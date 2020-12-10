10+ модных тенденций, которые еще несколько лет назад могли выдать неряху с головой

Мода — явление изменчивое. К ее причудам все относятся по-разному. Одни с восторгом наблюдают, как дизайнеры выходят за рамки, которые годами препятствовали самовыражению. Другие же, напротив, хватаются за голову, когда становится тенденцией то, что прежде шло вразрез с признаками хорошего вкуса.

Мы в AdMe.ru присмотрелись к трендам последних лет и выделили из них те модные приемы, которые не так давно были табуированы.

Отросшие корни волос

Прошли времена, когда отросшие корни считались верхом неухоженности. В этом году звезды повально блистают с такими прическами, когда цвет волос у корней контрастирует с основным оттенком. Не всегда можно определить, что это — специальная техника окрашивания или упорное желание отрастить природный цвет. Как бы то ни было, еще одной условностью в современном мире стало меньше.

Кудрявая челка

Когда-то обладательницы челок в большинстве своем каждое утро проводили за их укладкой. А во влажную погоду страдали от того, что челка начинала пушиться, виться и портить общий вид. Таких девушек может порадовать новая мода на кудрявую челку, которая уже вовсю покоряет Голливуд.

Ногти с облезшим лаком

На Неделе моды в Нью-Йорке Белла Хадид, представляя коллекцию осень-зима — 2020, вышла на подиум с облезшим черным лаком на ногтях. Это не недосмотр стилистов, а намеренное создание такого эффекта, свидетельствующее о возвращении моды на гранж. Художник по маникюру утверждает, что с такими ногтями могут ходить все, включая мужчин. С облупившимся лаком несколько лет назад попалась Шакира, но общественность это восприняла как недоразумение.

Широкие брюки, заправленные в высокие сапоги

Еще несколько лет назад было позволительно заправлять в сапоги только брюки скинни и легинсы, а если кто-то удостаивал такой участи свои широкие штаны, то награждался неодобрительным взглядом. Но времена изменились, и вот уже пару сезонов подряд модные дома демонстрируют нам образы со всевозможными широкими брюками, заправленными в высокие сапоги. Тем, кто решит опробовать этот тренд, рекомендуют для уверенности повязывать штанины резинкой в том месте, где она будет скрыта сапогами, чтобы ткань не выбивалась и не топорщилась.

Резиновые сапоги в любую погоду

Резиновые сапоги — как высокие, так и укороченные — вовсю появляются на подиумах под известными брендами. Такую обувь сочетают со всем, что попадется под руку: с легкими струящимися платьями, одеждой в бельевом стиле, кожаными куртками, пальто и шубами.

Тренч и спортивная обувь

У консервативно настроенных людей такая вещь, как тренч, ассоциируется сугубо с классическим стилем. Однако стилисты говорят, что не стоит сегодня стремиться выглядеть в тренче как Шерлок Холмс, и советуют сочетать его с удобной одеждой и обувью.

Взъерошенные волосы

Укладки «волосок к волоску» больше не являются признаком ухоженной женщины. Знаменитости вовсю следуют новой моде на взъерошенные волосы. Легкая и не очень лохматость — вот идеальная прическа сегодня как на каждый день, так и на вечерний выход.

Носки и туфли

Кажется, еще недавно карикатурный образ простушки из провинции обязательно включал в себя туфли поверх носков, а сегодня этот прием можно наблюдать на мировых подиумах. Стилисты утверждают, что туфли с носками — одно из лучших решений для уличной моды.

«Слезы» из блесток под глазами

В 2017 году Instagram захлестнул тренд на макияж глаз с блестками, причем большая их доля должна была попасть не на веко, а на зону под глазами, тем самым имитируя слезы. Казалось бы, очередной флешмоб в социальной сети, но не тут-то было. В 2019-м выходит сериал «Эйфория», где главные героини делают экстремально яркий макияж, в том числе с блестками под глазами, и тренд становится мегапопулярным.

Заправленный в брюки пиджак

Заправленный в брюки пиджак еще лет 10 назад стал бы поводом позвонить в скорую, потому что вменяемость такого модника была бы под сомнением. Но сегодня этим приемом никого не удивишь, потому что это тренд. Да, для него требуется некая доля смелости и идеальная фигура, но пальцем у виска никто крутить на станет.

Непарные серьги

Времена, когда, появившись на людях в разных серьгах, можно было сойти за рассеянную личность, уже в прошлом. Знатоки моды утверждают, что не стоит пугаться этого тренда, потому что разные украшения в ушах создают игривый непосредственный образ.

Одежда в спортивном стиле и обувь на каблуках

Верный признак личности с тотальным отсутствием вкуса — штаны спортивного типа и обувь на каблуке. Такое утверждение было верно еще для нулевых и десятых годов, но сегодня этим сочетанием никого не удивишь. Брюки с лампасами, джоггеры, карго отлично соседствуют с женственной обувью.

Бра поверх одежды

Если бы известный фильм «Влюбись в меня, если осмелишься» снимали сейчас, то определенно там бы уже не было сцены, где главная героиня надевает на спор нижнее белье поверх одежды. Потому что сегодня в этом нет ничего странного: еще в 2016 году появился тренд надевать бра на одежду, и он продолжает жить.

Широкие лохматые брови

Еще одним доказательством того, что мода может бросаться из одной крайности в другую, служат... брови. В Средние века женщины их чуть ли не полностью выщипывали, потому что в моде был высокий лоб, а сегодня никого не удивишь широкими небрежно уложенными бровями. А если анализировать менее короткий период времени, то еще в начале нулевых в моде были тонкие брови-ниточки. Со временем они начали густеть, но все равно еще в 2010-х над очень густыми бровями насмехались. Например, после того как в фильме «Белоснежка и месть гномов» Лили Коллинз предстала с такими бровями, в ее адрес полетели насмешки.