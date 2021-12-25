10 народов мира, которые исчезли практически на наших глазах

Специалисты отмечают, что в начале XXI века в мире насчитывалось в общей сложности около 7 000 языков. Однако предполагается, что уже к 2050 году из них исчезнет 90 %. Очень часто лингвистические потери сопряжены с ассимиляцией, когда народы теряют национальную идентичность и забывают язык. Но бывает и по-другому — и тогда язык уходит вместе с людьми, которые им пользовались.

Мы в AdMe.ru решили тщательно разобраться в этом вопросе и теперь готовы рассказать о народах, исчезнувших в XIX, XX и даже начале XXI века.

1. Яна

Яна — индейский народ, проживавший в Северной Калифорнии. Этот народ практически прекратил свое существование во второй половине XIX века. Последнего выжившего представителя племени антропологи назвали Иши. Мужчина большую часть своей жизни провел в пустыне Сьерра и вышел оттуда лишь в 1911 году после смерти своей матери. Имя Иши ученые придумали из-за того, что племенные обычаи не позволяли индейцу раскрыть свое настоящее имя, а слово «иши» на языке яна обозначает «человек». Позже Иши стал научным сотрудником в Музее антропологии и научил профессора Сакстона Поупа, который считается отцом современной охоты с луком, делать стрелы и охотиться.

2. Эвремейсы

Эвремейсы — это исчезнувший коренной народ, который проживал на западной части Карельского перешейка. Эвремейсы достаточно долгое время сохраняли культурную автономию и оставались самобытной группой, имеющей свой диалект, национальный костюм и обычаи. Эвремейсы не любили отдавать своих девушек замуж за чужаков. Но если такое случалось, то девушка старалась не отказываться от своей традиционной одежды, а детей воспитывала с осознанием особого происхождения по материнской линии. К середине XIX века евремейсов насчитывалось 29 тысяч человек, но на рубеже XIX–XX веков они практически полностью ассимилировались с остальным населением.

3. Бо

Бо — это народ, который относился к числу народностей Большого Андамана в Индии. В 1858 году численность племени бо оценивалась в 200 человек, но уже в 1931-м их осталось всего 6. Люди заражались неизвестными ранее болезнями и страдали от эпидемий. Последний носитель языка бо ушел из жизни в 2010 году в возрасте 85 лет: это была женщина по имени Боа Сеньор.

4. Карагасы саянские

Карагасы саянские — это предки современных тюрков-тофаларов, по чьему внешнему облику и можно предполагать, как выглядели карагасы. Известно, что карагасы были самодийскоязычными, а в Восточный Саян, по мнению ученых, они пришли со стороны Красноярска. Интересно восприятие тюркоязычными людьми этнонима «карагас» — они понимали его как «черный гусь». Но если еще в конце XVIII века отмечалось, что язык карагасов в достаточной степени самостоятелен и чист, то уже меньше чем через 100 лет путешественник Эрик Лаксман описал карагасов как полностью тюркоязычных.

5. Беотуки

Беотуки — коренной народ острова Ньюфаундленд, вымерший в первой половине XIX века. Информация об этносе стала известна ученым из рассказов Нэнси Шаванадит — женщины, считавшейся последней в этом роде. Она ушла из жизни в 1829 году в возрасте 28 лет, и с этого момента народ беотуков считается исчезнувшим. О внешности беотуков можно судить по изображениям их потомков: например, существует фотография внучки женщины из народа беотуков. Сама женщина была известна под именем Элизабет, а внучку звали Мэри Понд.

6. Камасинцы

Камасинцы — это народ, живший на территории современной Хакасии и на юге Красноярского края России. Уже к концу XIX века камасинцы практически полностью ассимилировались с хакасами и русскими. Хотя во время этнографических экспедиций в XX веке ученые иногда обнаруживали в Саянских горах редких представителей камасинцев, которые жили в чумах. Последний носитель камасинского языка ушел из жизни в 1989 году.

7. Джэгасунг

Джэгасунг — это потомки чжурчжэней, которые жили в Северо-Восточной Корее. Они основывали деревни и вели довольно автономный образ жизни. Однако в 1960-е годы джэгасунги ассимилировались с местным населением. Джэгасунги производили традиционную овсяную бумагу для письма и ею платили налоги, а их культура имела большие отличия от традиционной корейской культуры.

8. Убыхи

Убыхи — это кавказский народ, культура которого была родственной адыгам, абазинам и абхазам. У них существовало свое административное образование — Убыхия. Убыхи занимали территорию черноморского побережья между реками Шахе и Хоста. Но после окончания кавказской войны в 1864 году значительная часть убыхов предпочла переселиться в Османскую империю, на историческом месте осталось всего 40 человек. Последний носитель убыхского языка — Тевфик Эсенч — ушел из жизни в 1992 году в Турции.

9. Каукаут

Каукаут — коренной народ Тайваня. История этого народа началась за 200 лет до н. э., когда они мигрировали из Юго-Восточной Азии и переселились на восточное побережье Тайваня. Считается, что к началу ХХ века этот народ был ассимилирован народом калаван. Культура, язык и обычаи каукаут отличались от других этнических групп. Также они не вступали в смешанные браки, сохраняя идентичность.

10. Пури

Пури — кочевые племена, которые населяли территорию Южной Америки. Они исчезли к началу ХХ века. Но за несколько десятилетий до этого пури были вынуждены отказаться от кочевого уклада жизни и им приходилось работать в качестве прислуги на фермах. О внешности представителей пури можно судить по портретам, которые создал в этнографической экспедиции немецкий художник Йоганн-Мориц Ругендас.