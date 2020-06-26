20+ женщин рассказали, какие мужские вещи помогают им круто выглядеть и прилично экономить

Похолодало, и я начала искать себе верхнюю одежду и свитера. Я зашла на страницу мужских свитеров своего любимого бренда и обнаружила, что ни в одном из них нет синтетических волокон. Во всех женских моделях содержались синтетические смеси. То же самое произошло и с пальто, только 1 из 4 в женской категории оказалось шерстяным, в мужской — все, кроме одного. Меня это просто взбесило. Уверена, что это не единственный магазин, который так делает. © oni_bear / Reddit