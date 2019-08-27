10 мифов, из-за которых у нас сложилось неверное представление о Средневековье

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Средневековье — один из самых загадочных периодов в мировой истории. Охватывает он большой промежуток времени — с V по XV век. Когда говорят об этой эпохе, то в голове рисуется картина, как немытые люди выливают на улицы помои, кругом тотальная безграмотность и войны. Но это всего лишь стереотипы, которые плотно укрепились в нашей голове.

Автор AdMe.ru засел за учебники по истории, чтобы развеять известные мифы о Средневековье, в которые мы верим еще со школы.

Миф № 1: На улицах была жуткая антисанитария, а люди годами не мылись

В «грязные» Средние века изобрели мыло. В большинстве крупных городов были свои гильдии мыловаров. Бедные слои населения посещали общественные бани и купальни, которые располагались около паломнических мест. Аристократия устраивала из гигиенической процедуры целое представление. Они обивали деревянные ванны шелком, а во время купания вели беседы, играли в шахматы, пили вино и ели. Чистая одежда была не только маркером сословия, но и показывала, что помыслы человека так же чисты, как и платье. «А как же Людовик XIV, который мылся два раза в жизни — и то по совету врачей?» — спросите вы. «Король-солнце» умер в XVIII веке. В эпоху Просвещения люди не особо заботились о гигиене, мыли в основном лицо, шею и руки. А ванны получили массовую популярность лишь в конце XIX века. Поэтому не стоит путать в этом вопросе Средневековье и Просвещение.

Миф № 2: В Средние века отсутствовала медицина

Чего только не услышишь о средневековой медицине: что кровопусканием и молитвой лечили все болезни, что люди не ходили к врачам, а уповали на Господа, что врачами были либо монахи, либо чумные доктора. Но как же обстояли дела на самом деле? Изначально медициной начали заниматься в монастырях. Там располагались госпитали, появились первые научные труды, изготавливали лекарства. Позже медицинскими манипуляциями стали заниматься цирюльники. Они не только стригли волосы и бороды, но и делали хирургические операции, вправляли вывихи, лечили переломы, вырывали больные зубы и даже делали массаж. В XIII веке во время операций начали использовать анестезию, научились сшивать раны, проводить вскрытия и придумали карантин. Так что не одним кровопусканием были живы.

Миф № 3: Образованными людьми были исключительно монахи

Большинство школ располагалось при монастырях, но это не значит, что образование получали только монахи. Образование нужно было епископам, священникам, дьяконам, чтобы вести церковные службы. Юных аристократов отдавали на обучение в монастыри или нанимали учителей для домашнего образования. В XI веке появились школы для всех желающих вне зависимости от их национальности, происхождения и конфессии. Обязательными к изучению были «7 свободных искусств»: грамматика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, астрономия, музыка. И на выбор — медицина, богословие, право. В XII−XIII веках возникли первые университеты, обучение там велось на латыни, а специальностей было всего 3: медицина, богословие и право.

Миф № 4: Средние века — это мрачный период, в который не было совершено никаких научных открытий

Церковь не боролась с учеными и не сжигала их на кострах. Мысль о противостоянии религии и науки выдвинул в XIX веке философ Джон Уильям Дрейпер. Его идея получила массовую популярность, но была раскритикована и названа исторической мистификацией. Церковь могла наказать за ересь — отступление от религиозных учений, но наказанию подвергались военные, крестьяне, простые горожане и даже монахи. Люди массово занимались сельским хозяйством, и, чтобы облегчить труд земледельца, были изобретены подкова, плуг, хомут, ветряная мельница, двупольная система. Мельницы использовали для изготовления сукна, кожаных изделий, приведения в движение мехов и кузнечного механического молота. Появилась доменная печь и новые способы обработки металла. Горизонтальные ткацкие станки и прялки позволяли изготавливать большое количество ткани. Появились первые пуговицы, которые тут же стали незаменимым аксессуаром и вошли в моду. В быту используются механические часы, очки, зеркала. Появляется книгопечатание и первый печатный станок. Компас и руль на кораблях позволяют средневековым мореплавателям совершать новые открытия.

Миф № 5: Джордано Бруно сожгли потому, что он был ученым и доказал, что Земля круглая

«А как же Джордано Бруно? — спросите вы. — Его же сожгли на костре за научные открытия». Это тоже миф, в который мы верим еще со школы. Джордано Бруно был монахом, жил он не в Средние века, а в эпоху Возрождения. Он выдвинул гипотезу о том, что наша Вселенная бесконечна, что звезды далеки от Солнца, а вне Солнечной системы существует множество небесных тел. Однажды он поссорился с миланским аристократом Джованни Мочениго. Джованни затаил обиду на ученого и написал несколько доносов. Он утверждал, что Джордано Бруно рассказывает людям о том, монахи — ослы, Дева Мария не мать Христа, а Христос совершал мнимые чудеса и был магом. Бруно арестовали. В заключении он провел 6 лет. И в 1600 году его сожгли как еретика. В обвинительном заключении нет ни строчки о том, что казнили Джордано за научные труды.

Миф № 6: Доспехи были настолько тяжелыми, что рыцарей поднимали на лошадей с помощью веревки

Заблуждение о том, что доспехи были настолько тяжелым, что рыцарь не мог встать с земли, укоренилось в нашем сознании еще со школы. Но кто же посылает на бой неповоротливых воинов, которые не могут сделать лишнего движения? Средневековое одеяние рыцаря весило около 20 кг, это в 2 раза меньше обмундирования сотрудника ОМОН или пожарного. Люди, занимающиеся исторической реконструкцией, в доспехах ходят, едят, совершают акробатические трюки и встают с земли без посторонней помощи.

Миф № 7: Рыцарские турниры — праздная форма досуга

Продолжаем тему средневековой армии. Турниры были придуманы в X веке для оттачивания военных навыков и были своего рода спортивными состязаниями. Характер средневековых войн, на которые влиял рыцарский этикет, приводил к тому, что вместо кровопролитных сражений проводились турниры. С XIV века рыцарские турниры приобрели знакомую всем форму. Их устраивали по особо торжественным случаям: возвращение феодала с войны или крестового похода, свадьба, рождение наследника, подписание важного документа и т. д. К участию допускались только дворяне, которые могли позволить себе купить специальные доспехи. Турниры были очень травмоопасными и даже смертельными: в 1175 году в Германии погибли 17 рыцарей, а в 1240 году в Нойсе — более 60 человек. И никакой вам борьбы за платок прекрасной дамы.

Миф № 8: Жанну д’Арк сожгли на костре, поскольку считали ведьмой

Знаменитая участница Столетней войны сыграла значительную роль в жизни Европы. Жанну называли посланницей Бога, она была неким символом и придавала воинам уверенность в победе. Девушке было всего 19 лет, когда она попала в плен к бургундцам. Король отказался выкупать ее, несмотря на все заслуги, поэтому за 10 000 золотых монет Орлеанскую деву продали англичанам. Ее признали еретичкой за то, что она облачалась в мужскую одежду. Жанне предложили признать вину в обмен на пожизненное лишение свободы, и она согласилась. Через несколько дней под предлогом того, что девушка снова надела брюки, ее приговорили к смерти через сожжение на костре.

Миф № 9: Специи использовали, чтобы перебить вкус испорченного мяса

Специи были очень востребованы в Средние века. Их привозили с плантаций Африки и Азии и использовали не только в кулинарии, но и в медицине. Один фунт (примерно 400 г) мускатного ореха можно было обменять на корову, а вместо денег штрафы оплачивали пряностями. Люди, которые могли позволить себе несколько граммов перца или шафрана, точно не ели испорченное мясо. Повсеместное употребление специй и пряностей было скорее модным веянием.

Миф № 10: «Железная дева» — популярное орудие пыток

Какой же фильм про средневековую инквизицию без «железной девы»? Деревянный саркофаг с длинными острыми шипами мог разговорить любого грешника. Эта культовая штука даже дала название известной рок-группе Iron Maiden. Только вот есть незадача. Придумали ее в конце XVIII века, а сведения о том, что ее использовали для пыток, отсутствуют. Скорее всего, это великолепная историческая мистификация.

Знаете ли вы другие мифы о жизни в Средние века? Давайте просвещаться вместе.