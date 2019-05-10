10 мифов о красоте, вера в которые делает нас не моложе и здоровее, а только беднее

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$ 15 тыс. — в среднем именно столько денег на косметику, по некоторым данным, за всю свою жизнь тратит обычная женщина. И это без учета бесконечных маникюров, педикюров, походов в салоны красоты и парикмахерскую. Производители косметики делают все возможное, чтобы зарабатывать на своих клиентках все больше и больше. Но, оказывается, не все уходовые процедуры и косметические средства нам нужны.

AdMe.ru, опираясь на исследования, развенчал 10 неоднозначных мифов о красоте, которые мы принимали за истину.

Миф № 1: «Уколы красоты» надо делать с юности для профилактики морщин

По мнению некоторых разумных косметологов, такая нездоровая мода помогает салонам наживаться на страхе клиенток перед морщинами. Омолаживающие уколы истощают ресурсы кожи, делают ее более уязвимой и наносят микротравмы. В действительности в организме здоровой женщины достаточно гиалуроновой кислоты, а ее спад наблюдается только в возрасте около 60 лет. Колоть ботокс без особых на то показаний, например глубоких морщин, тоже не следует, поскольку чем человек моложе, тем активнее в его организме с помощью антител формируется иммунитет к ботулотоксину. Есть версия, что по мере формирования иммунитета эффект от уколов будет снижаться, а потом они и вовсе перестанут работать. Зато после 40 лет антитела образуются гораздо медленнее, что обещает длительный эффект от процедур. Конечно, при условии, что человек не увлекался инъекциями в юности.

Миф № 2: Органическая косметика лучше обычной

Органическая косметика сейчас на пике популярности, хотя не совсем ясно, что можно считать таковой. Есть несколько критериев соответствия: не менее 90 % ингредиентов должно быть натурального растительного происхождения, добыто только методом экстрагирования, а сырье для них- произрастать на девственно чистых полях, имеющих соответствующий сертификат. Получается, что владельцы органической линии беспокоятся в первую очередь о соблюдении всех трудновыполнимых условий, а не об эффективности своих средств. Поэтому насколько органическая косметика действенна, большой вопрос. К тому же органике не под силу справиться со всеми проблемами. К примеру, в борьбе с пигментацией, с морщинами или даже в вопросах увлажнения больше шансов на победу у химических компонентов, но не у натуральных экстрактов.

Миф № 3: Надо блокировать потоотделение антиперспирантами

Потоотделение помогает нам выводить токсины из организма и контролировать температуру тела — это рассказывали еще на уроках биологии. А вот тот факт, что выделение пота — важная защитная функция организма, бороться с которой опасно для жизни, многие из нас игнорируют. Антиперспиранты препятствуют потоотделению, закрывая сальные железы. Естественно, это не приводит ни к чему хорошему. Постоянное использование антиперспирантов приводит к стойким нарушениям микробиома. Поэтому такие средства стоит применять не чаще 2–3 раз в неделю и обязательно смывать перед сном. Лучше остановить свой выбор на простых дезодорантах с безопасным составом, которые нейтрализуют неприятный запах. Например, дезодорант из природной минеральной соли, который предотвращает образование бактерий и, соответственно, неприятного запаха.

Миф № 4: Азиатская косметика по качеству превосходит европейскую

Корейские кремы для лица — и в целом азиатская косметика — пользуются сейчас большой популярностью. В общем-то, заслуженно, но не без оговорок, считают бьюти-журналист Яна Зубцова и врач-косметолог Тийна Орасмяэ-Медер, авторы книги «Бьюти-мифы. Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом». Действительно, местная косметика обладает хорошим отбеливающим и увлажняющим эффектом — хотя бы из-за особенностей кожи местных женщин, которые производители хорошо изучили. А вот в борьбе с исконно европейскими проблемами в виде ранних морщин, провисания кожи и акне, по словам экспертов, корейские кремы отнюдь не лучшие. Морщины и птоз дают о себе знать у азиаток позже и не так выраженно. Также важно учитывать, что в наших странах разные климатические условия и разный менталитет: жительницы Азии, по мнению авторов, более системные люди, которые умеют тщательно заботиться о коже, а вот у нас многоступенчатая система ухода вряд ли приживется.

Миф № 5: Массаж — это лишь способ расслабления

Мало кто связывает морщины на лице с зажимами в мышцах шеи, например. И напрасно. Все человеческие мускулы связаны между собой: если одни мышцы напрягаются, то другие будут расслабляться, и наоборот. Качественная работа над одной зоной способна привести в порядок внешность и весь организм в целом. Например, если все время хмурить лоб, то вероятно обвисание мышц в области подбородка. Мышцы лица напрямую связаны с мускулатурой задней поверхности шеи, то есть если их правильно проработать, то можно подкорректировать овал лица. Если снижен тонус нижней трети лица, то нужно расслабить шею и уделять особое внимание области вокруг рта. Для начала нужно расслабить мышцы, а после укреплять их. А также рекомендуется заниматься фейсфитнесом под руководством грамотного косметолога.

Миф № 6: Бальзамы для губ спасают от сухости

Польза бальзамов для губ также явно преувеличена. Есть мнение, что это абсолютно бесполезное средство: нанося его на губы, мы подавляем естественный механизм испарения влаги и процесс обновления кожи, потому что бальзамы мешают отшелушиванию клеток, склеивая их жирной пленкой. Еще использование этого средства часто становится привычкой, многие дамы любят облизывать губы, когда на них что-то нанесено, и от этого они сохнут еще быстрее. Альтернатива ненужным бальзамам — дешевые аптечные капсулы витамина Е, масло из которых нужно втирать в кожу губ утром и вечером.

Миф № 7: Борьба с целлюлитом — это бесконечная череда обертываний и массажа

Известная практически всем женщинам «апельсиновая корка» приносит дамам множество волнений, а производителям всевозможных средств от целлюлита — неплохой доход. И по большей части так происходит потому, что мало кто разбирается в кремах и в принципах лечения. Пользоваться антицеллюлитными средствами надо в зависимости от этапов менструального цикла. В первую фазу после начала менструаций (12–14 дней) надо использовать липолитики, то есть средства, сжигающие жиры. Например, делать обертывания с кофеином и так называемый антицеллюлитный массаж. А во вторую фазу (после овуляции) в организме наблюдается рост гормона прогестерона: он задерживает жидкость и облегчает синтез жиров. Поэтому в этот период уместно пользоваться препаратами, которые снижают отечность, то есть венотониками, и делать лимфодренажный массаж.

Миф № 8: Спать надо под тонким одеялом, потому что холод полезен

В действительности спать лучше под тяжелым одеялом. Американские исследователи пришли к выводу, что утяжеленное одеяло, весом от 5 до 15 кг, помогает человеку быстрее заснуть. Причина — в глубоком давлении, оказывающем на организм расслабляющий эффект. Он достигается благодаря выделению серотонина и дофамина, примерно такому же, какое вызывает массаж. По некоторым исследованиям, такое одеяло снижает вероятность депрессии, помогает бороться с бессонницей, в том числе людям с аутизмом, а также с тревогой, стрессом и повышенной агрессией. Однако у этого популярного метода есть и противники, которые сомневаются в эффективности каких-то одеял для лечения психологических проблем, да еще и без дополнительной терапии.

Миф № 9: Нельзя использовать кремы для лица в мороз

Принято считать, что пользоваться кремами для лица в мороз нельзя, потому что вода, содержащаяся в косметическом средстве, будет замерзать и тем самым вызовет повреждения кожи. Поэтому мы откладываем в сторону привычные уходовые средства и скупаем специальные зимние питательные кремы и масла. Но это лишние и совершенно бесполезные траты. Разумеется, выходить на улицу с влажным лицом при минусовой температуре не стоит, потому что это приведет к обезвоживанию кожи. А использовать увлажнящие кремы можно, несмотря на то что они на 50–80 % состоят из воды. Вода в нанесенном креме не замерзает в сильные холода, поскольку ее подогревает наша кожа, температура которой никогда не падает ниже 32 градусов. Даже если в самый лютый мороз выбежать на улицу с легким кремом или эмульсией на лице, то минимум в течение часа кожа будет спокойно переносить холод. Но лучше использовать плотный крем, а перед выходом из дома наносить, не вбивая, рассыпчатую пудру, которая станет дополнительной защитой от перепада температуры.

Миф № 10: Термальная вода увлажняет кожу

Как убеждает нас реклама, термальная вода — это важное средство для увлажнения кожи. Но, оказывается, даже этим незамысловатым спреем нужно уметь пользоваться правильно. Если просто нанести термальную воду на лицо, то вместо увлажнения получится обезвоживание. Все дело в законах физики: при испарении воды испаряется и влага с нашей кожи. На пляже пользоваться термальной водой вообще не рекомендуется, потому что она будет усиливать проникновение ультрафиолета. Правильная схема использования выглядит следующим образом: чтобы термальная вода действительно увлажняла, распылите ее на чистую кожу, слегка помассируйте до полного впитывания и нанесите сверху крем. Либо используйте воду уже после крема, также слегка массируя кожу, и наносите макияж — так он будет лучше держаться. А если вам хочется освежить лицо или просто умыться обычной водой, то обязательно нужно промокнуть после лицо салфеткой.