20+ женщин рассказали, какие мужские вещи помогают им круто выглядеть и прилично экономить
Разделение вещей на мужские и женские становится все более условным. Если проигнорировать правила и отправиться в мужской отдел, то можно отыскать там настоящие сокровища для собственного гардероба и кошелька. Девушки рассказали, с какими мужскими вещами они больше не расстанутся.
AdMe.ru всегда за простые способы сэкономить. Читателей наверняка удивит разница между мужскими отделами и женскими.
1. Джинсы стоят дешевле женских и сидят идеально
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Эти джинсы я купила 10 лет назад в Москве, они принадлежат мужу. У меня 40-й размер, у него — 48-й, так что ремень я тоже позаимствовала у него. Но я знаю классный лайфхак на случай, когда нет ремня: смело берите старые плотные черные колготки, отрезайте пополам и используйте вместо ремня. Уверяю, никто никогда не догадается, что это такое черное у вас там, на талии, виднеется. © мода стиль и минимализм / YouTube
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Пошли с парнем по магазинам. Я искала джинсы, но никак не могла подобрать. Все модели в женском отделе стоили $ 40, в мужском — $ 15–30. Мой парень купил одни из них, решив не примерять. Дома мы обнаружили, что они размера 24/32 вместо 30/32. Пошутили, что размер женский, и я их примерила. Они подошли идеально: на бедрах сели как влитые. Я не могла найти такую посадку в женском отделе, и они обошлись мне намного дешевле — всего в $ 15. Девушки, если вам нужны идеальные скинни за небольшую сумму — идите прямиком в мужскую секцию! © winedrunkduck / Reddit
2. Бритвенные станки служат дольше, хотя стоят примерно столько же, а гель для бритья дешевле
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Мужской гель для бритья дешевле и, как правило, продается в большей таре. Например, Barbasol стоит $ 1,69, а Barbasol для женщин — $ 2,49. Мужские бритвы работают лучше и служат дольше, хотя стоят они столько же. © ke1bell / Reddit
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Я перешла на мужские бритвы несколько лет назад и ни разу не пожалела. Дешево, без излишеств, и они эффективнее. Вы можете получить 10 бритв по цене одной бритвы Venus. Было бы забавно подсчитать, сколько денег я сэкономила за последние 15 лет. © coffee_for_dinner / Reddit
3. Мужской дезодорант эффективнее и экономичнее
- Мужской антиперспирант продается в большем объеме и стоит дешевле. Я купил его по акции «1+1» за $ 7, один забрала моя девушка. Ей его хватило на несколько месяцев, и мы неплохо сэкономили. © CerealGuy_69 / Reddit
- Мой парень и я используем один дезодорант. Он эффективнее, и аромат хороший — мятный и свежий. Такой ароматизатор лучше перебивает запах пота, чем дезодорант с запахом цветов или меда. © Lykkel1ten / Reddit
4. Барбершопы отлично справляются с короткими женскими стрижками
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Дамы с короткими волосами, идите стричься в барбершоп. Мастера в таких салонах очень хороши, а стрижка чаще стоит дешевле. Вам необязательно быть мужчиной, чтобы там подстричься. Просто позвоните заранее, чтобы уточнить политику в отношении женщин, или посмотрите в их группе, есть ли там дамские стрижки. Когда я ходила к барберам, они были очень дружелюбны и гостеприимны. © doxie_mama17 / Reddit
5. Трикотаж и свитера более качественные и содержат меньше синтетических волокон
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Похолодало, и я начала искать себе верхнюю одежду и свитера. Я зашла на страницу мужских свитеров своего любимого бренда и обнаружила, что ни в одном из них нет синтетических волокон. Во всех женских моделях содержались синтетические смеси. То же самое произошло и с пальто, только 1 из 4 в женской категории оказалось шерстяным, в мужской — все, кроме одного. Меня это просто взбесило. Уверена, что это не единственный магазин, который так делает. © oni_bear / Reddit
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Я изучала моделирование одежды. Мужская одежда действительно лучшего качества, чем женская. Причина в том, что покрой проще, а это дает возможность использовать более качественные материалы за те же деньги. В процессе производства требуется меньше шагов, меньше ткани тратится впустую. © seh_23 / Reddit
6. Верхняя одежда и пиджаки оснащены удобными карманами и функциональными деталями
- Мужская верхняя одежда имеет гораздо больше удобных карманов с фурнитурой и аккуратные швы. © coffee_for_dinner / Reddit
- Не бойтесь застежки на другую сторону. В этом даже есть определенный шарм. Например, Yves Saint Laurent делает женские модели с пуговицами с правой стороны. © Anna Yakimenko / YouTube
- Я искала зимнее пальто в женской секции, у каждой модели было только 2 маленьких кармана для рук, куда вряд ли уместятся перчатки или шапка. Зашла в мужской отдел и увидела модели со множеством карманов и лучшего качества. © emgoog4 / Reddit
7. Мужские пижамы теплее и удобнее
- В женских отделах большой выбор, но в мужских лучше качество. Я позаимствовала у парня зимние пижамные штаны, потому что вечно мерзну, а он — человек-радиатор. Они оказались просто невероятными! Ткань намного плотнее. Мягче. Идеальные по длине. Не обтягивающие. С большими карманами. И они оказались такими дешевыми! Я никогда не вернусь к женским пижамам. © harlar / Reddit
- Мужские пижамы самые уютные. У меня есть парочка, которую я украла у своих бывших. Я надеваю их, когда простужена, ведь у них огромные карманы, в которых можно хранить вкусняшки. © Meow_-_Meow / Reddit
8. Вешалка для галстуков отлично подойдет для хранения бюстгальтеров
9. Мужские духи могут стать открытием для любительниц древесных ароматов
- Я ношу Dolce & Gabbana Light Blue каждый день. И мужчины, и женщины часто хвалили мой парфюм, но никто из них не догадывался, что это одеколон. Это мой любимый запах, и я думаю, что каждый может пахнуть как хочет. © ashe_vern / Reddit
- CK Air для мужчин — мой любимый аромат. Я ненавижу женские ароматы, потому что они имеют очень сладкий запах. © knimnig / Reddit
- Мой любимый парфюм — Victor & Rolf Spicebomb. Он разливается в бутылки в форме гранаты и пахнет божественно. Никто никогда не говорил, что я пахну как мужчина. © babardook / Reddit
10. Кейс для инструментов — альтернатива косметичке
11. Мужская косметика содержит те же ингредиенты, но стоит дешевле
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Я искала новые средства для ухода за кожей и изучала составы. Оказалось, что женский крем для глаз за $ 72 содержит абсолютно те же самые ингредиенты, что мужской за $ 40, хотя производит их одна компания. Удвоенная цена за продукт для женщин. Советую покупать мужские версии, они часто даже не пахнут, а по составу одинаковы. © losangelesultimate / Reddit
12. Кошельки более минималистичные
- У женских кошельков несколько отделений и множество милых украшений, которые затрудняют их использование, в то время как мужские кошельки — прекрасный функциональный инструмент. Я использую мужской кошелек большую часть своей взрослой жизни. © poopoopmagoo / Reddit
13. Футболки сидят лучше и имеют более интересные принты
- Помню, в Канаде был магазин, где качество и материал женских белых футболок были хуже, чем мужских, но их продавали по одной цене. В итоге дело закончилось скандалом, владельцы потеряли свой бизнес. © Deleted / Reddit
- Я украла у мужа пару футболок, и они оказались действительно лучшего качества. Разница велика настолько, что отныне я буду покупать и в мужском отделе тоже.
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Воровать у мужа футболки — могу, умею, регулярно практикую. © sofiagorskaya / Instagram
А какие традиционно мужские вещи предпочитаете вы?