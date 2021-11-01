10+ молодых актеров и актрис, которые скоро подвинут в сторонку нынешнюю голливудскую киноэлиту

За последние 20 лет появилось множество новых фильмов и сериалов, в которых главные роли сыграли молодые актеры. Такие хиты, как «Очень странные дела», «Детство Шелдона» и многие другие, показали миру новых звезд, которые уже в юном возрасте немногим уступают самым опытным и прославленным голливудским мэтрам.

Мы в AdMe.ru считаем, что возраст не имеет значения, главное — талант и упорство. Поэтому мы собрали список подающих надежды молодых звезд Голливуда, которые стремительно поднимаются по актерской карьере в киноиндустрии.

1. Аманда Сейфрид — Мэдди Зиглер

Если кто-то не знает ее по имени, то точно помнит по образу маленькой девочки из клипов австралийской певицы Сии. Зиглер не только прославилась на весь мир, снявшись в клипе на песню «Chandelier» в 2014 году, но и получила признание критиков.



С тех пор она заработала множество танцевальных наград, снялась в рекламе известных брендов одежды и даже выпустила мемуары. Ее карьера в кино только начинается, но она уже успела сняться в нескольких фильмах, в их числе триллер «Книга Генри», режиссерский дебют Сии «Мьюзик», а также мюзикл Стивена Спилберга «Вестсайдская история».

2. Сальма Хайек — Дженна Ортега

Свою первую роль в кино молодая актриса с мексиканскими корнями получила в фантастическом боевике «Железный человек 3», а первую награду как лучшая молодая актриса на телевидении — за главную роль в сериале «Жизнь Харли» на канале Disney в 2018 году. За последние годы Дженна Ортега получает все больше предложений на роли в более крупных проектах. Она снялась во 2-м сезоне сериала «Ты», получила главную роль в драме «Радиоактивные осадки», а также заключила контракт на роль Уэнсдэй из «Семейки Аддамс» в грядущем сериале Тима Бертона.

3. Джонни Депп — Тимоти Шаламе

Несмотря на молодой возраст, Тимоти Шаламе уже имеет множество серьезных номинаций, в том числе на премию «Оскар», 3 номинации BAFTA Awards, 2 — на премию «Золотой глобус» и 3 — на премию Гильдии киноактеров. Начав сниматься в короткометражках и рекламных роликах в 2007 году, впоследствии он смог получить роли в таких картинах, как «Интерстеллар», «Маленькие женщины», «Леди Бёрд», «Назови меня своим именем», а после главной роли в научно-фантастической драме «Дюна» его имя гремит на весь мир. В числе его ближайших проектов роль молодого Вилли Вонки в адаптации по книге Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика».

4. Николь Кидман — Сирша Ронан

В свои 27 лет Сирша Ронан уже стала лауреатом премий «Золотой глобус» — за роль в фильме «Леди Бёрд», «Выбор критиков» — за роль в драме «Милые кости» и номинантом на более чем 180 кинопремий. Кроме того, свою первую из четырех номинаций на «Оскар» актриса получила в 13 лет за роль в фильме «Искупление», став 7-й в списке самых молодых номинантов на премию Американской киноакадемии. Это был прорыв в ее карьере. Ронан снялась во множестве других проектов, среди которых «Маленькие женщины», «Две королевы », «Отель „Гранд Будапешт“» и «Бруклин».

5. Хью Джекман — Фредди Хаймор

Узнали? Это тот самый мальчик из фильма «Август Раш» о юном музыканте, который пытался найти своих родителей, а также мальчик из фильма «Чарли и шоколадная фабрика» с Джонни Деппом в главной роли. Сегодня он знаменит своей ролью в сериале «Хороший доктор», за которую Хаймор был номинирован на премию «Золотой глобус». Но это не единственная его роль на телевидении. Он снялся в таких сериалах, как «Мотель Бейтса» и «Леонардо».

6. Джоди Фостер — Кейли Флеминг

Юная актриса начала сниматься уже в возрасте 8 лет, и первой работой Кейли Флеминг стала роль Рей Скайуокер во франшизе «Звездные войны». Но больше всего она запомнилась ролью малышки Джудит Граймс из сериала «Ходячие мертвецы». А самые внимательные любители сериалов могли заметить ее в эпизодической роли в недавно вышедшем сериале «Локи», где Флеминг сыграла Сильвию в юности.

7. Мэтт Деймон — Иэн Армитидж

Роль юного Шелдона Купера из «Теории Большого взрыва» принесла славу 13-летнему Иэну Армитиджу. В 9 лет актер получил главную роль в приквеле «Детство Шелдона», а также снялся в мини-сериале HBO «Большая маленькая ложь». Уже сейчас у начинающего актера несколько номинаций на кинопремии за свои роли в этих сериалах. А недавно он озвучил полнометражные мультфильмы «Скуби-Ду!» и «Щенячий патруль в кино».

8. Элизабет Олсен — Виктория Педретти

Слава к Виктории Педретти пришла почти сразу. Она получила известность благодаря роли в сериале Netflix 2018 года «Призраки дома на холме», где сыграла Элеонору «Нелл» Крейн Вэнс. Ее даже стали называть «новой королевой крика» Netflix. Работа Педретти в 3 сериалах Netflix «Призрак дома на холме», «Призраки усадьбы Блай» и «Ты» была высоко оценена критиками, а также самими представителями стримингового сервиса. Актриса даже получила кинонаграду MTV в номинации «Лучший испуг» в «Призраках усадьбы Блай».

9. Кейт Уинслет — Флоренс Пью

Британская актриса Флоренс Пью заставила говорить о себе критиков еще в 2016 году после роли в фильме «Леди Макбет», получив за нее Премию британского независимого кино, но настоящий прорыв в ее карьере случился 3 года спустя. Одна за другой последовали совершенно разные роли: профессионального рестлера в «Борьбе с моей семьей», подавленной горем женщины в «Солнцестоянии» и противоречивой Эми Марч из «Маленьких женщин». За роль Эми Марч актриса даже была номинирована на премию «Оскар», а кинокритик Голливуда Дэвид Руни назвал ее игру совершенством. Теперь она покоряет Marvel, получив роли в боевике «Черная вдова» и мини-сериале «Соколиный Глаз».

10. Кира Найтли — Оливия Кук

27-летняя британская актриса Оливия Кук медленно, но верно покоряет Голливуд. Известная по роли Эммы Декоди из сериала «Мотель Бейтса», Кук пробует себя в разных жанрах: она снялась в хорроре «Уиджи: Доска Дьявола», романтической комедии «Современная любовь» и фантастическом боевике Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». Но самая главная роль еще впереди. В 2022 году должна состояться премьера сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов», в котором Кук сыграет одну из главных ролей — Алисенту Хайтауэр.

11. Кит Харингтон — Ноа Джуп

В свои 16 лет юный Ноа Джуп уже успел сняться в нескольких крупных проектах со звездами высшего уровня: с Мэттом Деймоном и Кристианом Бэйлом — в драме «Ford против Ferrari», с Николь Кидман и Хью Грантом — в мини-сериале «Отыграть назад», с Доном Чидлом и Бенисио дель Торо — в криминальном детективе «Без резких движений», а также с Эмили Блант и Джоном Красински — во франшизе «Тихое место». Но больше всего премий и номинаций ему принесла картина «Милый мальчик», за которую актер заслужил премию Ассоциации голливудских критиков в номинации «За лучшую игру актера до 23 лет».

12. Наоми Уоттс — Эль Фэннинг

Можно сказать, что Эль Фэннинг начала сниматься в кино еще с пеленок. В ее первом фильме «Я — Сэм», в котором главную роль исполнила ее старшая сестра Дакота Фэннинг, малышке Эль всего 2 года. С тех пор актриса снялась в более чем 60 проектах на телевидении и в кино, в большинстве из которых получала ведущие роли. Актриса наиболее известна своими ролями в фильмах «Малефисента», «Неоновый демон», а также сериале «Великая», где она примерила образ Екатерины II. За последнюю молодая актриса была номинирована на премию «Золотой глобус». В 2019 году 21-летняя Эль Фэннинг стала самым молодым членом жюри в истории Каннского кинофестиваля.

13. Джейк Джилленхол — Ноа Шнапп

Ноа Шнапп прославился благодаря своей роли Уилла Байерса в сериале «Очень странные дела», которая принесла ему премию Гильдии киноактеров США и кинонаграду MTV в номинации «Лучший испуг».

14. Джессика Честейн — Белла Торн

24-летняя модель, актриса и певица Белла Торн набирает большую популярность в мире шоу-бизнеса. Начав сниматься в кино в 5 лет, она успела принять участие в более чем 100 проектах. С юных лет она завоевала любовь молодого поколения, удостоившись премии Imagen Award в номинации «Лучшая молодая актриса». Кроме того, она заключила контракты на съемки в фильмах на несколько лет вперед.