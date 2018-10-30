10 доказательств того, что у королевы Англии тоже есть свои странные привычки

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Иногда чьи-то действия и привычки вызывают улыбку и недоумение, но именно они, наши «тараканы», делают нас такими уникальными, забавными и непохожими на других. Не чуждо ничто человеческое и королеве Великобритании Елизавете II — у нее немало странных, на первый взгляд, привычек.

Мы в AdMe.ru собрали неожиданные факты о королеве. Некоторым из них есть логичное объяснение, а остальные просто добавляют шарма ее образу.

1. Не отправляется в путешествия без запаса крови

В составе сопровождающих королеву всегда есть личный врач, который обязан знать, где находятся ближайшие больницы в посещаемом городе, а его багаж не обходится без средств оказания срочной помощи, например дефибриллятора. К этим средствам практически всегда добавляется запас крови Елизаветы II, чтобы в случае необходимости переливания крови она была идеально подходящей, а обстоятельства не застали врасплох.

2. Не разрешает открывать окна

Но, конечно, не все. Это касается некоторых окон в Букингемском дворце. Все дело в том, что вид этого здания просто обязан быть идеальным, а открытые окна с парадной стороны портят его. Поэтому их открывают редко и в определенный час. Об этом в свое время писал журналист Daily Mirror Пол Баррел. Эти и другие детали жизни королевской семьи он подметил, когда по поддельным документам устроился во дворец лакеем. Эта брешь в безопасности дворца привела к судебному разбирательству о вторжении в частную жизнь в 2003 году.

3. Ненавидит лед в форме кубиков

Какие звуки вас раздражают? Королеву Елизавету II способен вывести из себя стук кубиков льда в стакане. Звук ледяных шариков, по ее мнению, более мелодичный, и именно они всегда охлаждают королевские напитки. Говорят, что машинку для льда, которая делает шарики, придумал для жены принц Филипп.

4. Носит в сумочке крючок

В сумочке королевы не будет привычных нам вещей, например денег и паспорта, а вот этот странный предмет хранится там часто. Сможете угадать, для чего он нужен? Оказывается, все просто — королева прикрепляет этот крючок под столом и вешает на него сумку. Это важно еще и потому, что с помощью сумки она подает своим служащим знаки. Например, если сумка стоит на полу — это знак, что Елизавета II хочет уйти. А вот висящая на крючке сумка ничего не означает, кроме, собственно, удобства ее владелицы.

5. Не в восторге от бородачей и сердится, увидев галстук-бабочку

Усы и борода как признак мужественности? Для Елизаветы II это скорее раздражающий фактор, поэтому близкие и персонал обычно гладко выбриты. Нарушает это правило лишь любимый внук — принц Гарри, хотя королева и пыталась бороться. Также королеве не нравятся жилеты на мужчинах и галстуки-бабочки. Но не все, а только ненастоящие бабочки, уже предварительно завязанные, которые королева определяет в секунды.

6. Нумерует все свои наряды

И это обусловлено не только стремлением Елизаветы II к порядку во всем. У каждого предмета одежды есть номер, а также запись с местом и временем, в которое этот наряд был надет. Весь учет ведется в специальном журнале. Так как королева предпочитает яркие цвета и классический крой — костюмы легко перепутать, а появляться в одном и том же наряде и даже в одном цвете слишком часто — непозволительно.

7. Платит придворному поэту зарплату вином

Кандидатуру на почетную должность поэта одобряет лично королева. Его произведения автоматически становятся «достижением нации». Когда эта работа только появилась, поэт получал жалование в £ 200 и 400 литров вина в придачу. Теперь же денежное вознаграждение упразднили и творец работает просто за бочку хереса. Сейчас обязанности королевского поэта выполняет известная шотландская поэтесса Кэрол Энн Даффи. Придворный поэт, конечно, не живет во дворце, но принимает участие в некоторых торжествах, пишет стихи к значимым датам.

8. Никогда не будет есть суп и картофель

Конечно, эти блюда могут подаваться в Букингемском дворце, но, когда королева трапезничает одна, никто не посмеет предложить ей суп. Картофель не так раздражает Елизавету II, просто она по возможности избегает крахмала в рационе.

9. Обожает малину, но не ест ее на людях

Малина — одно из любимых лакомств королевы, однако есть ее прилюдно она не может себе позволить. Ведь косточки могут неэстетично застревать в зубах, а это совершенно недопустимо. К запрещенным на приемах ягодам также относится ежевика, а, к примеру, из огурцов и помидоров должны быть удалены все семена.

10. Пользуется услугами «золушки»

Специальная девушка с таким же, как у королевы, размером ноги разнашивает для нее новую обувь. Хотя уже много лет Елизавета II предпочитает обувь одной марки и похожих моделей, но все равно не готова терпеть дискомфорт, который доставляют новые туфли.

А какая королевская привычка показалась вам необычной?