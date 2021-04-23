10+ народов, которые нашли настолько неожиданных родственников, что это порушило нашу картину мира

Анализ ДНК может помочь нам обнаружить неизвестных ранее родственников. Причем с его помощью можно найти связь не только между отдельными людьми, но и на уровне целых народов. Генетики могут отыскать общие черты у совсем, казалось бы, разных этносов, рядовые представители которых вряд ли когда-нибудь встречались в реальной жизни. К примеру, у индейцев и монголов.

Мы в AdMe.ru не устаем поражаться тому, насколько правдива фраза «Все люди — братья». И нашли тому 8 подтверждений. А в конце добавили бонус о неожиданных родственниках вымершего подвида человека.

Грузины и евреи

В генетике есть понятие «гаплогруппа» — это показатель ДНК, определяющий общность происхождения этносов. Те, у кого этот показатель совпадает, имеют общего предка, у которого произошла мутация, унаследованная всеми потомками. По данным проекта FTDNA, одной из преобладающих у грузин гаплогрупп является J2. Предполагается, что она зародилась на Ближнем Востоке, а ее возраст оценивается примерно в 18,5 тыс. лет. Эта гаплогруппа распространена среди семитов. К примеру, среди сефардских евреев J2 встречается у 28,6 % населения.

Итальянцы и евреи-ашкеназы

Ашкеназы — субэтническая группа евреев, которая сформировалась в Центральной Европе. Согласно выводам генетиков, своим происхождением она обязана жительницам севера Италии. Исследователь Мартин Ричардс предполагает, что 2 тыс. лет назад часть еврейского населения Палестины (от 30 до 50 тыс. человек) отправилась на Апеннинский полуостров. Однако среди переселенцев почти не было женщин. Женами приезжих с Ближнего Востока становились местные уроженки.

Армяне и баски

По информации проекта FTDNA, среди армян наиболее распространена гаплогруппа R1b. Она же часто встречается у басков: наличие ее у этого народа составляет 88 %.

Армяне, валлийцы и ирландцы

Еще двумя народами с максимальной частотой распространения гаплогруппы R1b являются валлийцы (92 %) и ирландцы (82 %). Это значит, что их тоже можно назвать дальними родственниками армян. А вот с басками генетически они куда ближе.

Башкиры и венгры

Есть версия, что башкиры были предками венгров. Магна Хунгария, гипотетическая прародина венгров, находилась в лесостепных районах современного Башкортостана, а в языках обоих народов есть много параллелей и похожих слов: «дьярмат» (баш. «юрматы»), «ено» (баш. «еней»), «тарьян» (баш. «тархан»), «кеси» (баш. «кесе») и так далее. Генетики доказали теорию этнологов. Они изучили геномы периода Раннего Средневековья на Южном Урале и сравнили с геномами IX–X веков со Среднедунайской низменности. Результат подтвердил: венгры и башкиры действительно родственники.

Монголы и индейцы

В языках индейцев и монголов есть много похожих слов. Например, название города Куско в Перу — почти монгольское «хүйс». И оба слова переводятся как «пупок» или «центр Земли». А слово «аuki» у кечуа идентично монгольскому «агь», что переводится как «принц» или «сын короля». Ученые смогли подтвердить родство народов. Специалисты сравнили более 100 генетических маркеров обитателей Северного и Южного Алтая, Монголии и Южной Сибири, а также индейцев Северной Америки. И доказали, что коренные американцы тесно связаны с народами Монголии и Алтая.

Полинезийцы и индейцы

Аборигены Южной Америки, а именно Амазонии, имеют небольшие, но хорошо заметные вкрапления ДНК меланезийцев и австралазийцев. Причем они появились у их предков задолго до того, как те пересекли Берингов перешеек и, собственно, стали индейцами. Правда, пока непонятно, как древние меланезийцы и австралазийцы, обитавшие в теплом и влажном климате тропиков, могли достичь Сибири, смешаться с местным населением и вместе с ними мигрировать в Америку.

Турки и итальянцы

Еще Геродот говорил, что этруски (племена, населявшие Италию в древности и основавшие Римскую империю) пришли из Турции. Но современные археологи были уверены, что «отец истории» ошибался. Пока в дело не вмешались генетики. Исследователь Альберто Пьяцца и его коллеги из Туринского университета изучили ДНК мужчин тосканской долины Казентино и двух городов, Вольтерра и Мурло. В результате выяснилось, что генетические образцы из Вольтерры и Мурло находят больше совпадений с образцами с Востока, нежели из Италии. У жителей Мурло найден генетический вариант, который вообще встречается только у жителей Турции.

Бонус: потомки вымершего подвида человека живут и сейчас