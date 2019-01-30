10 любовных особенностей, которые отличают южных корейцев от любой другой нации

12

23

6.6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если вы до сих пор считали, что самое романтичное место на земле и пристанище всех влюбленных — Франция, то сильно заблуждались. Южная Корея — вот та страна, в которой живет любовь в самом ее киношном проявлении. Из статьи вы узнаете, сколько дней должно пройти, чтобы все стало серьезно, что на самом деле означает погоня за идеальной внешностью и многое другое, что делает отношения в Южной Корее такими особенными.

Редакция AdMe.ru окунулась в атмосферу романтики с головой. Теперь ваша очередь.

Представление об идеальном партнере

Корейцу невозможно объяснить, почему некоторые люди не стремятся к отношениям: много работы, частые командировки, финансовые трудности и все остальное — не причина для отсутствия второй половинки или хотя бы желания найти ее. В Южной Корее не боятся заявить во всеуслышание: «Хочу отношений!» Здесь не только никто не сочтет вас странным, но и попробует найти вам пару. Сватовство очень распространено и не считается чем-то старомодным.

Но перед тем, как с кем-то вас познакомить, вам зададут важный вопрос: «Каким должен быть идеальный партнер?» Не удивляйтесь: держать в голове детальный образ человека, с которым вы хотели бы связать всю свою жизнь, — дело привычное для корейцев. Важно все: тип личности (спокойный, открытый, интроверт, экстраверт и т. д.), внешность (рост, цвет кожи, волосы и их длина и т. д.). Чаще всего люди ориентируются на знаменитостей, потому что так проще объяснить, какого человека хочется видеть рядом с собой.

Выражение чувств

В Южной Корее влюбленным важно рассказать о своих чувствах окружающим. Они покупают одинаковые вещи (одежду, обувь), делают милые безделушки с изображением партнера, постоянно дарят друг другу подарки и ходят в кафе для влюбленных. Мужественность мужчин в такие моменты не страдает, даже наоборот: людям в паре все завидуют.

К партнеру принято относиться с особой заботой и нежностью. Девушки даже меняют тональность голоса, когда разговаривают с любимым молодым человеком, и добавляют практически к каждому слову окончание «-нг», чтобы речь звучала очень мило.

Мужчины же в свою очередь преданы своим девушкам и относятся к ним как к принцессам: носят сумки избранниц, укутывают своей верхней одеждой, когда на улице прохладно, открывают двери и провожают домой после свидания.

Но на публике, при всем желании продемонстрировать свои отношения окружающим, корейцы ведут себя скромно. Допускается держаться за руки, возможны поцелуи и поглаживания по щеке. Все остальное скрыто от посторонних глаз.

Совместные фотографии

Так как корейцы очень гордятся своими отношениями, им важно продемонстрировать их миру. Поэтому совместные селфи, которые делаются очень часто, — нормальное явление, как и фотографирование еды. Все это выкладывается в социальные сети, чтобы показать остальным, как партнеры счастливы.

Постоянная связь

Корейцы очень много работают, но им важно постоянно находиться на связи с любимым человеком. Они почти никогда не выпускают телефон из рук и обмениваются текстовыми сообщениями. Обязательны пожелание доброго утра, вопросы «что делаешь?» в течение дня и пожелание спокойной ночи с благодарностью за уделенное время.

Почему это так необходимо? Корейцам важно знать, что их любят, а все эти многочисленные сообщения показывают, что партнеры заботятся друг о друге и уделяют своей половинке много внимания.

Свидания и подарки

В этой стране период ухаживаний не заканчивается никогда. Ведь цветы можно легко купить на каждом шагу, есть даже специальные автоматы по продаже букетов. Индустрия флористики процветает, и каждый раз дизайнеры пытаются придумать что-то новое, например украсить композицию шоколадом или игрушками.

Обычно пары ходят в кафе, в кино и просто гуляют. Но те, кто уже давно вместе, составляют маршрут свиданий, чтобы сделать встречи интересными и избежать скуки. Есть даже специальные приложения, например Date Pop, где ход встречи определяет программа с учетом погоды и времени года.

Оплата счета

В первый раз обычно счет оплачивает мужчина. Но чем дольше пара вместе, тем более равные платежи совершает каждый из партнеров. Например, в один день платит мужчина, а в другой — девушка. Многие заведения ориентированы на влюбленных, поэтому здесь, как в кино, можно пить один большой коктейль из двух трубочек, а порции в меню рассчитаны на двоих.

Чрезмерное внимание к внешности

Многие знают о культе внешности в Южной Корее, но в этом скрыт не такой простой смысл, как может показаться. Ежедневный сложный макияж, пластические операции, опрятная одежда — признак уважения к тому, с кем вы собираетесь встретиться. Корейцы считают: чем больше вы прикладываете усилий, чтобы следить за своим внешним видом, тем больше цените людей вокруг себя. Мужчины также смотрят за собой: хорошая форма и опрятная одежда — главные критерии, от которых зависит, завяжется ли общение с девушкой или нет.

Годовщины

Пары в Южной Корее отмечают все годовщины: 100-й день знакомства, 200-й день, 300-й день и т. д. Действительно важно и необходимо сделать этот день особенным: свечи и романтический ужин — обязательный минимум. А еще нельзя забывать про многочисленные официальные праздники для влюбленных, о которых мы поговорим позже.

Корейцы идут покупать кольца на 100-й день с того момента, как они стали парой. Оно не помолвочное, но является знаком, что теперь отношения перешли на серьезный уровень.

Но обещать — не значит жениться

Кореянок, как и девушек в остальном мире, интересует ответ на вечный вопрос:"Почему мужчины встречаются с одними, а женятся на других?" И в Южной Корее случаются такие неприятные ситуации. Дело в том, что неженатые люди в этой стране живут со своими родителями и не могут их ослушаться. Например, влюбленным запрещается проводить ночь вместе, и неважно, что они оба давно совершеннолетние. Пока человек живет под родительской крышей, он должен соблюдать комендантский час. Для корейцев семейные отношения значимы, решения старших не оспариваются. Поэтому очень важно найти общий язык с мамой избранника, которая может изменить ход событий между влюбленными, если ей что-то не понравится.

День святого Валентина — мужской праздник

В День святого Валентина женщины покупают подарки мужчинам, а не наоборот. Это особый праздник для влюбленных, но нельзя забывать и про остальные: 14 марта — Белый день. Мужчины дарят подарки женщинам. Обычно стоимость презента должна быть в 3 раза выше, чем того, что подарила девушка мужчине на 14 февраля.

14 мая — День роз. Партнеры одеваются в желтое и дарят друг другу розы.

14 июня — День поцелуев. Хороший день, чтобы признаться кому-нибудь в любви.

14 июля — Серебряный день. Семейные пары обмениваются серебряными кольцами и строят планы на будущее.

14 августа — Зеленый день. В этот день пьют соджу, крепкий алкогольный напиток, и устраивают свидание на природе.

14 сентября — День фото / музыки. В этот день официально можно делать много совместных селфи и петь в караоке.

14 октября — День вина. Влюбленные выпивают бокал вина за ужином.

14 ноября — День кино. Название говорит само за себя.

14 декабря — День объятий. Прекрасный способ согреться зимой.