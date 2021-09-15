10 наших спортсменов, которые потрясли мир своими достижениями и вошли в историю как непобежденные

Настоящую спортивную карьеру могут сделать только сильные личности. Ведь с достоинством справиться со множеством психологических и физических нагрузок, пережить несправедливое иногда судейство или козни соперников — задача не из легких. Именно поэтому имена прославленных победителей навсегда сохранились в истории спорта и сердцах болельщиков.

Нам в AdMe.ru захотелось вспомнить о выдающихся российских спортсменах, победы которых в свое время заставили рукоплескать им весь мир.

1. Александр Овечкин, хоккей

В 2017 году выдающегося спортсмена включили в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ. Александр начал свою карьеру в 16 лет, и его успехи заметили практически сразу после дебюта: в НХЛ он получил приз как лучший новичок. За годы своей активной деятельности он завоевал множество наград. Но самыми крупными достижениями яркого хоккеиста называют 3 победы в чемпионатах мира и Кубок Стэнли.

2. Евгений Кафельников, большой теннис

Евгений Кафельников — человек, которого называют самым титулованным теннисистом в истории России. Его самые значимые достижения — олимпийское чемпионство и Кубок Дэвиса. Кроме того, Кафельников стал первым российским теннисистом, выигравшим турнир Большого шлема в одиночном разряде.

3. Софья Великая, фехтование

Многократная чемпионка России и Европы в командных и личных первенствах Софья Великая, фехтовальщица на саблях, стала двукратной олимпийской чемпионкой и восьмикратной чемпионкой мира. Впервые она выиграла чемпионат в 2003 году во Франции, а в следующем году повторила этот успех в Дании. Первое звание чемпиона мира Софья завоевала на соревнованиях в США за несколько дней до своего 19-летия.

4. Евгений Плющенко, фигурное катание

Фигурист, выступавший в одиночном катании, не только собрал многочисленные титулы и награды и дважды стал олимпийским чемпионом, но и покорил мир своими рекордами. Такое количество олимпийских наград в мужском одиночном фигурном катании есть еще только у шведского спортсмена Йиллиса Графстрёма. Также Плющенко первым среди соперников выполнил каскад четверной тулуп — тройной тулуп — тройной риттбергер. Кроме того, он первым среди мужчин выполнил вращение бильман. Плющенко побил свой же мировой рекорд, когда в 2010 году выиграл чемпионат Европы и получил оценку за короткую программу 91,3. Прежний рекорд он установил на Олимпиаде 2006 года (90,66 балла).

5. Мария Шарапова, большой теннис

Известная российская теннисистка Мария Шарапова завоевала множество наград и титулов. Но мир знает ее как одну из десяти женщин в истории, обладающих «карьерным шлемом». Это значит, что она выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы.

6. Вячеслав Малафеев, футбол

Талантливый футболист, четырехкратный чемпион России Вячеслав Малафеев был одним из авторов сценария и продюсеров серии документальных фильмов о лучших вратарях мира «Вся жизнь в перчатках». И его имя должно находиться в этом списке. Обладатель престижных кубков, по версии спортивного портала ESPN в 2011 году он вошел в пятерку лучших вратарей мира, а также не раз был обладателем титула «Вратарь года».

7. Лариса Латынина, спортивная гимнастика

На счету советской гимнастки Ларисы Латыниной 18 олимпийских медалей. Она занимает 2-е место в сборной таблице многократных победителей Олимпиад. В том числе известна своим рекордом: Латынина была единственной спортсменкой, которая выиграла целых 9 золотых олимпийских медалей. Ее рекорд продержался 48 лет и был побит только в 2012 году пловцом Майклом Фелпсом.

8. Наталья Ищенко, синхронное плавание

Заместитель министра спорта Калининградской области в настоящем и известная синхронистка в прошлом, Наталья Ищенко, кажется, собрала все возможные награды. Спортсменка 12 раз побеждала на чемпионате Европы, 19 раз — на чемпионате мира и завоевала 5 олимпийских медалей. Она стала первой синхронисткой, которая 4 раза сумела подняться на высшую ступень пьедестала на первенстве Европы во всех дисциплинах (соло, дуэт, группа, комбинация). Однако этих результатов могло и не быть, если бы не первая тренер Натальи, которая поверила в ее спортивное будущее. Ведь в детстве Ищенко не хотели брать в секцию из-за плохих данных.

9. Лидия Скобликова, конькобежный спорт

Лидия Скобликова — одна из легенд советского спорта. Ее называли Уральской Молнией, и не зря. Лидия стала единственной спортсменкой в истории конькобежного спорта, 6 раз завоевавшей олимпийское золото. Кроме того, на Олимпиаде 1964 года она стала абсолютной чемпионкой.

10. Елена Исинбаева, прыжки с шестом

Поклонники называют Елену Исинбаеву невероятной прыгуньей с шестом. И это действительно так, ведь спортсменка поставила целых 28 мировых рекордов. Кроме того, на ее счету 2 олимпийских золота. Самая большая высота, взятая Исинбаевой, — 5,06 м.