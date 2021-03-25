10 наших звезд, которые подсмотрели образы у западных коллег, но выглядят в них по-своему

На небосклоне шоу-бизнеса звезд сейчас так много, что феноменальные сходства стали делом привычным. Многие селебрити походят друг на друга так, словно их разлучили в роддоме. А когда они еще и выбирают похожие наряды и образы, вдохновляясь стилем друг друга, получаются такие совпадения, что нарочно не придумаешь.

Мы в AdMe.ru так и не смогли прийти к единому мнению, кому из этих 10 звезд лучше удался тот или иной образ, поэтому решили обратиться за помощью к нашим читателям. А в бонусе вас ждет доказательство того, что Джокер до сих пор продолжает вдохновлять.

Ани Лорак и Ким Кардашьян

Когда Ани Лорак продемонстрировала новый наряд на фестивале «Песня года», фанаты сразу же заметили, кем звезда вдохновлялась на создание этого образа. Повышенная крутизна плеч и бедер, подчеркивающая тонкую талию, нейтральный беж в сочетании с ярким блеском — все это явная дань уважения стилю Ким Кардашьян.

Ольга Бузова и Дженнифер Лопес

На заставке к клипу «Водица» Ольга Бузова предстала в наряде, который является явной отсылкой к знаменитому образу Дженнифер Лопес. Необычный головной убор со сверкающими подвесками не узнать просто невозможно. К слову, сходство двух звезд фанаты замечают не только в образах, но и в творчестве.

Лера Кудрявцева и Хилари Дафф

Обе девушки любят экспериментировать со строгими брючными костюмами-двойками. Леру Кудрявцеву в таком амплуа часто можно видеть в ее телепрограмме. Хилари Дафф тоже зачастую выходит в свет по-деловому. А благодаря строгому светлому каре и Лера, и Хилари выглядят весьма респектабельно.

Регина Тодоренко и Кэти Перри

В начале года Регина Тодоренко предстала перед фанатами в новом и довольно непривычном образе. Выложив это фото, девушка заявила, что сама не ожидала от себя такой дерзости. Подписчики сразу же начали гадать, на кого теперь похожа телеведущая. Оригинал обнаружился быстро: новый образ Регины — вольная интерпретация знаменитого костюма Кэти Перри, в котором она получала премию MTV.

Настя Ивлеева и Дуа Липа

При взгляде на фото Дуа Липы так и хочется воскликнуть: «Так вот кого напоминает Настя Ивлеева!» Девушки похожи не только внешне, но и стилем: обе любят укороченные топы, яркий макияж и маленькие аккуратные татуировки (у них обеих есть огонь на пальцах и сердечки на предплечьях). В необычном образе с косынкой девушки настолько хороши, что дух захватывает.

Наталья Рудова и Марго Робби

Наталья Рудова умело пользуется своим сходством с Марго Робби. Например, она так здорово спародировала образ Харли Квинн из «Отряда самоубийц», что при взгляде на фото не сразу и поймешь, кто есть кто. В жизни российская актриса тоже часто вдохновляется образами американской коллеги. Например, сложно понять, кому из них больше идет нежно-голубое худи с надписью.

Нюша и Дженнифер Лопес

Сходство Нюши и Дженнифер Лопес фанаты отмечали не раз. Вот и этот яркий образ нашей певицы явно вдохновлен знакомым референсом: знаменитым клипом американской звезды «All I Have» («Все, что у меня есть»). Розовый тотал-лук, милые локоны, круглые серьги — детали, по которым мы раньше безошибочно угадывали Джей Ло, теперь стали фишкой и Нюши.

Валерия и Милен Фармер

На одном из концертов в честь 50-летия Валерия предстала в шикарном красном платье и ботфортах в тон. Фанатам наряд настолько понравился, что захотелось обнаружить источники вдохновения. И они нашлись — костюм французской певицы Милен Фармер, в котором она выступала еще в 2013 году.

Полина Гагарина и Диана Крюгер

Певицу часто сравнивают с американской актрисой. Особенно заметным сходство стало после того, как Гагарина сделала каре и перекрасилась в блондинку. Чтобы окончательно упрочить сходство, девушки как нарочно одеваются практически одинаково. Речь не только о роскошных платьях для ковровой дорожки, в которых обе выглядят шикарно. В жизни они тоже часто появляются в настолько похожих нарядах, словно сговорились.

Оксана Самойлова и Кайли Дженнер

На создание рекламы своего косметического бренда Sammy Beauty Оксана Самойлова явно вдохновлялась опытом западной коллеги Кайли Дженнер. Отсылку создают платье с денежным принтом, стильные длинные перчатки и милая прическа с хвостиками. Также фанаты заметили, что дизайн бренда в целом отдает дань уважения зарубежной коллеге.

Бонус: Дима Билан и Джокер

Фанаты сразу же влюбились в новый малиновый костюм, который Дима Билан показал в Instagram. А самые внимательные не могли не заметить, кем вдохновлялся певец на этот образ. Неожиданное и весьма примечательное сходство.