маникюра представляет вода. Поэтому вы наверняка не раз слышали от своего мастера, что нежелательно много возиться с ней как до процедуры, так и после. Но кроме этого стоит учитывать особенности прочих манипуляций, предлагаемых в самом салоне. Так, в процессе какой-нибудь расслабляющей процедуры для рук ногти могут впитать в себя много воды. И если в тот момент, когда они набухли, нанести на них лак, то через несколько часов, когда они сожмутся до своего нормального размера, покрытие может отойти или нанести травму самому ногтю.

Пытается нанести покрытие сразу на несколько ногтей

Во время нанесения лака мастер не должен спешить и работать одновременно с несколькими ногтями, ведь это очень ответственный процесс, во время которого нужно учитывать множество нюансов. Ногти должны быть хорошо запечатаны по краям, чтобы лак не начал преждевременно отслаиваться и крошиться. Неприемлемы подтеки на валиках и кутикуле, но при этом лак должен быть нанесен вплотную к зоне роста ногтя. Поэтому, если вы видите, что мастер беспечно относится к этому процессу, стоит сделать замечание или выводы.

Ленится устранять огрехи, которые могут спровоцировать отслоение лака

В продолжение темы огрехов и подтеков. Если они все же допущены, профессионал своего дела должен исправить ошибки, так как это влияет на то, как долго вы проходите с этим маникюром. Ведь, когда ноготь отрастет, торчащие края начнут цепляться за все подряд и в итоге оторвутся, создав неряшливый вид и нарушив герметичность покрытия.

Использует старый лак

Очевидно, что старый лак нельзя нанести идеально, так как он утратил свои свойства. Определить несвежесть лака можно по его внешним характеристикам: как правило, он становится слишком густым, плохо тянется, ложится неравномерными бугорками, может расслаиваться при нанесении.

Пытается снять покрытие пушером

Еще одна недопустимая ошибка — применение силы, попытка соскоблить лак пушером, размочив в ацетоне. Возможность сделать это без вреда для натурального ногтя лишь иллюзия. А явным признаком того, что ваши ногти портят таким агрессивным удалением покрытия, может быть появление на них белых пятен. Кроме того, и сам ацетон или ацетоносодержащие средства сложно назвать безобидными. Они очень пересушивают кожу. Поэтому увлекаться полным снятием покрытия с применением замачивания не стоит. Если вы приходите переделать маникюр, мастер, как правило, удаляет лак с помощью фрезы, оставляя базу, и наносит новый слой поверх нее.

Выбирает неправильный способ обработки кутикулы

Аппаратный маникюр считается более щадящим, точным и безопасным, чем традиционное использование ножниц и кусачек. И, прежде чем выбрать способ обработки, хороший мастер непременно обратит внимание на качество и чувствительность вашей кожи вокруг ногтя. Ведь если ваша кутикула очень нежная и тонкая, ее можно легко поранить традиционными инструментами.

Беспечно относится к пыли от лака на руках

Все знают, как важна чистота рабочей поверхности в момент нанесения покрытия. Ведь любой волосок или пылинка может испортить конечный результат. Поэтому стоит обратить внимание, насколько ваш мастер педантичен в этом отношении. Если он совершенно не заботится о том, чтобы убрать всю лишнюю пыль со стола и с ваших рук, и практически наносит лак поверх нее, определенно нужно задуматься о смене салона.

Не придерживает ноготь сверху, когда подтачивает

Если вам знакома боль в ногтях, которая появляется после маникюра, одной из причин ее возникновения может быть агрессивное подпиливание. Если мастер убирает длину пилкой, но при этом не придерживает и не прижимает ноготь сверху, чтобы он не ходил ходуном, это может привести к травме ногтевого ложа (опыт автора), как при ударе длинными ногтями. А в худшем случае и вовсе обернуться травматическим онихолизисом. Особенно это касается подпиливания ногтей, на которых осталась база. Ведь в этом случае они довольно толстые, усилий и времени для их обработки требуется больше, соответственно, ноготь дольше подвергается физическому воздействию.

Использует некачественную лампу для сушки

Некачественные маленькие лампы, маломощные, с небольшим количеством светодиодов внутри не назовешь идеально подходящими для данной процедуры. Все дело в том, что такие приборы не могут обеспечить эффективное и равномерное отверждение геля-лака. Также имеет смысл обратить внимание на внутреннюю поверхность лампы. Если она сделана из светоотражающего материала, то все в порядке. Если же нет, то генерируемое излучение будет поглощаться самим аппаратом, что негативно влияет на процесс полимеризации. В конечном итоге это ведет к появлению пузырей и отслоению покрытия, а в худшем случае может стать причиной аллергии.