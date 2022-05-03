10+ модных приемов Виктории Бекхэм, которые может повторить любая женщина

Виктория Бекхэм прошла путь от самой безвкусно одетой знаменитости до модной иконы менее чем за 10 лет. Последние годы ее стиль не вызывает вопросов у модных критиков и является образцом для подражания среди тысяч женщин планеты.

Мы в AdMe.ru любуемся каждым выходом бывшей перчинки и решили разузнать, какие приемы помогают ей выглядеть стильно. А в бонусе расскажем, как Виктория относится к своим рискованным нарядам 15-летней давности.

Не боится сочетать яркие цвета

Виктория миксует разные цвета в одном образе, совмещать которые решилась бы далеко не каждая модница. Однако смотрятся такие комбинации стильно и стали одной из фишек Бекхэм.

Не злоупотребляет аксессуарами

При выборе украшений дизайнер руководствуется принципом «меньше значит лучше». Даже на красных дорожках она зачастую появляется без серег, браслетов и колье.

Носит белые рубашки

Виктория считает белую рубашку базовой вещью, которая должна быть в гардеробе каждой женщины. Даже с таким простым предметом одежды звезда создает стильные и запоминающиеся образы.

Прячется за солнцезащитными очками

Большие очки стали практически неотъемлемой частью имиджа бывшей перчинки. Они придают ей некую загадочность. Кроме того, Виктория рекомендовала этот аксессуар всем молодым мамам, которым хочется спрятать от окружающих следы недосыпа и усталости.

Собирает волосы, когда надевает вещь с высоким воротником

Виктория часто собирает волосы в хвост, что редко бывает среди голливудских звезд. Однако она знает, что самый простой хвост в сочетании с водолазкой будет смотреться гораздо эффектнее, чем распущенные волосы.

Носит сумку не так, как все

Миссис Бекхэм не любит обилие аксессуаров, она может не надеть серьги, зато возьмет сумку, которая привлечет всеобщее внимание. Кроме того, женщина умеет носить сумку так, будто небрежно схватила ее в последний момент. Это как раз одно из модных правил звезды: выглядеть расслабленно.

Не боится вещей с заниженной посадкой

Вещи с заниженной линией талии уверенно возвращаются в моду, но многие по-прежнему обходят их стороной. Виктория же умеет носить юбки и брюки на бедрах и выглядеть при этом модно и статно.

Почти всегда носит обувь на каблуке

Звезда даже получила неофициальное звание королевы высоких каблуков, потому что крайне редко выходит из дома в обуви на плоской подошве. И, согласитесь, она всегда выглядит женственно и утонченно. Хотя мы можем только догадываться, каких это стоит трудов.

Умеет выглядеть стильно и в обуви без каблука

Иногда все-таки миссис Бекхэм позволяет своим ногам отдохнуть, но даже в этом случае она скрупулезно подбирает вещи. Так, она любит сочетать мешковатые брюки с сандалиями на плоской подошве.

Не избегает классики

Бывшая перчинка часто носит платья и костюмы классического кроя. Такие вещи вне времени, что, как считает Виктория, важно при выборе одежды.

Знает, как подчеркнуть достоинства фигуры

Виктория — миниатюрная и стройная женщина, и она знает, как подчеркнуть свою хрупкость и при этом добавить фигуре женственности. Она часто выбирает фасоны с акцентом на талии, а также контрастный принт, например горизонтальные полосы.

Любит пиджаки

Пиджак Виктория считает одной из базовых вещей, которые надо приобрести любой моднице. Этот предмет одежды женщина мастерски сочетает и с платьями, и с брюками, и с юбками.

Не прочь добавить яркий аксессуар

Минимизировав количество украшений, звезда уделяет больше внимания сумкам и обуви. Так, к монохромному образу она может добавить туфли или сумку кричащего цвета.

Обожает широкие брюки с высокой талией

Это один из фирменных фасонов Виктории, и не зря. Такие брюки или джинсы визуально удлиняют ноги и добавляют роста, особенно в сочетании с каблуками.

Не боится выглядеть скучно в монохромных образах

Знаменитость не только умеет смешивать яркие цвета, порой она не прочь одеться в одной цветовой гамме. И при этом будет выглядеть по-прежнему стильно и привлекательно.

Бонус: Виктория не стыдится ошибок

В 2007 году будущего модного дизайнера признали самой безвкусно одетой знаменитостью. Но сама Виктория не стесняется этого. Она сказала: «У меня было столько модных провалов, но я не считаю их ошибками и не стыжусь их. Наоборот, я радуюсь, что они были».