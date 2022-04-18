10 наших любимых песен, в которых затаились досадные ошибки. Но это не помешало им стать хитами

Написать песню — задача не из легких. Нужно не только эффектно зарифмовать строки, но еще и на музыку их наложить. Потому порой авторы пренебрегают языковыми нормами в погоне за удачным звучанием. А мы, слушатели, готовы все простить любимым музыкантам, лишь бы они и дальше радовали нас своим творчеством.

AdMe.ru вспомнил популярные песни, в строках которых затаились ошибки. В конце статьи вас ждет бонус — композиция, автора которой напрасно обвиняют в безграмотности.

«Би-2» — «Варвара»

Если непривычное произношение женского имени Варвара с ударением на первый слог еще можно назвать творческим решением музыкантов, то в одной из строчек второго куплета они все-таки допустили ошибку. «Порва́лась струна, и теперь моя песенка спета», — сообщает солист слушателям. Однако правильно говорить «порвала́сь».

«Браво» — «Этот город»

Солист группы сравнивает свой любимый город с написанной мелом картиной, после чего звучат строки: «Нарисованы бульвары реки и мосты, разноцветные веснушки, белые банты́». Автору песни пришлось неверно поставить ударение в последнем слове, чтобы не потерять рифму. Правильно было бы спеть «белые ба́нты».

«Мумий Тролль» — «Медведица»

«В слезах парнишка, ему совра́ла я немножко», — именно так начинается песня. Возможно, автор строк хотел лучше раскрыть характер лирической героини, которая вместо того, чтобы учиться, обманывает своего приятеля. А может, автор просто ошибся. Ведь правильно говорить «ему соврала́».

«Руки вверх» — «Студент»

В культовой песне конца 90-х солист обвиняет друга, что тот ухаживает за его подружкой: «Ты зво́нишь ей домой, когда меня рядом нет». Но если хитрый студент действительно так подло поступает, герою следовало сказать «ты звони́шь». К слову, музыканты группы «Руки вверх» и в дальнейшем прибегали в своих текстах к этому коварному глаголу, но ударение уже ставили верно. Например, в тексте песни «Сережа» есть такие строки: «Почему же опять ты мне не позвони́шь? Я хочу быть с тобой, лишь с тобою, малыш».

«Чай вдвоем» — «Сынок»

Песня «Сынок» является одной из самых трогательных в репертуаре группы. В ней есть такие строки: «Еще совсем малюсенькие ножки. Еще совсем не ходит по дорожке. И все друзья, увидев, замечают: «„Глаза похожи на папу“». Последняя фраза построена некорректно. Не стоит сравнивать орган зрения с целым человеком, потому правильно было бы спеть «глаза похожи на папины» или «глаза как у папы».

FEDUK — «Хлопья летят наверх»

Пару лет назад кумир молодежи FEDUK порадовал публику атмосферным треком «Хлопья летят наверх». Тем не менее исполнитель не смог избежать ошибки, когда работал над стихами. Речь идет о строках «Всюду суета — это где нас нет. Новые текста, но не о тебе». К сожалению, автор забыл, что писать можно тексты, но никак не текста.

Nautilus Pompilius — «Утро Полины»

В композиции о девушке по имени Полина солист Вячеслав Бутусов поет: «Сонные глаза ждут того, кто войдет и зажгет в них свет. Утро Полины продолжается 100 миллиардов лет». Героине стихов все-таки следовало бы ожидать человека, что зажжет свет. Потому что именно так спрягается глагол «зажечь». Глядишь, тогда и 100 миллиардов лет не пришлось бы томиться.

Юлия Савичева — «Высоко»

Голосистая участница проекта «Фабрика звезд — 2» Юлия Савичева спела романтичную песню «Высоко». В тексте есть такие строки: «Не забывай пламя огня, где мы с тобой греем себя». Однако слова «пламя» и «огонь» — синонимы. Можно говорить «пламя свечи», «пламя костра», но никак не «пламя огня».

Дима Билан — «Мулатка»

В песне «Мулатка» Дима Билан обращается к своей зазнобе: «Ото всех пропала, на меня запала!» Однако если девушка действительно решила скрыться от конкурентов лирического героя и других посторонних людей, то, скорее всего, она пропала не от них, а для них. Таким образом, Диме следовало бы спеть «для всех пропала» или «от всех убежала».

Бьянка — «Леха»

«Сколько на подушку дней я плакала», — жаловалась певица Бьянка на свою безответную любовь в песне «Леха». Но эта постельная принадлежность мгновенно впитывает в себя жидкость, и поэтому привычное нам выражение «плакать в подушку» является более корректным.

Бонус: иногда мы слышим ошибку там, где ее нет

В конце 90-х и начале нулевых мы заслушивались трогательной песней Алсу о любви под названием «Иногда». Там есть такие строки: «Дни ожидания, сны и желания — самые первые, самые ранние». Многие полагают, что здесь затаилась ошибка. Казалось бы, разве можно вместе с порядковым числительным употреблять превосходную степень? Никто же не говорит «самый второй», «самый третий». Однако словосочетание «самый первый» настолько часто употребляется, что лингвисты уже не считают его некорректным. Они утверждают, что данное числительное нынче может выступать прилагательным с превосходной степенью в значении «предшествующий другим подобным». Потому авторы песни Алсу не допустили никакой ошибки.