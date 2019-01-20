10 методов воспитания королевских детей, которые вы захотите взять на заметку

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Воспитание детей — тема, которая волнует каждого родителя. И неважно, семья ли это монарха или же обычного банковского служащего. Ведь главные цели любых мамы и папы — воспитать достойного человека и члена современного общества, дать ребенку все самое лучшее и, конечно, стать для него хорошим примером для подражания.

Мы в AdMe.ru раскрыли секреты воспитания детей в королевских семьях Европы и Японии. Возможно, вы уже успешно применяете их на практике, а если нет, то непременно захотите начать пользоваться ими уже сегодня.

Принцесса Диана

Тактильный контакт Леди Диана буквально не выпускала детей из своих объятий, что было совершенно несвойственно для королевских семей. Еще при жизни принцесса раздала копии своей любимой «Маленькой книги объятий» 1986 года родственникам. Эта книга отлично объясняет, какую пользу прикосновения могут принести окружающим, особенно детям.

Кейт Миддлтон и Уильям, герцог Кембриджский

Спокойствие детей превыше всего, эффект «двойного прикосновения» Британская королевская семья оберегает спокойствие своих малышей даже на деловых переговорах. Это говорит о том, что приоритет родителей заключается в эмоциональном здоровье своих детей. Также они часто используют прием «двойного прикосновения». Так ребенок окутан теплом обоих родителей, что является мощным проявлением их любви, а это один из эффективных способов восстановления эмоциональной стабильности.

Король Испании Филипп VI и королева Летисия

Изучение иностранных языков с раннего детства, строгий распорядок дня Принцесса Леонор и инфанта София, 13-летняя и 11-летняя дочери короля и королевы Испании, с ранних лет занимаются изучением не только родного кастильского языка и его местных наречий, но и английского и китайского языков. В их плотном графике есть время для занятий танцами, музыкой и волейболом. А во время очередного учебного года старшая дочь выбирает одну из своих одноклассниц, которая становится компаньонкой принцессы по выполнению домашних заданий.

Кронпринцесса Виктория, наследница шведского престола, и принц Даниэль, герцог Вестергётландский

Совместные занятия Своих детей, 6-летнюю принцессу Эстель и 2-летнего принца Оскара, кронпринцесса и принц не скрывают от общественности. Наоборот, они записывают совместные видео и выкладывают их на YouTube. Монархи не только позволяют детям различные шалости во время приемов, но и часто совместно путешествуют, делятся рецептами и ведут самый обычный образ жизни.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон из Норвегии

«Да» социальным сетям У этой королевской пары двое общих детей — 14-летняя принцесса Ингрид Александра и 13-летний принц Сверре Магнус. Также у Метте-Марит есть взрослый сын — Мариус Борг от первого брака, но он не относится к королевской семье и не может претендовать на трон. Несмотря на это, он не перестает быть частью семьи и его можно увидеть даже во время совместных выходов в свет. Обучение принцессы и принца проходит в частной международной школе в Осло, в которой все преподавание с 5-го класса ведется на английском языке. Им не чужды социальные сети, и они живут обычной жизнью подростков, исключая то, что всегда находятся под прицелом камер папарацци.

Кронпринц Дании Фредерик и кронпринцесса Мэри

Иногда правила можно нарушать Семья кронпринца Дании, в которой четверо детей (Кристиан, Изабелла, Винсент и

Йозефина), ведет активную светскую жизнь. Они всегда находят время на то, чтобы поучаствовать в спортивных соревнованиях, посетить различные премьеры и другие занимательные мероприятия. В отличие от своих сверстников из других монарших семей, эти малыши ведут себя непринужденно, независимо от того, где они находятся. Родители не видят ничего плохого в безобидных детских шалостях и порой готовы отойти от правил ради своих чад.

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен

Приучают к дисциплине У сына Грейс Келли и его нынешней супруги двое детей — 5-летние Жак и Габриэлла. Княгиня Шарлен старается каждую свободную минуту проводить вместе со своими детьми, о чем свидетельствует ее инстаграм. Она не просто души в них не чает, но и придерживается строгих правил и приучает детей к дисциплине, лично занимаясь с ними плаванием.

Король Бельгии Филипп и королева Матильда

Учат состраданию и пониманию В семье короля Филиппа и королевы Матильды 4 детей: 17-летняя принцесса Елизавета, герцогиня Брабантская, 15-летний принц Габриэль, 13-летний принц Эммануэль и 10-летняя принцесса Элеонора. Свободное время они предпочитают проводить активно и любят покататься с родителями на горных лыжах или сходить в зоопарк, а вот в фотосессиях участвуют без особого желания. В 10 лет старшая дочь монархов выступила с речью в память о погибших в Первой мировой войне. Также она добровольно помогает детям с трудностями в обучении, пожилым людям, бездомным и людям с ограниченными возможностями.

Максима, королева-консорт Нидерландов, и король Виллем-Александр

Дают полезные советы У королевы Максимы и короля Виллема-Александра трое прекрасных дочерей: принцессы Катарина-Амалия, Алексия и Ариана. Как и обычные дети, они посещают муниципальную школу, а сам король Виллем-Александр настаивает на том, чтобы наследница престола как можно больше попутешествовала перед тем, как взойти на престол. Но в этой семье не забывают и про серьезное отношение к будущему: вскоре старшей принцессе предстоит уехать учиться в китайский филиал Атлантического колледжа в Уэльсе.

Императорская семья Японии

Поддерживают интересы ребенка Единственный мальчик, который родился в императорской семье за последние 40 лет, принц Хисахито, уже отпраздновал свое 12-летие. До появления на свет Хисахито над империей висела серьезная угроза — кризис престолонаследия, так как до него рождались только принцессы, которые по закону не могли претендовать на трон. Хисахито с раннего детства увлекается насекомыми и природой, а семья всячески его в этом поддерживает. Например, бабушка однажды подарила ему личинку тутового шелкопряда, которую принц сам выращивал. И кстати, в школе сыну императора вовсе не делают поблажек.