10 моделей с одним безумным секретом (На самом деле их не существует)

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Новым амбассадором Renault стала виртуальная модель Лил. В рекламном ролике девушка водит автомобиль и утверждает, что получает удовольствие от жизни в реальном мире. И хоть отличить ее от настоящего человека сможет почти каждый, тенденция становится очевидной: бренды не против, чтобы их лицом были роботы.

Мы в AdMe.ru следим за современными веяниями, поэтому не можем не рассказать вам о том, кто из виртуальных инфлюенсеров сейчас в топе. Скорее всего, через несколько лет именно их лица будут повсюду.

Имма

Имма и 2 настоящие модели в фотосессии для i-D JAPAN.

Над обликом Иммы поработала студия 3D Modeling Cafe, которая специализируется на спецэффектах для фильмов и компьютерных игр. Имма не только публикует модные фото, но даже записывает Instagram Stories.

Шай

«Я девушка вашей мечты», — указано в профиле 25-летней виртуальной модели Шай. Ее страничку создали всего 3 месяца назад, но уже сейчас заметно, что потенциал у этого проекта большой.

Лил Микела

19-летнюю Лил создала компьютерная компания Brud. На профиль ненастоящей девушки уже подписались больше 1,7 млн человек. Она участвовала во многих фотосессиях и даже записала музыкальный альбом.

Полковник Сандерс

Бренд KFC тоже решил быть современным и создал себе CGI-инфлюенсера. Так выглядит их новый полковник Сандерс.

Дагни

Дагни — одна из моделей первого в мире виртуального агентства The Diigitals. Цель последнего — сделать так, чтобы на страницах наших любимых журналов, на снимках в интернете и даже на подиумах стало больше ненастоящих людей.

Бренн

Есть среди виртуальных девушек и модели plus-size. Одна из них — Бренн, которая тоже является частью агентства The Diigitals.

Лиам Никуро

Лиама называют первым виртуальным мужчиной Японии. Его творцы — компания 1sec Inc, которая провозгласила своей целью совмещение реальности и цифрового мира.

Бермуда

Бермуда ходит в салоны красоты, гуляет со своим песиком, лакомится мороженым, путешествует и вообще живет так, как и все звезды инстаграма. За ее профилем следят почти 150 тыс. человек.

Сайа

Японцы Теруюки и Юка Исикава создали эту виртуальную школьницу еще в 2015 году. Они не остановились на достигнутом и даже сегодня продолжают совершенствовать свою модель. Следить за их проектом можно на сайте Saya Project.

Шуду Грэм

Творцы Шуду не побоялись наделить ее громким титулом — первая в мире диджитал-супермодель. Мы не против. Она и правда напоминает Наоми Кэмпбелл виртуальной реальности.