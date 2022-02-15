10 навязанных стандартов красоты, на которые можно и нужно плюнуть современной женщине

Говорят, что женщины несчастнее мужчин. Объяснение этому кроется в постоянном желании женщин ограничивать себя какими-либо стандартами и казаться лучшими во всем. Каждая старается преуспеть в домашних делах, на работе и при этом не остаться белой вороной среди тех, кто следует молниеносно меняющимся бьюти-тенденциям.

Мы в AdMe.ru считаем, что главное в женщине — это горящие глаза и неутомимое желание жить. Все остальные стандарты красоты навязаны обществом и размывают индивидуальные черты любой девушки, поэтому не стоит на них зацикливаться.

Стальной пресс

Некоторые женщины признались, что источник их неуверенности в себе кроется в мягком округлившемся животе. Чтобы избавиться от ненавистного «животика», прекрасная половина человечества изнуряет себя диетами и интенсивными тренировками. Врачи же уверены в том, что небольшой процент подкожного жира в этой области вовсе не проблема женщины, а индикатор правильного функционирования организма.

Пышные губы

Еще один излюбленный тренд — пухлые губы. Ко всему прочему, бытует мнение, что тонкие губы — индикатор старения организма. Отсюда вполне объяснимое желание современных женщин придать этой части лица объема и выразительности. На сегодняшний день самым распространенным инструментом для увеличения губ являются филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Однако врачи предупреждают, что частые процедуры по увеличению губ могут существенно навредить. Кожная ткань растянется и провиснет под тяжестью введенного препарата, что лишь усугубит ситуацию.

Идеальные формы

Идеальным типом фигуры негласно стало телосложение, напоминающее по форме песочные часы. Обладательницы узкой талии и визуально одинаковых по объему плеч и бедер ловят на себе восхищенные взгляды, в то время как остальным девушкам остается лишь пенять на генетику и завидовать идеально сложенным от природы красоткам. На самом же деле стилисты уверены, что любой тип фигуры может смотреться выигрышно, если его подать «под правильным соусом». Чтобы девушкам с широкими бедрами компенсировать свой недостаток, достаточно лишь подчеркнуть линии спины и плеч акцентным верхом. Обладательница фигуры «яблоко» может чувствовать себя уверенно, если визуально прорисует талию и заострит внимание окружающих на своем главном достоинстве — длинных ногах.

Симметричные черты лица

Несмотря на то что асимметрия лица — это естественная особенность внешности каждого человека, некоторые женщины ее все же стесняются. Специалисты и косметологи активно начали продвигать занятия фейсбилдингом, чтобы помочь девушкам добиться симметрии. Хотя такие упражнения показывают положительную динамику, зацикливаться на асимметричных чертах лица все же не стоит, поскольку окружающие совершенно не замечают этой особенности. Почти все лица немного асимметричны. Наши глаза к этому привыкли и инстинктивно приспособились. Поэтому, скорее всего, никто и не заметит асимметричности лица, а если и заметит, то ему будет все равно. © Mary Krupka / Quora

Асимметрия может быть заметна, если общаться с человеком с глазу на глаз. Но никто не придаст этому значения, поскольку в первую очередь мы ведем диалог с человеком, а не с картинкой. © Donald Bodey / Quora

Ровный тон кожи

Ровный тон кожи лица — мечта любой девушки. Магазины предлагают безмерное количество тональных средств и консилеров, а косметология активно продвигает услуги фототерапии и профессиональные пилинги. Все это должно помочь женщинам скрыть любые несовершенства и выровнять цвет кожи лица. Однако следует понимать, что от пигментации порой невозможно избавиться, так как зачастую на ее появление влияют не внешняя среда, а внутренние факторы: генетический код, особенности строения клеток и гормональный фон.

Желание замедлить процессы старения

Прорисовывающиеся «гусиные лапки» вокруг глаз, мимические морщины и первые седые волосы — страшный сон многих женщин. Однако ученые советуют отложить в дальний ящик переживания на этот счет, поскольку влияние человека на ход биологических часов минимально. Все дело в том, что процесс старения человека зависит не только от экологии и степени ухода за собой, но и от генетического кода и общего состояния здоровья. Звезды первой величины на своем примере доказывают, что стареть можно по-разному, но одинаково красиво.

Густые брови

В 2020-х уверенно закрепила свои позиции тенденция на густые естественные брови. Однако не всех женщин природа наградила яркими и выразительными дугами. На помощь всем «безбровным» пришла индустрия красоты, которая продвигает услуги макияжа, ламинирования и татуажа бровей. В то время как одни женщины активно прорисовывают волоски, другие не видят в таких бровях ничего привлекательного. Я думаю, что это пустая трата времени. Девушки думают, что, придавая форму бровям, они делают их привлекательнее, но на самом же деле эффект от этого обратный. © Mohamd Selowe / Quora

Вашему лицу подходят именно те брови, с которыми вы родились. Вы никогда не должны пытаться изменить их форму, можно лишь слегка подчищать непослушные волоски. © Despoina Tziouma / Quora

Лицо без морщин

Говорят, что носогубные складки придают женщине непривлекательный хмурый вид и накидывают ей пару-тройку лет. Чтобы избавиться от маркеров старения, девушки не жалеют денег на инъекции ботокса и филлеры. Однако все это забирает у девушек то, что дано им природой, — естественную красоту и уникальность. Кэмерон Диас призналась, что в погоне за молодостью однажды чуть не потеряла саму себя. «Я лучше увижу свое стареющее лицо, чем лицо, которое мне не принадлежит», — откровенно поделилась со своими поклонниками актриса в своей книге, когда речь зашла об «уколах красоты».

Большой нос

Идеальный нос, который как под копирку мастерят пластические хирурги, стал мечтой современных девушек. Многие из них настолько слепо верят в навязанный стереотип, что забывают о том, что нестандартный нос — это не недостаток, а уникальная особенность каждого из нас. Звезды первой величины охотно этим пользуются. Актриса Лиа Мишель — яркое тому подтверждение. Девушка признается, что гордится каждым сантиметром своего тела, в том числе «еврейским носом» с выпуклой переносицей и опущенным кончиком в виде крючка.

Пышные формы

Округлые формы стали модным стандартом для многих современных женщин. В погоне за фигурой как у Дженнифер Лопес они забывают о том, что идеальные очертания — это не только результат изнурительных тренировок, но и особенности строения тела и тонуса мышц. По мнению физиотерапевтов, «плоская фигура» — это не проблема ленивых женщин, а следствие так называемых спящих мышц, которые блокируют любые попытки представительниц слабого пола добиться идеальных форм. Специалисты советуют уделять внимание стретчингу и больше ходить, если хочется привести в тонус мышцы. Некоторые и вовсе считают, что женщинам нет необходимости беспокоиться об этом. Большинству нравится человек в целом, а не его обособленная часть. Лишь единицы всматриваются в отдельные части тела своего партнера, чтобы убедиться в том, что они идеальны. © Sarah Lynn Johnson / Quora