10 моделей, чья смелость и нестандартная красота вдохновляют миллионы девушек, которые боятся быть собой

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Большой нос, щербинка между зубами, лишний вес, веснушки и другие особенности кожи и тела — это далеко не полный список вещей, которых стесняются многие девушки. Модели, о которых мы решили рассказать в этой статье, думают иначе. Они считают, что быть идеальной — это скучно, а вот быть собой — куда круче.

AdMe.ru предлагает познакомиться с яркими девушками, чья нестандартная внешность и уверенность в собственной привлекательности сразу притягивают внимание.

1. Джена Тернер

Джена страдает от алопеции. Раньше модель постоянно носила парик и боялась, что кто-то увидит ее лысину. Участие в популярном шоу «Топ-модель по-американски» добавило девушке смелости, и она решилась показать настоящую себя. Теперь она признается, что наконец чувствует себя свободной.

2. Лорен Элиз

Визажист и модель из Чикаго Лорен Элиз не стесняется пигментации на своем лице. С помощью макияжа она только подчеркивает особенность кожи. Девушка уверена, что пятна на лице делают ее внешность более яркой и запоминающейся.

3. Сомалия Найт

Сомалия терпела издевательства в школе. Повзрослев, девушка поняла, что ее большие уши — это не недостаток, а фишка, благодаря которой можно построить успешную карьеру в модельном бизнесе. Так и случилось. Теперь Сомалия часто выступает перед подростками и объясняет им, почему красота может и должна быть разной.

4. Джулия Нобис

Многие стесняются своего большего носа. Но только не австралийская модель Джулия Нобис, которая даже не стала исправлять заметную горбинку на носу. Для нее выразительные черты лица стали преимуществом перед остальными девушками на подиуме.

5. Карисса Пинкстон

Лицо Кариссы покрыто веснушками, но именно из-за этой особенности кожи девушка не остается незамеченной. Модель предпочитает яркие образы, которые только подчеркивают ее необычную внешность.

6. Иман Мэрай

Еще недавно Иман была застенчивой школьной учительницей. Но, набравшись смелости, девушка решила исполнить свою мечту и стать моделью. Ее изюминкой стали светлые брови и выразительные черты лица.

7. Тиа Джонсон

«Мне повезло, что сейчас фешен-индустрия ценит уникальность», — говорит Тиа Джонсон, одна из звезд Anti-Agency — модельного агентства, которое специализируется на поиске девушек с нестандартной внешностью. У Тиа нарушение пигментации кожи, но девушка не считает нужным притворяться идеальной.

8. Христиана Казакова

Девушкам с пышными формами все еще надо доказывать, что они тоже достойны мира моды. Одна из новых звезд и активисток бодипозитивного движения Христиана прекрасно с этим справляется. Участница нового сезона шоу «Топ-модель по-американски» полюбилась зрителям своей искренностью и естественностью. Она не собирается соответствовать стандартам фешен-индустрии и гордится своим телом.

9. Кайла Коулман

Нос картошкой, большие губы, маленькие глаза — не лучший набор для модели? Кайла Коулман готова опровергнуть стереотипы. В лицо этой девушки уже влюбились десятки миллионов людей, которые следят за ее инстаграмом.

10. Икрам Абди Омар

Икрам Абди Омар уверена, что мусульманские девушки тоже имеют право стать частью мира высокой моды. Икрам носит хиджаб, и известные дизайнеры уважают ее религиозные убеждения.