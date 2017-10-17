10 моментов, когда дети сгорают от стыда за своих родителей

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Кажется, только вчера ребенок сидел на ваших коленях, и вот уже он отказывается держаться за руку на улице, выгоняет вас из своей комнаты и огрызается по любому поводу. И самое обидное — стыдится вас. Редакция AdMe.ru разобралась в нюансах детского поведения и нашла сразу 10 ошибок, которые родители совершают в общении со своими отпрысками. Избавимся от них — и наши дети будут нами гордиться.

1. Вторжение в жизнь ребенка

Заступиться за ребенка перед учителем или школьным хулиганом — естественное желание родителя. Однако ребенку это кажется вторжением в личную жизнь и даже неуважением, ведь вы бы ни за что не бросились так же защищать взрослого. Поэтому перед тем как помогать, спросите ребенка, а нужна ли ему эта помощь. Иначе ему будет очень неловко.

2. Чрезмерно навязчивая опека

Нет ничего страшного в том, чтобы вести за руку или застегивать курточку 5-летнему малышу, но детям старше 10 лет это кажется ужасным позором. Не только потому что они хотят быть самостоятельными, просто из-за ваших «сюсюканий» над ними запросто могут смеяться в школе. Если вы хотите, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, сдерживайте свои порывы на публике и проявляйте заботу дома.

3. Замечания ребенку на публике

В присутствии других людей не стоит проявлять не только излишнюю заботу, но и недовольство поведением ребенка. Замечания лучше высказывать дома. Ведь для детей это означает, что вы по-прежнему не относитесь к ним серьезно, как ко взрослым. И это правда — подумайте, сказали бы вы такое сверстнику, да еще и прилюдно? Но самое главное, это заставляет ребенка стыдиться вас.

4. Множество запретов

Дети постоянно находятся в поисках себя, поэтому им важно экспериментировать. Внесите в «черный список» самые опасные эксперименты, а остальные отправьте в «серую зону». Не скрывайте, что не одобряете эти вещи, но не накладываете на них вето. Ведь ему будет стыдно объяснять истинную причину родительских запретов своим друзьям.

5. Попытки быть похожими на подростков

Приличная вроде бы женщина в мини-юбке и с карамельно-розовой помадой или серьезный мужчина в бейсболке, через слово вставляющий «йо», — глупо даже с точки зрения взрослых. Для наших чад же такие попытки омолодиться и вовсе кажутся смертным грехом, заслуживающим самой страшной кары, — насмешек. Вы наверняка не желаете детям такой участи, так что соответствуйте своему статусу, но при этом оставайтесь собой в любой ситуации и компании.

6. Нежелание разобраться в интересах ребенка

Прежде чем с неприязнью отзываться об увлечениях своего ребенка, лучше разобраться в этом вопросе вместе. Пускай все внутри вас противится просмотру современных клипов и мемов, но если вы этого не сделаете — разговаривать с ребенком будет попросту не о чем. Однако вести подобные беседы по-прежнему лучше наедине, чтобы ему не было стыдно перед ровесниками за ваши ошибки или оговорки.

7. Лайки и комментарии в социальных сетях

Не стоит проявлять чрезмерную активность на страницах ребенка в социальных сетях. Если вам не нравятся орфографические ошибки в записях в его профайле или мнение о противоположном поле и т. д., поговорите об этом лично, тет-а-тет. Иначе ему будет очень неудобно, если ваши комментарии увидят его друзья.

8. Тысячи семейных историй

Что особенно бесит ребят, так это постоянные рассказы об их детских промахах. Первая любовь в 3 года, попытки отказаться от ложки в пользу еды руками — это истории, которые нужно хранить, а не рассказывать. Если сомневаетесь, стоит ли говорить о чем-то, лучше поставьте себя на место ребенка — как вам было бы неудобно.

9. Рассказы о сексуальной жизни

Родители для ребенка — едва ли не единственные люди, чью сексуальность он не может представить. Даже понимая, как именно они появились на свет, дети не хотят знать никаких подробностей, и вам нужно это учитывать. Откажитесь от намеков и шуток «ниже пояса» и позвольте ребенку самому решать, когда стоит начать разговор на сексуальную тему. Иначе чувство неловкости будет невыносимо.

10. Несоответствие образу идеального родителя

У каждого ребенка свое представление об идеальных маме и папе, однако главное, что родители должны сделать в подобной ситуации, — это смириться с тем, что они не соответствуют вымышленному идеалу. Не нужно подстраиваться под ребенка, иначе он начнет вить из вас веревки. Лучше поговорите с ним как со взрослым: расспросите, чем именно он недоволен, и объясните, что не все из этого вы можете исправить. И стыдиться тут совершенно нечего.