10 медицинских услуг, которые можно получить бесплатно, хотя мы привыкли за них платить

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Полис обязательного медицинского страхования есть практически у каждого с рождения, но как им грамотно пользоваться, знают далеко не все. Существует множество услуг, за которые мы привыкли платить в поликлиниках, хотя по закону они должны быть предоставлены нам бесплатно.

AdMe.ru обратился к российскому законодательству и узнал, какими медицинскими услугами может воспользоваться каждый, не заплатив при этом ни копейки. В конце статьи вас ждут 2 бонуса, которые помогут отличить услугу, требующую оплаты, от той, что положена бесплатно. Чтобы посмотреть полный список бесплатных медицинских услуг в вашем регионе, обратитесь на сайт территориального фонда ОМС. А если вы живете не в России, уточнить этот момент можно в законодательстве вашей страны.

Каждый гражданин может выбрать себе поликлинику (любую, не обязательно ту, что ближе к дому) и лечащего врача. Это право закреплено Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Вы всегда вправе бесплатно поменять специалиста или медицинское учреждение и обращаться к тому врачу, чьи компетенции вас устраивают.

Бывает так, что перед операцией врач просит пациента оплатить обезболивающие. Однако это незаконно. Согласно «Программе государственных гарантий», пациенту положена не только бесплатная местная анестезия, но и общий наркоз (тоже бесплатный).

Многим знакома ситуация, когда врач назначает обследование (УЗИ, ФГДС, рентген и др.), а потом говорит что-то подобное: «Только на бесплатные процедуры у нас очередь на полгода вперед расписана, поэтому сделайте лучше за деньги». Однако заставлять пройти подобные обследования платно врачи не имеют права. Все инструментальные исследования, которые необходимы для диагностики тех или иных заболеваний или состояний (например, при беременности), должны быть проведены пациенту бесплатно и не позднее, чем через 14 дней после назначения. Сроки для наиболее сложных процедур, таких как КТ и МРТ, могут быть увеличены до 30 календарных дней. Важный момент: без назначения врача на бесплатные инструментальные исследования не стоит рассчитывать.

Как правило, сейчас во всех поликлиниках попасть к узкому специалисту самостоятельно невозможно. Вначале нужно сходить на прием к терапевту и взять у него направление. Но часто вместе с направлением пациент получает рекомендацию посетить специалиста за деньги и предостережение, что бесплатного приема придется ждать минимум месяц.

Однако такие предложения противоречат правам гражданина, прописанным в «Программе государственных гарантий». Прием врача-специалиста должен состояться не позднее 14 дней с момента получения назначения. А терапевт обязан принять больного не позднее 24 часов после обращения его в поликлинику. Поэтому во многих учреждениях есть специальный кабинет для первичного приема пациентов.

Однако такие предложения противоречат правам гражданина, прописанным в «Программе государственных гарантий». Прием врача-специалиста должен состояться не позднее 14 дней с момента получения назначения. А терапевт обязан принять больного не позднее 24 часов после обращения его в поликлинику. Поэтому во многих учреждениях есть специальный кабинет для первичного приема пациентов. При нормальном течении беременности, если роды проходят без оперативного вмешательства, отец ребенка или другой член семьи имеют право присутствовать на них с согласия роженицы. Такая возможность должна предоставляться пациентке по ее требованию и без всяких доплат. Но есть ряд исключений, когда в партнерских родах врачи имеют право отказать: если в родильном учреждении нет индивидуальных родовых залов или если отец ребенка (другой член семьи) в этот момент является переносчиком инфекции.

Реабилитационные мероприятия, если для них есть медицинские показания, должны предоставляться пациентам бесплатно. Это касается физиотерапевтических и ортопедических процедур, ЛФК и массажа — всего, что поможет в лечении неврологических и ортопедических заболеваний. Важно: все процедуры будут для больного бесплатными только по направлению врача.

Часто на приеме у стоматолога можно услышать вопрос: «Какую пломбу ставим: обычную бесплатно или хорошую, но платно?» Хотя и те и другие должны устанавливаться без доплат со стороны пациента: с 2018 года качественные светоотверждаемые пломбы входят в ПГГ. Также в комплексе полагающихся программой ОМС услуг прописана и бесплатная стоматологическая анестезия.

При амбулаторном и стационарном лечении все расходные материалы (лекарственные средства, шприцы, бинты, капельницы и пр.) должны предоставляться пациенту бесплатно. Это касается также медицинских изделий, вживляемых в организм человека при различных операциях. К сожалению, в современных больницах и поликлиниках это право человека соблюдается не всегда.

Пациентам, которым лечебное питание прописано назначением врача, оно должно выдаваться бесплатно. Если такое питание — желание пациента, то оплачивать его придется самостоятельно.

Депрессия — это тяжелый недуг, который должны лечить специалисты. И согласно стандарту первичной медико-санитарной помощи при депрессиях, делать это они обязаны без взимания с пациента денег.

Бонус № 1: что не входит в программу госгарантий

Хотя большинство услуг в государственных поликлиниках должны оказываться бесплатно, есть и те, за которые придется заплатить. В программу государственных гарантий не входят: исследования и процедуры, которые проводятся на дому. Исключение делается для пациентов, которые не могут посетить поликлинику по состоянию здоровья;

консультация узкого специалиста по инициативе пациента (если на это нет направления от терапевта), а также проведение обследований без направления врача;

проведение прививок по желанию граждан (здесь речь идет о тех вакцинациях, которые не входят в государственные прививочные программы);

косметологические услуги и эстетические процедуры (например, отбеливание и протезирование зубов);

санаторно-курортное лечение для взрослых (кроме лечения в специализированных санаториях).

Бонус № 2: что делать, если вам отказывают в оказании услуг, положенных бесплатно

Если вы вдруг столкнулись с ненадлежащим оказанием медицинских услуг или с отказом предоставления их бесплатно, стоит обратиться: в администрацию поликлиники или больницы;

в территориальный фонд ОМС или в страховую компанию, которая выдала вам медицинский полис;

в местный департамент здравоохранения;

в отдел по защите прав граждан федерального фонда ОМС.

Доводилось ли вам пользоваться всеми положенными медицинскими услугами бесплатно?