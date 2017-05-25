10 миллиардеров, у которых есть один общий недостаток
Мы все привыкли считать, что образование — это главный ключ к успеху и первая ступень на пути к богатству. Однако иногда практические навыки и способность вовремя «поймать волну» гораздо важнее, чем диплом.
AdMe.ru расскажет вам о людях, которым отсутствие образования не помешало заработать миллиарды долларов.
Ричард Брэнсон
Образование: неоконченная средняя школа
Будущий основатель компании Virgin, по своему собственному признанию, в школе учился с трудом, поэтому в 16 лет он бросил обучение и отправился в Лондон.
Первым его бизнес-проектом стал журнал, а в 17 лет Брэнсон уже организовал свою первую благотворительную организацию. Сегодня Ричард Брэнсон владеет не только звукозаписывающей фирмой, но и целой авиакомпанией.
Ингвар Кампрад
Образование: средняя школа
Компанию, которая сегодня известна во всем мире как IKEA, Ингвар Кампрад создал, когда ему было 17 лет.
Учеба будущему миллиардеру давалась тяжело из-за дислексии, поэтому в высшее учебное заведение он так и не поступил.
Генри Форд
Образование: средняя школа
Учеба в церковной школе не очень увлекала юного Генри Форда — единственной его страстью были разнообразные механизмы. В 16 лет Генри убежал из дома и отправился в Детройт, где устроился помощником механика.
Майкл Делл
Образование: 1 курс университета
Основатель компании DELL Майкл Делл заработал первые деньги в 12 лет, продавая подписку на местную газету.
Во время учебы Делл основал свою первую компьютерную компанию PC’s Limited и в 19 лет бросил университет.
Ли Кашин
Образование: неоконченная средняя школа
Один из богатейших людей в мире Ли Кашин в 12 лет был вынужден бросить школу и устроиться на завод, где делали пластмассовые цветы.
В 22 года он основал компанию Cheung Kong, которая сегодня занимается не только торговлей, но и недвижимостью, гостиничным делом, ИТ и многим другим.
Билл Гейтс
Образование: 2 курса университета
Билл Гейтс имеет диплом Гарвардского университета, правда, выдали его миллиардеру только в 2007 году по решению администрации вуза, отдав дань всем его заслугам. На самом же деле Гейтс проучился в Гарварде всего 2 года, а затем был отчислен.
Ларри Эллисон
Образование: 2 курса университета
Один из основателей компании Oracle, которая занимает 2-е место в мире по производству программного обеспечения (после Microsoft), дважды пытался получить высшее образование. И оба раза неудачно: в Иллинойском университете он проучился 2 года, а в Чикагском — 1 семестр.
Джон Рокфеллер
Образование: 3-месячные бухгалтерские курсы
Один из богатейших людей за всю историю человечества, Джон Рокфеллер, заработал первые доллары в 7-летнем возрасте, а уже в 13 лет стал под проценты ссужать деньги знакомым. После окончания школы Джон поступил в колледж, однако довольно быстро его бросил.
Амансио Ортега
Образование: неоконченная средняя школа
Создатель и владелец бренда Zara Амансио Ортега в 13 лет бросил школу и стал работать посыльным в магазине одежды.
Свой первый магазин Ортега открыл в 1975 году. На сегодняшний день компания Inditex, которой принадлежит бренд Zara, работает по всему миру, а ее создатель и владелец несколько раз возглавлял список самых богатых людей на планете.
Марк Цукерберг
Образование: 2 курса университета
Самый молодой миллиардер в этом списке — Марк Цукерберг, который хоть и числился студентом Гарварда, но диплом так не получил, увлекшись созданием социальной сети. Кстати говоря, учился Цукерберг на психолога.
Фото на превью britannica, rexfeatures