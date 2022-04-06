10 надуманных недостатков внешности, от которых окружающие на самом деле с ума сходят

Мы постоянно стремимся найти в себе то, что, по нашему мнению, портит наш внешний вид. Нос с горбинкой, родинка «не там» и даже «не такой» загар могут попасть под горячую руку. На самом же деле все эти недостатки не более чем наши фантазии. И мнения других людей подтверждают это: подобные особенности легко становятся фишками и привлекают окружающих.

Чтобы убедиться в этом, мы в AdMe.ru решили узнать, какие «неидеальные» черты внешности пользователи сети считают достоинствами. И мы полностью разделяем их взгляды.

1. Неидеальный нос

Трудно найти человека, полностью довольного своей внешностью. И нос часто стоит на первом месте среди черт, которые нам в себе не нравятся. Для кого-то он слишком большой, длинный, с горбинкой, короткий и так далее. Но правда заключается в том, что именно такие маленькие нюансы и делают наше лицо уникальным и привлекательным. Стоит исправить такой «недостаток» — и теряется изюминка. Я люблю большие орлиные носы. Неважно, у мужчины или у женщины. Нет ничего лучше носа, который остановил бы ветер. И даже необязательно огромный, а просто нос с чем-то интересным. © tomwise_ / Reddit

Полностью согласна. Мужчина с большим и длинным носом с горбинкой заставляет меня терять сознание. © Lilac77777 / Reddit

У моего мужа очень большой нос, почти идеальный треугольник. Он его ненавидит, а я обожаю. Он такой красивый, а нос делает его лицо более мужественным. © DougFrankenstein / Reddit

2. Отсутствие консилера под глазами

Чтобы добиться идеального тона лица, многие женщины используют по нескольку тюбиков различных кремов и консилеров, затрачивая на это уйму времени. Но иногда дамы забывают о том, что собеседнику бывает приятнее смотреть на чистую кожу без косметики. И к тому же это куда полезнее для кожи. Мне нравятся круги под глазами. И я говорю не о тенях для век, а именно о сероватой тонкой коже, когда видны вены. На мой взгляд, это очень привлекательно. © MacLikesStories / Reddit

3. Гулька на голове

То же самое относится и к волосам. Никто не оспаривает красоту, например, изящных локонов или тугого хвостика. Но и обычная гулька ничем не хуже. Это быстро и удобно. А еще создает легкую небрежность, которая добавляет девушке миловидности. Меня просто сводит с ума, когда у женщины волосы вроде бы в пучке, но несколько прядей висят, так что это выглядит немного небрежно. © Human_Spring420 / Reddit

По каким-то необъяснимым причинам точно «мое», когда женщина делает гульку. © JG45250 / Reddit

4. Вид с утра

Безупречный свежий вид с утра бывает только у персонажей кино. В реальной жизни после сна мы все немного расслабленные и естественные, что смотрится очень привлекательно. Так что не стоит себя чрезмерно ругать, если вдруг кажется, что вы выглядите недостаточно эстетично. Дайте себе время и наслаждайтесь утром, это абсолютно нормально. Я обожаю смотреть на жену, когда она только-только проснулась. Никакого макияжа, волосы растрепаны. Это выглядит так естественно. © thepawnshoprules / Reddit

5. Седина

Многие привыкли закрашивать седые волосы, поскольку этот отпечаток времени мало кому приятно наблюдать на себе. Однако причин возникновения подобного явления масса, и это не только старость. В связи с этим светлые волоски стоит воспринимать как частицу нашего жизненного опыта, а не как некий изъян. И седина уж точно не портит ни образ, не прическу. Мне нравится седина. Мой первый парень, с которым у нас были серьезные отношения, начал седеть примерно в 15 лет. И он определенно привлекательно выглядел. © HoneyBunnyBiscuit / Reddit

6. Вены на руках

Согласитесь, мы все обладаем примерно одинаковым строением и вены точно есть у каждого. Они находятся под кожей и выполняют важную функцию в организме. Но правда такова, что некоторые из них виднеются через кожу и иногда немного проступают наружу. И это абсолютно нормально, а многие даже считают подобное явление чрезвычайно красивым и притягательным. Вены. Я только что поняла, почему мне так нравятся руки моего мужа. © Tacorgasmic / Reddit

Как по мне, выступающие вены еще и показывают силу. Но стоит добавить, что я медсестра, так что для меня хорошие вены — это еще и очень удобно. © ShadowWood78 / Reddit

7. Родинки

Родинки, даже если находятся на лице, — это вовсе не то, из-за чего стоит волноваться. Они не портят внешний вид. Более того, очень часто данные особенности только придают дополнительный шарм. У меня родинка рядом с правым глазом. Я считаю это симпатичным, хотя и не все с этим согласны. Некоторые убеждали меня удалить ее, другие пытались оскорбить этим. Но меня это не трогало: она добавляет мне уникальности. Я нахожу эту родинку милой всякий раз, как смотрю в зеркало. Она как татуировка. © RAspiteful / Reddit

У нас в средней школе был парень, которого все считали первым красавцем. И у него была родинка под глазом. Я клянусь, именно это и делало его таким привлекательным. Даже люди, которым это поначалу не нравилось, в конце концов признавали, что это была его самая обольстительная черта. © mrnalisa / Reddit

8. Мыс вдовы

Необычная линия роста волос, которую в народе называют мысом вдовы, — это V-образный выступ на лбу. Нелестное название связано с поверьем, будто женщина с подобной особенностью внешности сможет пережить своего мужа. Но суеверия лучше оставить в прошлом и признать, что такое явление — это лишь немного непривычная черта, которая совсем не ухудшает внешность. Я даже в определенный момент всерьез говорила о том, чтобы сделать себе вдовий мыс хирургически. Мне кажется, что это так уникально. И это одна из самых интересных черт внешности. Вот бы и у меня каким-то чудом такой появился. © Darkhold_ / Reddit

9. Брекеты

К счастью, время, когда мы стыдились брекетов, уже давно прошло. Ведь это не унизительное приспособление, а забота о своем здоровье и внешнем виде. От правильного прикуса зависят состояние зубов и симметрия лица. К тому же люди, которые решились на такой шаг, уж точно достойны уважения: стоит только представить, сколько уже ими было пройдено и как много трудов еще предстоит в будущем для достижения желаемого результата. Моя невеста поставила себе брекеты. Возможно, я просто безумно влюблен, но я постоянно говорю, как мило она с ними выглядит. © pujispatricio / Reddit

10. Следы от загара

Понежиться на солнышке любят все. И давайте будем откровенны: мы все на пляже носим купальные костюмы, как женщины, так и мужчины. Так почему нужно стесняться того, что на коже остались следы от какого-либо элемента одежды? Такой расклад вполне естественен. Мне нравится, как выглядят белые полоски от купальника. Как будто белье солнца. © differentiatedpans / Reddit