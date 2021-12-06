10+ модных вещиц из далеких эпох, которые можно смело носить и в XXI веке

Сегодня нам кажется, что мода прошлых столетий совершенно не годится для XXI века: у нас другой стиль и темп жизни и то, что было удобно для модников и модниц несколько сот лет назад, сегодня кажется анахронизмом. Тем не менее, если присмотреться повнимательнее, станет ясно, что современные дизайнеры довольно часто обращаются к самым далеким эпохам, когда создают свои коллекции. Конечно, адаптируя свои творения под современную жизнь.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие старинные предметы гардероба выдержали испытание временем и отлично смотрятся на модницах нового тысячелетия.

1. Корсет

Начиная примерно с XVI века корсеты присутствовали в жизни не только женщин, но иногда и мужчин. Женщины французского двора считали этот аксессуар «незаменимым для красоты женской фигуры». Конечно, это не всегда благоприятно сказывалось на здоровье. Историки моды говорят, что появлением корсета Европа обязана французской королеве Екатерине Медичи. Сегодня корсеты по-прежнему актуальны, и дизайнеры предлагают массу вариантов ношения этого предмета гардероба. Правда, за последние десятилетия отношение к ним серьезно изменилось — сегодня это просто модный аксессуар, который позволяет подчеркнуть женственность и чувственность той, кто его носит.

2. Чепчик

Этот довольно нетипичный для XXI века головной убор по-новому осмыслила актриса Эмма Коррин, когда пришла в чепчике на церемонию вручения премии Emmy. А теперь мы может наблюдать возрастающую популярность этой вещицы. А между тем история чепца начинается еще в Средневековье — подобные тканые шапочки-койфы были важным атрибутом тогдашних модниц. А еще полупрозрачный чепчик можно разглядеть на картине Леонардо да Винчи «Дама с горностаем».

3. Воротник фрез

Такие объемные воротники носили модники и модницы Европы с середины XVI века. Их еще называли «мельничным жерновом» из-за сходства с жерновами для измельчения зерна. Из-за непрактичности такие воротники носили только знатные люди, поэтому довольно быстро фрезы стали символом богатства и статуса. На первый взгляд может показаться, что такой экстравагантный аксессуар довольно сложно вписать в современный гардероб, однако дизайнеры прекрасно справились с этой задачей, дополнив пышным воротником вечерние платья и даже рубашки. Такая деталь явно добавляет образу драматичности.

4. Шаперон

Шаперон — это головной убор, который был распространен в Средние века. Изначально он представлял собой капюшон с длинным колпаком и пелериной, которая скреплялась застежкой на шее. Обычно шаперон использовался как дорожная одежда для защиты от дождя и ветра, причем его носили как женщины, так и мужчины. В общем, это была чрезвычайно функциональная вещь. Современным потомком этого средневекового головного убора можно назвать актуальные сегодня балаклавы, которые также служат для защиты от непогоды и защищают не только голову, но и шею. Как мы видим, в последнее время многие дизайнеры вернули на подиумы эти головные уборы.

5. Сюрко

Сюрко — это вид верхнего платья, который с XII века имел свободный силуэт и глубокие проймы. Сюрко надевалось поверх нижнего платья котт. Нижнее платье и верхнее традиционно отличались по цвету. Иногда проймы у этого предмета гардероба делали нарочито большими, и в итоге получался интересный фасон и открывалась часть нижнего платья. Переосмысленные версии сюрко можно увидеть на показах многих дизайнеров. На современный лад ее можно назвать удлиненным жилетом или накидкой без рукавов.

6. Апостольник

Этот головной убор наверняка напомнит вам апостольники современных монахинь — сегодня, как и в Средние века, христианская культура считает неприличными непокрытые головы женщин. По сути, это особый платок с вырезом для лица, спадающий на плечи и покрывающий грудь и спину. Любопытно, что столь своеобразному предмету гардероба нашлось место в современном мире — некоторые дизайнеры предлагают покрывать голову похожим головным убором, который послужит альтернативой капюшону.

7. Средневековый цилиндр

Если посмотреть на портреты именитых мужчин Средневековья, то вы можете заметить у них на голове характерный головной убор, который некоторые называют прообразом мужского цилиндра. Яркий пример — портрет Карла VII, написанный еще в XV веке. Что интересно, в XXI веке такие вычурные шляпы перекочевали в женский гардероб. Очень похожие модели сегодня носят модные блогеры и инфлюэнсеры.

8. Упелянд

Еще одна вариация на тему средневекового верхнего платья. Ранее упелянд представлял собой очень длинный халат, шлейф которого мог тянуться по земле. Он был дополнен длинными рукавами, расширяющимися к ладоням, как крылья. В наши дни место упелянда заняли всевозможные кейпы, которые дизайнеры советуют приобрести каждой моднице.

9. Плащ с капюшоном

Невозможно представить моду прошлых эпох без длинного плаща-мантии с капюшоном. Эта одежда великолепно защищала от холода, дождя и ветра. Самыми популярными материалами для плащей были шерсть, шелк, лен. Одежду из тафты и бархата могли позволить себе только богачи. На теле мантия закреплялась с помощью завязок или брошей, а ее края, как правило, были украшены бисером, драгоценными камнями или мехом. Сегодня в некоторых кутюрных коллекциях можно заметить явную отсылку к этой верхней одежде. В конце концов, защита от непогоды актуальна во все времена.

10. Тюрбан

Точное происхождение тюрбана неизвестно. Однако подобный головной убор был на найденной месопотамской скульптуре, датируемой 2350 годом до н. э. Когда-то тюрбаны использовались в Индии, на Ближнем Востоке, в Европе и Африке, они защищали человека от солнца, дождя и холода. А вот первое свидетельство того, что тюрбан также использовался в качестве модного аксессуара, — картина Яна Вермеера 1655 года «Девушка с жемчужной сережкой». В дальнейшие эпохи популярность тюрбана только росла, и сегодня этот аксессуар не сдает своих позиций и все чаще красуется на головах модниц.

11. Воротник Медичи

Такой жесткий воротник-стойка из тюля или гипюра обрел популярность в эпоху Возрождения. В ту пору он был достаточно высоким, с рюшами и кружевами. В историю он вошел примерно в конце XVI века под названием «воротник Медичи» — в честь Марии Медичи, которая очень любила этот аксессуар. Конечно, сегодня столь пышные воротники были бы непрактичны и смотрелись бы чересчур вычурно, однако некоторые современные воротники-стойки имеют явные отсылки к аксессуарам тех далеких времен. Да и в целом тема гипертрофированных воротников в последнее время явно занимает дизайнеров.

12. Сандалии

Сандалии можно назвать старейшей обувью, известной человечеству. Некоторые раскопки свидетельствуют о том, что эта обувь была в обиходе около 10 тыс. лет назад. Их носили и в Древнем Египте, и в Древней Греции. Сандалии изготавливали из различных материалов, например из пальмовых листьев и папируса. Сегодня из года в год сандалии становятся чуть ли не основной обувью летнего сезона, поскольку сочетают в себе все самые важные качества: универсальность, комфорт и красоту.

13. Вещи с рукавами буф

Одежда с пышными рукавами присутствовала в гардеробе не только модниц, но и модников с давних пор. Например, такие фасоны были чрезвычайно популярно в эпоху Елизаветы I. По тогдашней моде буфы украшались всевозможными орнаментами, расшивались золотыми и серебряными нитями и декорировались драгоценными камнями. Кто бы мог подумать, что в XXI веке эта вычурная деталь вновь окажется на пике моды. Этот эффектный элемент украшает сегодня не только легкие платья и рубашки, но также свитера и даже пальто.