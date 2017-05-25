10 миллиардеров, у которых есть один общий недостаток

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Мы все привыкли считать, что образование — это главный ключ к успеху и первая ступень на пути к богатству. Однако иногда практические навыки и способность вовремя «поймать волну» гораздо важнее, чем диплом. AdMe.ru расскажет вам о людях, которым отсутствие образования не помешало заработать миллиарды долларов.

Ричард Брэнсон Образование: неоконченная средняя школа

Будущий основатель компании Virgin, по своему собственному признанию, в школе учился с трудом, поэтому в 16 лет он бросил обучение и отправился в Лондон. Первым его бизнес-проектом стал журнал, а в 17 лет Брэнсон уже организовал свою первую благотворительную организацию. Сегодня Ричард Брэнсон владеет не только звукозаписывающей фирмой, но и целой авиакомпанией.

Ингвар Кампрад Образование: средняя школа

Компанию, которая сегодня известна во всем мире как IKEA, Ингвар Кампрад создал, когда ему было 17 лет. Учеба будущему миллиардеру давалась тяжело из-за дислексии, поэтому в высшее учебное заведение он так и не поступил.

Генри Форд Образование: средняя школа

Учеба в церковной школе не очень увлекала юного Генри Форда — единственной его страстью были разнообразные механизмы. В 16 лет Генри убежал из дома и отправился в Детройт, где устроился помощником механика.

Майкл Делл Образование: 1 курс университета

Основатель компании DELL Майкл Делл заработал первые деньги в 12 лет, продавая подписку на местную газету. Во время учебы Делл основал свою первую компьютерную компанию PC’s Limited и в 19 лет бросил университет.

Ли Кашин Образование: неоконченная средняя школа

Один из богатейших людей в мире Ли Кашин в 12 лет был вынужден бросить школу и устроиться на завод, где делали пластмассовые цветы. В 22 года он основал компанию Cheung Kong, которая сегодня занимается не только торговлей, но и недвижимостью, гостиничным делом, ИТ и многим другим.

Билл Гейтс Образование: 2 курса университета

Билл Гейтс имеет диплом Гарвардского университета, правда, выдали его миллиардеру только в 2007 году по решению администрации вуза, отдав дань всем его заслугам. На самом же деле Гейтс проучился в Гарварде всего 2 года, а затем был отчислен.

Ларри Эллисон Образование: 2 курса университета

Один из основателей компании Oracle, которая занимает 2-е место в мире по производству программного обеспечения (после Microsoft), дважды пытался получить высшее образование. И оба раза неудачно: в Иллинойском университете он проучился 2 года, а в Чикагском — 1 семестр.

Джон Рокфеллер Образование: 3-месячные бухгалтерские курсы

Один из богатейших людей за всю историю человечества, Джон Рокфеллер, заработал первые доллары в 7-летнем возрасте, а уже в 13 лет стал под проценты ссужать деньги знакомым. После окончания школы Джон поступил в колледж, однако довольно быстро его бросил.

Амансио Ортега Образование: неоконченная средняя школа

Создатель и владелец бренда Zara Амансио Ортега в 13 лет бросил школу и стал работать посыльным в магазине одежды. Свой первый магазин Ортега открыл в 1975 году. На сегодняшний день компания Inditex, которой принадлежит бренд Zara, работает по всему миру, а ее создатель и владелец несколько раз возглавлял список самых богатых людей на планете.

Марк Цукерберг Образование: 2 курса университета

Самый молодой миллиардер в этом списке — Марк Цукерберг, который хоть и числился студентом Гарварда, но диплом так не получил, увлекшись созданием социальной сети. Кстати говоря, учился Цукерберг на психолога.