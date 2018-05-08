10 на первый взгляд безобидных замечаний за столом, больно бьющих по самооценке ребенка

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«Съешь еще пару ложечек этой полезной каши», — упорно твердили нам в детстве. И мы послушно ели, даже если каша уже не лезла в рот. Неудобно было отказывать любимой маме или бабушке, и еще очень хотелось стать крепче и здоровее старшей сестры или соседского мальчика, которых нам так часто ставили в пример. Откуда нам было знать, что все эти советы станут причиной развития серьезных комплексов, с которыми мы будем бороться, уже будучи взрослыми.

AdMe.ru предлагает вспомнить, какие фразы говорили нам за столом заботливые родители, а заодно выяснить, как те влияли на неокрепшую детскую психику.

1. «Посмотри, как хорошо ест твоя сестра (подружка/ брат/ сын соседки). А ты уже час в тарелке ковыряешься!»

Вроде бы родители прямо подсовывают под нос малышу хороший пример. Но маленький человек понимает это по-своему: «Другой ребенок делает что-то лучше, значит, и он сам лучше меня». Привычка есть суп за обедом в таких условиях может и не сформироваться, а вот потребность постоянно сравнивать себя с другими останется навсегда. И, конечно, не в свою пользу.

2. «Меня не волнуют твои хотелки. Быстро ешь суп!»

Конечно, обидно полдня простоять у плиты, а потом увидеть любимое чадо, которое воротит нос от супа. Вот и вырываются такие «воспитательные» фразы, после которых ребенок впихивает в себя нелюбимую еду вперемешку со слезами. Проблема в том, что так ребенок привыкает считать, что его желания и ожидания никому не интересны. Да и он сам тоже. Эта привычка переносится и во взрослую жизнь: адаптироваться в коллективе с установкой «я хуже всех» практически невозможно. Может быть, гораздо проще поинтересоваться, что ваш малыш хотел бы съесть на обед?

3. «Все съел? Умница!»

Малыш делает простой вывод: «Чтобы меня хвалили, я всегда должен съедать все до последнего кусочка. Даже если мне этого совсем не хочется». Подобное желание угодить взрослым часто приводит к перееданию и проблемам с лишним весом в детском возрасте. Чуть позже сформируется привычка есть «за компанию» с коллегами и запихивать в себя излишек пищи в гостях, чтобы не обидеть хозяйку. Поэтому лучше хвалить ребенка за реальные достижения. А съеденный обед таковым не является. Это всего лишь обычный прием пищи.

4. «Знаешь, как дорого это стоит? Все деньги в тебя вбухиваем, а ты нос воротишь!»

Конечно же, родители стараются накормить ребенка самым полезным. Они готовы разбиться в лепешку, а их «бессовестный ребенок» не ценит их высокой жертвы! Результатом становится чувство вины. Сначала перед родителями, а потом — перед всеми. Перед начальником, который уже знает, на какие «точки» давить, чтобы вы поработали в выходные. Перед продавцом в магазине, который так старается, что ему просто неудобно отказать. Ну и перед родителями, конечно.

5. «А самый красивый кусочек торта мы отдадим...»

Кому из нас в детстве не хотелось забрать самый большой и красивый кусочек торта с яркой кремовой розочкой? Но в таких случаях воспитанному ребенку полагалось скромно молчать. В итоге лучшие куски уходили тем, кто побойчее, а другие молча зажевывали обиду. Так вырабатывается привычка отдавать другим все лучшее и чувствовать себя недостойным наград и успеха.

6. «А кто будет говорить „спасибо“? Крошки убрал, тарелку за собой помыл!»

Узнаете знакомые интонации? Мы их слышим и дома, и в школе. Обычно после таких приказов «спасибо» говорить уже не хочется даже за самую вкусную и любимую еду. Какая благодарность может быть из-под палки? Не секрет, что такое авторитарное воспитание подрывает отношения между родителями и детьми, а заодно прививает стойкое отвращение к ведению домашнего хозяйства. Может быть, проще после обеда поинтересоваться у малыша, было ли ему вкусно? И предложить вместе унести тарелки на кухню.

7. «Это полезная еда. Ее надо съесть!»

Надо! Даже если это блюдо новое для ребенка и не вызывает желания его попробовать. Гораздо лучше поиграть с малышом в исследователей. Попробуйте рассказать, на что похож по вкусу этот продукт, какие полезные вещества в нем содержатся. В противном случае через несколько лет мы получим классический образец человека, который привык все делать через силу и ограничивать себя в удовольствиях. Потому что «надо»!

8. «Съешь суп — получишь что-то вкусное»

Схема работает на уровне условного рефлекса: решил проблему — получил вкусную награду. Психологи утверждают, что в результате такого поведения могут развиться всевозможные пищевые нарушения — например заедание проблем или отказ от вкусного в качестве наказания за неудачи или проступки. При любом стрессе ребенка, а потом и взрослого будет тянуть к холодильнику за вкусностями. А потом придет чувство вины от переедания. Замкнутый круг, правда?

9. «Мы питаемся только правильными продуктами!»

Мясо есть нельзя, сахар — белый яд, яйца — рассадник холестерина. Ребенок делает простой вывод: «Я люблю вредные продукты. Это значит, что я какой-то неправильный». В такой ситуации есть отличный шанс вырастить мнительного человека, страдающего от пищевой зависимости. Такие люди часто подсаживаются на вредные продукты, которые им строго запрещали в детстве.

10. «И как в тебя столько влезает? Скоро лопнешь!»

Такое дети часто слышат в подростковом возрасте, когда растущий организм активно требует еды. Самое обидное заключается в том, что именно в этом возрасте им так важно слышать, что они красивые, нужные и любимые. Даже если у ребенка есть проблемы с лишним весом, не стоит постоянно указывать ему на них. Лучше совместно выработать стратегию здорового питания, чем вырастить человека с хроническим чувством вины.

Вы согласны, что подобные фразы ни в коем случае нельзя говорить ребенку? Или дети — не нежные фиалки, от пары слов не завянут? Мы готовы выслушать вас в комментариях!