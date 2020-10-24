10 некогда модных изменений внешности, которые все сделали, а теперь страдают

Мода — штука прихотливая, капризная и изменчивая. Часто в погоне за яркими и актуальными образами мы покупаем неожиданные вещи. Никакого ущерба, кроме финансового, этот бесконечный марафон не наносит. Другое дело, когда стандарты красоты требуют от нас изменений бренной оболочки. Здесь всегда существует риск: популярный ныне тренд через некоторое время забудется, а вот модификации останутся навсегда.

Мы в AdMe.ru подготовили список самых модных некогда трансформаций, которые оставляют неизгладимый след на наших телах (а заодно и в душе).

Искусственные ресницы

Наращивание ресниц — процедура стандартная и вполне безвредная, если следовать нескольким правилам. Красоваться с искусственными ресницами в течение долгого времени не стоит. Лучше делать подобные усовершенствования по какому-нибудь поводу. По мнению офтальмологов, наращивание ресниц может привести к замедлению роста натуральных ресниц или даже их выпадению. Другая опасность — синдром сухого глаза. Перед процедурой нужно проверить аллергическую реакцию на клей, с помощью которого крепятся ресницы. Когда я в первый раз нарастила ресницы, результат мне безумно понравился. Но спустя 6 месяцев я решила остановиться. Искусственные ресницы слишком быстро выпадали и уже через пару недель выглядели весьма потрепанными. А мои собственные после наращивания ослабли, и казалось, что кто-то выстриг их ножницами. © sadiebenz / Reddit

Брови

Мода на форму бровей переменчива, как северная погода. Лет 30 назад на пике популярности были тонкие, вечно изумленные ниточки. Потом скромные брови сменились бровями богатыми. Похоже, этот круговорот бесконечен. Сейчас популярен татуаж и микроблейдинг. Очень удобная вещь: один раз сделал, а потом надо только обновлять раз в несколько месяцев. На деле качество татуажа зависит от мастера. Если брови получатся асимметричными или будет использована некачественная краска, то избавиться от подобной красоты удастся не скоро. Когда я училась в старших классах школы, выщипывала брови до тонкой ниточки. И почему я не замечала, что мне это совершенно не идет? © Joy Keeler / Quora

Решила сделать татуаж бровей. Сначала мастер уговаривал меня на черные брови (я рыжая и белокожая). Я настояла на смеси какаового и темно-каштанового цветов. К сожалению, он использовал неправильные чернила, и когда цвет какао испарился, мои брови стали оранжевыми. И этот цвет до сих пор со мной. © Elle Hayes / Quora

Пирсинг

Пирсинг проник в народные массы где-то в конце 90-х — начале 00-х. Гвоздики в носу, маленькие колечки в бровях, губах и прочих неожиданных частях тела выглядели интригующе и ярко. Самым популярным местом для размещения украшения был пупок. Пионерами этой моды стали звезды шоу-бизнеса. Завороженные картинами сверкающих гвоздиков и колечек, украшающих загорелые животы известных певиц, девушки бросились прокалывать себе пупки. До сих пор жалею о пирсинге в пупке. Когда я снимала одежду, случайно вырвала гвоздик и получила рваный шрам. А пирсинг в языке повредил мои зубы. © Christi Zelaya / Quora

Татуировки

Татуировки — это вполне нормальное и обыденное украшение. А умелые руки мастера даже могут создать настоящий шедевр. С помощью изображения можно скрыть шрамы и косметические дефекты кожи, что, несомненно, является плюсом. Главное — выбрать то, что действительно нравится, а не то, что популярно, так как мода пройдет, а татуировка останется. Очень хотела сделать первую татуировку как можно быстрее, поэтому особенно не раздумывала ни над изображением, ни над тем, где буду его набивать. Выбрала первый попавшийся салон и показала там обложку альбома любимой тогда группы. Увы, картинка получилась не очень, так что через 3 года я просто набила поверх другое изображение (мне повезло, и мастер смог это сделать). До сих пор думаю, почему я выбрала обложку для татуировки. Я ведь даже давно не слушаю эту группу. © Ashley Starr / Quora

Я почти сразу пожалел о татуировке из китайских иероглифов. Как выяснилось, перевод был совсем не таким, как я предполагал. Пришлось набить другое изображение поверх иероглифов. © niky45 / Reddit

Туннели в ушах

Эта тенденция несколько проигрывает по популярности обычному пирсингу, зато и выглядит более внушительно. С помощью специальных колец разного диаметра обычные проколы в ушах увеличиваются до весьма солидных размеров. Единственная проблема — подобные отверстия, растянутые даже до минимального размера, никогда полностью не заживают. Чтобы закрыть туннель, необходима хирургическая операция с наложением швов. На собственном опыте узнал, как растянуть отверстия в ушах неправильно. Я насильно постарался увеличить туннель и в результате заработал шрам. Поэтому, хотя я избавился от туннелей, они все равно не зарастают. Советую всем хорошо подумать перед этой процедурой. Чтобы избавиться от туннелей, чаще всего требуется хирургическая операция. © Daniel Caldwell / Quora

Загар

Бронзовое тело в течение долгого времени было эталоном красоты. Летом все жарились на солнце с самого рассвета. Зимой, когда светило не радовало ни светом, ни теплом, надо было пару раз в неделю ходить в солярий для сохранения достигнутого эффекта. Все это крайне пагубно сказывалось на коже, приводило к появлению ранних морщин, сухости, раздражения. И это не самые неприятные из возможных эффектов. Все остальные уже напрямую связаны с риском для жизни. Я училась в школе в нулевых, это как раз была эпоха гламура, когда девочки ходили на шпильках и красили губы тональником. Компашка моих одноклассниц подсела на солярий и постоянно выглядела так, будто только вчера прилетела с юга. Причем загар был очень сильный и какой-то нездоровый. Химичка пыталась донести до них, что так жариться в солярии не самое полезное занятие, но они не особо ее слушали. В итоге на встрече одноклассников спустя 12 лет после выпуска уже был заметен негативный эффект этих процедур: дряблая кожа, мелкие морщины. Хорошо, что сейчас загар не в моде.

Наращивание ногтей с помощью акрила

Очень популярная процедура, которую начали делать еще в прошлом веке. Сам по себе акрил не вреден, но при использовании этого средства стоит давать родным ногтям отдохнуть. Акриловое покрытие защищает их от повреждений, но при этом ногти становятся тонкими и ломкими. К сожалению, акрил не слишком хорошо влияет на ногти. Мои стали тонкими и ломкими. © Katie Gall Costa / Quora

Попробовала акриловые ногти, но вскоре от них отказалась. Если покрытие чуть-чуть отделяется и между ним и натуральной пластиной попадает вода, может развиться грибок. Придется идти в салон и обрабатывать пальцы ацетоном. Снимать акрил самостоятельно тоже не следует. Можно случайно удалить верхний слой натурального ногтя (или, в крайнем случае, сам ноготь). © Sandy Andina / Quora

Цветные контактные линзы

Цветные контактные линзы придают глазам неповторимый оттенок и до неузнаваемости меняют внешний вид. Это совершенно безвредный аксессуар, если линзы куплены после визита к офтальмологу. Приобретать подобные вещи можно только у сертифицированных фирм, иначе глазам можно нанести непоправимый урон. Пользуюсь контактными линзами уже больше 15 лет. Как-то решила по случаю заказать забавные цветные экземпляры какой-то незнакомой мне марки через интернет. В итоге пришлось снять их буквально через несколько минут. Было такое чувство, что в глаза мне попал песок. Глаза продолжали болеть, и я проходила в очках неделю.

Микродермалы

Драгоценные камни, таинственно мерцающие на бархате кожи, выглядят очень привлекательно. Теперь необязательно покупать колье, браслеты и кольца: украшения можно вживить прямо в тело. Главное — правильно выбрать участок тела для их размещения. Пальцы, губы, спина, плечи — это не лучшее место. Одежда и другие предметы будут постоянно цепляться за украшение, травмируя кожу. Делала пирсинг не один раз. Но с микродермалами меня постигла неудача. Тело продолжало отторгать украшения даже спустя 4 месяца после процедуры. Возможно, потому, что я поставила их в неправильном месте — рядом с лямкой бюстгальтера. Могу сказать, что процедура вживления микродермалов была самой болезненной, если сравнивать с остальными проколами. И это единственная модификация, от которой я избавилась. © Cheyenne K / Quora

Перманентный макияж

Перманентный макияж — это настоящее спасение для тех, у кого аллергия на косметические средства. Основной же минус прописан уже в названии. Избавиться от контура можно только с помощью лазерной коррекции. Поэтому процедуру стоит делать у проверенного мастера. Меня уговорили сделать перманентную подводку нижнего века. Результат получился не очень. Я похожа на бывшего заключенного, из глаза которого стекает слеза. Теперь даже не знаю, что мне делать. © Anonymous / Quora

Не делайте перманентную подводку глаз. Это может привести к синдрому сухого глаза. © b***sinseats / Reddit

Не посоветовала бы никому делать перманентный макияж. Любые чернила со временем меняют цвета. Проверено на собственном опыте. © snapplesss / Reddit

Поиск собственного уникального образа — это бесконечная и увлекательная задача. Главное, опираться при этом на свои внутренние ощущения и опыт, а не на последние модные тенденции.

А вы изменяли свою внешность, следуя моде? Жалеете о чем-нибудь?