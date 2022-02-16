10 мифов о балете, которые киношники придумали ради вау-эффекта, а мы и купились

Массовая культура породила множество легенд о закулисной жизни балетных артистов. Например, что балерины доводят себя до изнеможения бесконечными диетами. А сюжет фильма «Черный лебедь» вообще полностью построен на мифе о жестоком соперничестве танцоров. Но многие из этих страшилок — на самом деле выдумка.

Мы в AdMe.ru решили развеять мифы и разобраться, какие истории о балете далеки от истины.

Миф № 1: Все балерины сидят на жестких диетах и чуть ли не голодают

Балерины имеют стройное телосложение. В связи с этим сложилось мнение, что они постоянно голодают. Однако так балерины не смогут быть выносливыми, поддерживать свою мышечную массу и энергию для танца. Поэтому их рацион сбалансирован и включает в себя все 3 основных компонента: жиры, белки и углеводы. Так, балерины употребляют в пищу сложные углеводы (цельные зерна, фрукты), постный белок (грудка индейки, рыба), ненасыщенные жиры (оливковое масло, орехи). Артистки балета могут есть в течение всего дня. Завтрак обычно содержит большое количество белка (например, яйца и протеиновый коктейль), чтобы зарядить энергией на день. Обед может включать в себя овощные смеси или салаты, рыбу и даже жареную курицу. А на ужин балерины едят то, что восстанавливает мышцы (к примеру, свежие фрукты).

Миф № 2: Заниматься нужно с раннего детства, иначе ничего не получится

Уроки для новичков предлагаются не только маленьким детям, но и подросткам, и даже взрослым людям. Другой вопрос, что детское тело гораздо более гибкое, а в возрасте от 2 до 6 лет мышцы еще развиваются. Поэтому движения, выученные в это время, надолго останутся в мышечной памяти. Однако это означает лишь то, что взрослым учиться чуть сложнее, чем детям. Были случаи, когда известные артисты приходили в балет уже в сознательном возрасте. Так, Мисти Коупленд начала заниматься в 13 лет, а Дуайт Роден — вообще в 17.

Миф № 3: Артисты балета постоянно тренируются, поэтому времени получить образование у них нет

Учебная программа танцоров специфична и отличается узкой направленностью. Однако это не значит, что они необразованны. Звезды мирового балета, такие как Майя Плисецкая, Рудольф Нуреев и другие, окончили высшие хореографические училища. Помимо физической подготовки танцоры также занимаются академическими предметами, связанными с их профессией. Например, историей танца, основами анализа танца и так далее. Есть высшие учебные заведения, которые предлагают классическое образование, включающее танцевальные программы. Здесь студенты изучают искусства и по окончании обучения получают степень бакалавра или магистра искусств.

Миф № 4: Артисты враждуют друг с другом и не упустят случая подложить свинью коллеге

Балет в какой-то степени можно назвать спортом. И, как в любом виде спорта, здесь действительно существует конкуренция. Но сами танцоры в один голос говорят, что жестокость вроде насыпанного в пуанты стекла или порванной пачки не практикуется. Артист Гюго Маршан сказал, что в жизни балетные люди гораздо спокойнее, чем представлены в массовой культуре. А студенты-танцоры уверяют, что всегда чувствуют солидарность со стороны коллег по сцене. Иначе и невозможно, когда годами изо дня в день общаешься с одними и теми же людьми, бок о бок проходя через изнурительные тренировки.

Миф № 5: У танцоров вообще нет свободного времени, они постоянно репетируют или выступают

Репетиция в Большом театре.

Рабочий день артистов балета примерно такой же, как и у большинства людей: начинается в 10:00 и заканчивается в 18:00. Между занятиями есть перерывы. В дни выступлений тренировки могут начаться позже. Но 3–4 часа обязательно выделяют на репетицию. Такой график соблюдается 6 дней в неделю. Помимо одного выходного танцоры также имеют каникулы, которые обычно длятся около 2 недель в год.

Миф № 6: Балерины танцуют на пальцах

Выражение «на пальцах» не совсем верно отражает суть техники танца на пуантах. Стопа балерины действительно должна быть полностью вытянутой. Но мысок пуантов устроен так, что пальцы помещаются в своего рода «коробочку» (по-другому — «стакан»), уплощенную на конце. Такая платформа помогает танцорам устоять на кончике стопы. Также для классического балета характерны постоянные движения вверх-вниз, из-за чего балерины редко остаются на мысочках долгое время. Некоторые артисты надевают туфли на плоской подошве или даже на каблуках. Сейчас женщины-танцоры могут вообще носить не пуанты, а чешки.

Миф № 7: Балет старомоден и однообразен

Современный балет — это не только сказочные истории вроде «Щелкунчика» или «Лебединого озера», положенные на классическую музыку и исполненные в пачке. Создатели балетных номеров пытаются обращаться к более массовой аудитории. Выбор историй для постановок очень широкий, а распространенными практиками стали смешение разных танцевальных стилей и использование современных технологий вроде фоновых проекций. Поменялись даже костюмы: танцоры стали чаще надевать одежду, близкую к уличному стилю. Например, в ход идут комбинезоны и легинсы. Музыкальные жанры также вышли за пределы классики. К примеру, сейчас можно понаблюдать за рок-балетом. Одна из таких постановок (кадр из нее вы можете увидеть на коллаже выше справа) посвящена Дэвиду Боуи, и в ней используются композиции этого популярного музыканта.

Миф № 8: Балет — это развлечение для избранных

Балет — уже давно зрелище не только для людей из высшего общества. На спектакль даже не нужно наряжаться, как было принято раньше. Труппы также стараются расширять репертуар, чтобы привлекать людей разных возрастных, культурных и социально-экономических слоев. Одна из крупнейших трупп Великобритании — Бирмингемский королевский балет — даже создает постановки для людей с ограниченными возможностями.

Миф № 9: У балерин есть гримеры

Большинство артисток сами наносят сценический макияж. Поэтому они должны знать все приемы, с помощью которых можно сделать губы и глаза настолько яркими, чтобы зрители увидели их даже с балкона. Например, артистки «Нью-Йорк Сити балет» прибывают за 1–2 часа до выступления. И хотя у них есть помощники по прическе и макияжу, они справляются сами со всем: от контурирования лица до нанесения длинных накладных ресниц.

Миф № 10: Все мужчины в балете женоподобны

В ходе социологических опросов выяснилось, что мужчины-танцоры постоянно сталкиваются с предрассудками и насмешками по поводу их профессии. В обществе их называют слабаками, неженками и женственными. Эти стереотипы бытуют до сих пор. Однако мужская техника танца заметно отличается от женской. Она более спортивная и больше сосредоточена на высоких прыжках. Кроме того, от мужчин-танцоров требуются более мужественные, сильные движения. Легкость и грациозность, присущие женщинам, не приветствуются. Этим видом искусства занимались даже некоторые известные и брутальные мужчины. Например, Арнольд Шварценеггер и Жан-Клод Ван Дамм посещали балетные классы.