10 моделей, которые доказывают: красота может принять любую форму

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Спросите кого-нибудь: что нужно, чтобы стать моделью? Вам наверняка скажут, что нужно быть высокого роста, весить не больше 40 кг, иметь симпатичное личико и все в таком духе. Но поверьте нам, это в прошлом. AdMe.ru собрал для вас моделей, которые разрушают стереотипы и двигают мир моды на новый уровень.

Винни Харлоу

Винни Харлоу страдает от редкой кожной болезни витилиго (нарушение пигментации), за что в детстве ее постоянно дразнили «зеброй» или «коровой». Но кто знал, что такая внешность сыграет ей на руку? После участия в шоу «Топ-модель по-американски» она начала появляться в музыкальных клипах, на подиумах и обложках модных журналов.

Эллисон Харвард

Ее огромные глаза и яркий макияж покорили соцсети и форумы, когда она была еще школьницей. После школы Эллисон, как и Винни Харлоу, попробовала свои силы в «Топ-модель по-американски» и смогла занять 2-е место.

Диандра Форрест

Афроамериканка-альбинос Диандра выросла в небогатой семье в Бронксе. В детстве над ней часто издевались сверстники, которые считали ее приемной. Все изменилось, когда известный фотограф Шамир Хан заметил ее, прогуливаясь по улице.

Джиллиан Меркадо

Джиллиан в инвалидной коляске уже 17 лет. Виной всему мышечная дистрофия, которая настигла ее в подростковом возрасте. Она всегда интересовалась модой и в конечном итоге решила завести об этом блог, который моментально стал популярным. Она быстро попала в первые ряды модных показов, а потом и сама начала участвовать в съемках.

Тесс Холлидей

Тесс Холлидей с детства мечтала о карьере модели, но на кастингах ей честно говорили, что с ростом 165 см и такими формами шансов у нее нет. Единственное шоу, на которое ей удалось попасть, — шоу о борьбе с лишним весом. Но это оказалось лишь началом пути. Сейчас она работает моделью и уже успела побывать на обложке Vouge.

Брунетт Моффи

Карьера Брунетт Моффи началась почти случайно. Ее подруга попросила своего парня, модного фотографа Тайлера Лебона, снять Моффи для журнала РОР. Фотографии получились такими удачными, что одну из них решено было поместить на обложку.

Амазон Ив

Рост Амазон Ив составляет ровно 2 метра и 3 см, что по праву делает ее самой высокой моделью во всем мире. До начала модельной карьеры она активно занималась спортом и работала спортивным тренером. Популярность пришла к Ив после съемок для обложки австралийского журнала Zoo Weekly, а также после телесериала «Американская история ужасов».

Дафна Селф

Думаете, что все модели рано уходят на пенсию? Скажите это Дафне. Эта прекрасная женщина начала сниматься для Vouge, Harper Bazaar и Vanity Fair в 20 лет. Сейчас ей уже 88, и она до сих пор не теряет своей популярности — участвует в съемках, выходит на подиум и даже снимается в рекламе белья.

Шон Росс

Шона, как и Диандру Форрест, природа наградила альбинизмом. Но помимо этого ему достался еще и необычный, кривоватый нос, из-за чего насмешек в юном возрасте было не избежать. Но Шон не отчаивался, активно занимался танцами, а в 16 лет ушел в модельный бизнес.

Виктория Модеста

Из-за врачебной халатности при рождении Виктория получила сильный вывих левой ноги. После этого она перенесла 15 неудачных операций, пока наконец не решилась на ампутацию. Сейчас Модеста — популярная певица, а также нестандартная модель. В ее коллекции более 8 различных протезов, каждый из которых придает ей свой неповторимый стиль.