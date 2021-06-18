10+ музыкантов, которые выудили крутые детали из фильмов и начинили ими свои клипы

В поп-культуре нередко можно обнаружить многочисленные отсылки к известным фильмам. Причем одни воссоздают сцену или образ в точности, как это было показано в кинокартине. А другие могут только передать особую атмосферу или включить лишь одну деталь в свою работу, чтобы она заиграла совершенно иначе.

Мы в AdMe.ru отсмотрели клипы знаменитых исполнителей и теперь можем показать, какие фильмы стали для них вдохновением.

Бритни Спирс

Образ Бритни из клипа на песню «Toxic» является отсылкой к Сидни Бристоу в исполнении Дженнифер Гарнер из сериала «Шпионка». А футуристический Париж, показанный в видео, был создан на основе города будущего из «Бегущего по лезвию» 1982 года.

Леди Гага и Бейонсе

Ярко-желтая машина, на котором в фильме «Убить Билла» ездила героиня Умы Турман, появилась и в совместном клипе культовых певиц на песню «Telephone». Леди Гага признавалась, что вдохновлялась стилем Тарантино и даже рассказала ему о концепции будущего видео. Режиссер остался под впечатлением и решил одолжить ей тот самый автомобиль.

Jonas Brothers

Джо Джонас и Софи Тернер вдохновились музыкальным фильмом «Бриолин» и постарались воссоздать не только образы героев, но и их знаменитый танец. И если певец решил в точности повторить яркий костюм героя Джона Траволты, то актриса решила больше поэкспериментировать со своим платьем, сохранив от изначальной задумки лишь цвет и воздушный силуэт.

Ариана Гранде

Певица в своем клипе на песню «Thank U, Next» воссоздает моменты культовых фильмов 2000-х, среди которых «Добейся успеха» с Кирстен Данст, «Из 13 в 30» с Дженнифер Гарнер, «Блондинка в законе» с Риз Уизерспун. Но основной стала комедия «Дрянные девчонки». Для полной картины Ариана даже пригласила сняться в клипе того самого актера, сыгравшего в фильме Аарона Сэмюэлса.

Эд Ширан и Трэвис Скотт

В совместной работе британского певца Эда Ширана и американского рэпера Трэвиса Скотта — клипе на песню «Antisocial» — оба исполнителя примеряют разные костюмы и оказываются в необычных местах. На создание этих образов их вдохновили такие фильмы, как «Убить Билла», «Маска», «Птицы», «Криминальное чтиво», «Эдвард Руки-ножницы» и «Марсианин». Героя последней ленты как раз и изображает рэпер в клипе.

Мадонна

Помните этот культовый образ Мэрилин Монро в ярко-розовом платье? Его увидели в музыкальном фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» и сделали в клипе на песню «Material Girl», так как наряд и кинокартина настолько впечатлили Мадонну, что та решила воссоздать его в точности, начиная с антуража и заканчивая аксессуарами.

The Weeknd

Главной фишкой всей эры альбома «After Hours» стал красный пиджак, который выделялся на фоне остальной черной одежды и аксессуаров. Впрочем, образ The Weeknd придумал не сам, а вдохновился героем фильма «Казино», которого сыграл Роберт Де Ниро. Визуальный ряд клипа на песню «Blinding Lights» также состоял из различных отсылок к этой картине и двум другим: «Страху и ненависти в Лас-Вегасе» с Джонни Деппом и «Джокеру» с Хоакином Фениксом.

Кэти Перри

Помните культовую героиню фильма «Солдат Джейн» c Деми Мур? Влияние этой картины ярко прослеживается во многих сценах клипа Кэти на песню «Part of Me». Певица даже успешно повторила эмоциональный момент, в котором героиня расстается со своими волосами.

Селена Гомес

Забыть диснеевский сериал «Волшебники из Вэйверли Плэйс» оказалось практически невозможно не только для его фанатов, но и для исполнительницы одной из главных ролей — Селены Гомес. Певица решила воплотить небольшой фрагмент из заставки в своем клипе на песню «De Una Vez» и дала возможность своим поклонникам окунуться в ностальгию по былым временам.

Charli XCX и Трой Сиван

В клипе на совместную песню «1999» музыканты решили показать различные символы поп-культуры 90-х годов, начиная со Стива Джобса и заканчивая игрой «The Sims». Для многих сцен была использована технология дипфейка — наложения одного изображения или видео на другое. Так, в видео можно разглядеть прямые отсылки к фильмам «Матрица», «Красота по-американски», «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» и даже «Титаник». В этом фильме показали сцену с главными героями, стоящими на корме корабля, а в клипе повторили этот момент.

Игги Азалия

Известный образ Шер Хоровитц из фильма «Бестолковые» и ключевые сцены из этой картины стали вдохновением для клипа на песню «Fancy», которую певица записала совместно с Charli XCX. К созданию видео подошли настолько серьезно, что каждому из массовки, а их было больше 250 человек, индивидуально подбирали наряд, чтобы качественно воссоздать атмосферу фильма. Кстати, в 2018 году Алисия Сильверстоун под фонограмму исполнила песню Игги в своем знаменитом образе.

Тейлор Свифт

Да, узнать Тейлор в этом гриме практически невозможно. Зато это позволило создать поразительно точную отсылку к знаменитому фильму с Леонардо Ди Каприо «Волк с Уолл-стрит». В нем показали сцену с аплодисментами брокеров главному герою. Ее-то и сняли в клипе Тейлор на песню «The Man».