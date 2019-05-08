10 не самых приятных моментов, которые пришлось пережить актерам «Игры престолов»

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Телеканал HBO объявил «Игру престолов» своим самым успешным проектом: каждая серия стабильно набирала почти по 20 млн просмотров. Успех сериала обеспечил не только закрученный сюжет, в котором неожиданно умирали даже главные герои, но и отличная актерская игра. Исполнители ролей выкладывались на съемочной площадке по полной — даже если ради своего персонажа им приходилось совершать не самые приятные поступки.

Мы в AdMe.ru постарались взглянуть на эту историю с другой стороны и понять, каких жертв потребовали съемки от актеров. Спойлер: бонусы в конце поднимут настроение.

Кит Харингтон проспойлерил судьбу Джона Сноу, чтобы избежать штрафа за превышение скорости

Исполнитель роли Джона Сноу «выдал» своего персонажа полицейскому, который хотел наказать актера за превышение скорости. Страж порядка остановил машину Харингтона и сказал: «Или вы платите штраф, или рассказываете, что будет с Джоном Сноу». Актеру пришлось ответить правду: «Я жив в следующем сезоне». После чего полицейский в задумчивости ответил: «Проезжайте, Лорд-командующий».

Софи Тернер два года не мыла голову

Актриса, сыгравшая Сансу Старк, была вынуждена пожертвовать личной гигиеной ради своей героини. Вместе со многими актерами-мужчинами ей пришлось почти на два года существенно сократить использование шампуня. Ведь в сценах после побега из Королевской гавани она должна была выглядеть натурально растрепанной. В одном интервью актриса призналась: «В 5-м сезоне меня попросили перестать мыть голову, и это было действительно отвратительно. Позже я начала носить парик и смогла делать с волосами что захочу. Но да, пару лет я жила с ужасно жирными волосами».

Мэйси Уильямс упала с лошади

Исполнительница роли Арьи Старк со смехом вспоминает одну из первых сцен верховой езды. Актеры тренировались на исландских лошадях, которые были размером с пони. Тем не менее это не уберегло съемочную группу от некоторых коллизий. Однажды актриса неудачно слезла со своей лошади и запуталась в поводьях. «В итоге я прыгала на одной ноге, потому что другая застряла где-то около моего уха». Тогда Уильямс только сказала: «О, блестяще!» Похоже, актрисе не занимать характера у своей героини.

Джером Флинн едва не отравился парами дизельного масла

Исполнитель роли Бронна пострадал во время сцены битвы с драконами. Оператор-постановщик Роберт Маклахлан использовал дизельное масло, чтобы создать натуралистичный черный дым. Джерому Флинну пришлось длительное время находиться в эпицентре огня. И если другие актеры могли надевать маски, чтобы защититься от дыма, то у него такой возможности не было. Наверное, поэтому актеру так хорошо удалось передать отвращение — ведь он и впрямь едва не получил серьезное отравление. А еще актер заявил, что его собственный почтальон теперь его ненавидит за то, что он подстрелил дракона Дейенерис.

Гвендолин Кристи снималась с живым медведем

Сцена, в которой Бриенна Тарт встречается с медведем, вовсе не плод компьютерной графики. По словам актрисы, в съемках принимал участие медведь по кличке Барт-младший — опытный актер, до «Игры престолов» уже сыгравший в нескольких других проектах. Во время съемок сцены актрису отделял от медведя низкий электрический забор. Между дублями зверя подкармливали сливками со сковороды с длинной ручкой — как шутила съемочная группа, «чтобы он не съел актрису». «Почему, вы думаете, я выгляжу такой испуганной?» — вспоминает Кристи этот опыт.

Лина Хиди боролась с ненавистью зрителей

По словам исполнительницы роли Серсеи Ланнистер, зрители настолько ненавидели ее персонажа, что переносили ненависть на нее саму. Например, медсестра, которая помогала ей с грудным вскармливанием второго ребенка, приговаривала: «Позор!» — вспоминая сцену публичного обнажения. Впрочем, Хиди воспринимает это как комплимент своей актерской работе.

Иван Реон несколько раз получил по лицу

Исполнитель роли Рамси Сноу, позже нареченного Болтоном, несколько раз получил по лицу от Кита Харингтона. Во время съемок битвы бастардов Джон Сноу немного увлекся и ощутимо заехал по лицу партнеру по съемочной площадке. По словам Харингтона, Реон воспринял это вполне профессионально. Тем не менее вряд ли ему было приятно получать по лицу на работе.

Эмилию Кларк тошнило во время сцены поедания сердца

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен призналась, что эта сцена далась ей нелегко. За время съемок ей пришлось съесть 28 «конских сердец», сделанных из ягодного варенья. По словам Эмилии Кларк, на вкус они напоминали смесь сухих макарон и отбеливателя. Поэтому она всегда держала рядом ведерко — на случай, если не сможет справиться с рвотными позывами.

Черный замок и впрямь был отвратительным

Декоратор Ричард Робертс приложил особое старание при создании резиденции Ночного дозора. По его задумке, замок должен был выглядеть «грязным, шершавым, холодным и настолько отвратительным, насколько это возможно». Чтобы создать такую обстановку, он велел развесить сырое мясо и привести живых свиней. Актеры признаются, что замок не просто выглядел грязным, но и был таким. «Но так и должно было быть, поэтому мы были счастливы», — заключил Робертс. Правда, согласны ли с ним актеры — неизвестно.

Бонус 1: Шон Бин играл в футбол собственной головой

Актеру, исполнившему роль Нэда Старка, не впервой умирать на экране. К каждой такой сцене он относится со здоровым циничным юмором. И макету собственной головы он быстро нашел применение: сыграл ею в футбол со съемочной группой. Такое отношение и впрямь вдохновляет не так сильно переживать об очередной смерти любимого персонажа.

Бонус 2: Софи Тернер взяла домой собаку, игравшую Леди

Конечно, за время съемок «Игры престолов» у актеров накопилось и немало добрых историй. Например, собака по кличке Зунни, которая играла Леди и с которой так жестоко расправились по прихоти Ланнистеров, обрела любящую семью вне съемочной площадки. Софи Тернер, чья героиня была хозяйкой Леди в сериале, взяла собачку себе в реальности. Она поделилась радостью с создателем книги Джорджем Мартином, а он рассказал об этом всему миру.

А какая история вызвала у вас наибольшее удивление?