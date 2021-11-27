10+ монарших особ, которые унаследовали от своих предков не только титулы, но и внешность

Мы часто наследуем от наших предков какие-то черты лица и особенности внешности. Правда, обычные люди вряд ли обладают старинными фотографиями или портретами своих родственников, которые жили много лет назад. А вот у членов королевских семей такие раритеты есть, и мы можем убедиться в том, что они унаследовали нечто большее, чем просто благородное происхождение.

Мы в AdMe.ru пересмотрели немало фотографий королей, королев и принцев и поразились их сходству с предками.

1. Королева Виктория и принцесса Беатриса

Если внимательно вглядеться в черты лица дочери сына королевы Елизаветы II — принца Эндрю, то станет очевидно, что она весьма похожа на свою величественную прапрапрабабушку — королеву Викторию, которая правила Великобританией в XIX веке.

2. Король Георг V и принц Майкл Кентский

Внук короля Георга V и двоюродный брат королевы Елизаветы II принц Майкл Кентский весьма похож на своего знаменитого деда, вплоть до стиля бороды.

3. Фредерик Луис и лорд Фредерик Виндзор

Лорд Фредерик Виндзор — двоюродный племянник королевы Елизаветы II. С его далеким предком, принцем Уэльским Фредериком Луисом, лорда роднят выразительный взгляд и характерная форма носа.

4. Княгиня Монако Грейс Келли и Камилла Готтлиб

Грейс Келли была 10-й княгиней Монако. Сегодня княжеством правит ее сын, князь Альбер II. Если посмотреть на недавние фотографии внучки Грейс Келли — Камиллы Готтлиб, становится ясно, что девушка явно унаследовала черты своей легендарной бабушки.

5. Королева Шарлотта и леди Габриэлла Виндзор

Королева Шарлотта была супругой короля Великобритании Георга III и бабушкой королевы Виктории. Ее черты унаследовала леди Габриэлла Виндзор — двоюродная племянница королевы Елизаветы II.

6. Король Георг VI и принц Эдвард

Младший сын царствующей ныне королевы Елизаветы II весьма похож на своего деда в молодости. Сходство особенно видно в глубоком взгляде монарших особ.



7. Королева-мать Елизавета и принцесса Евгения

Принцесса Евгения — младшая дочь герцога и герцогини Йоркских явно унаследовала от своей прабабушки форму лица и красивые глаза.

8. Король Эдуард VII и принц Чарльз

По ранним фото короля Эдуарда VII заметно, что сын королевы Елизаветы II явно унаследовал черты своего прапрадеда.

9. Принц Филипп и принц Гарри

Слева — фотография принца Филиппа, сделанная в 1945 году, а справа — его внук принц Гарри в 2021 году. Даже без бороды сходство налицо.

10. Королева Мария и королева Елизавета II

Как говорится, найдите 10 отличий, сравнив ранние фотографии супруги короля Георга V Марии и ее внучки — нынешней королевы Елизаветы II.

11. Королева Елизавета II и принцесса Анна

Принцесса Анна поразительно похожа на свою маму — королеву Елизавету II. Правда, вероятность того, что Анна займет трон, минимальна: в настоящее время она находится на 17-м месте в порядке престолонаследия.

12. Принц Уильям и принц Джордж

Схожесть черт бывает видна уже в юном возрасте. Слева — принц Уильям в 1984 году, справа — его сын Джордж в 2015 году. Пожалуй, они могли бы сойти за близнецов.