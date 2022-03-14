10 любопытных фактов о маникюре, которые обескураживают похлеще СМС от бывшего

Кажется, что сегодня мы знаем о маникюре все и даже больше. Современные женщины и даже мужчины тщательно следят за ухоженностью рук, исправно посещают студии маникюра и без капли сомнений экспериментируют с цветом, дизайном и длиной своих ноготков. Ведь неспроста даже Пушкин писал: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей».

Мы в AdMe.ru всегда хотим знать больше обычного, поэтому с головой окунулись в историю маникюрного ремесла и обнаружили весьма занимательные факты об этой древней процедуре.

В Древнем Египте цвет ногтей зависел от социального статуса их обладателя

Древние египтяне красили ногти для обозначения социального статуса. Высшая знать окрашивала ноготки всеми оттенками красного и оранжевого, а рабы, напротив, использовали только нейтральные и пастельные оттенки. К примеру, царица Клеопатра предпочитала терракотовый цвет. Он получался благодаря обыкновенной хне, которую втирали в ногтевое ложе.

У фараонов были и свои мастера маникюрного дела. Причем эта должность считалась довольно престижной, а ее название даже указывалось на захоронениях ушедших из жизни мастеров.

В Древнем Китае было не принято стричь ногти

Их старались отращивать, причем делать это могли только представители высших сословий. Длина ногтей порой достигала 15 см, что по современным меркам кажется дикостью. А чтобы уберечь их, китайская элита носила специальные наперстки из драгоценных металлов и камней, которые красноречиво свидетельствовали о том, что человек не занимается физическим трудом.

Ногти имели большое значение для древних китайцев. К примеру, если кто-то умирал, его ногти подстригали и хоронили вместе с ним. А еще обрезки ногтей отправляли в качестве романтического подарка понравившемуся человеку.

В эпоху Средневековья окрашенные и длинные ногти считались дурным тоном

Считалось, что окрашенные и длинные ногти были отличительным знаком ведьм, падших и грешных женщин. Бедняжек могли обвинить в колдовстве даже за излишнюю длину ногтей. Поэтому благочестивые дамы коротко состригали их с помощью ножа или спиливали подобием наждачной бумаги.

Во времена правления Людовика XIV было принято отращивать ноготь на мизинце

В XVII веке французские придворные отращивали ногти, но не на всех пальцах, а лишь на мизинце. Громко постучать в дверь покоев короля считалось признаком дурного тона, а поскрести о нее ногтем — нормой приличия. Остается только догадываться, сколько времени воспитанные и галантные французы стояли под дверью. Но факт остается фактом: этикет — сложная штука.

У голландцев существовал специальный жест, который давал понять, что пора плеснуть в стакан добавки

В XVII веке в Нидерландах ногти выполняли необычную и занимательную функцию. Когда в сосуде заканчивался напиток, голландцы переворачивали пустую чашу над одним ногтем, тем самым демонстрируя, что на ноготок не упало ни капли жидкости. Этот жест означал, что нужно налить еще.

Стоматологи внесли немаловажную лепту в развитие маникюрного дела

Первые накладные ногти изобрел стоматолог Максвелл Лаппе в 1934 году. На эту идею врача вдохновили его пациенты-невротики, которые грызли ногти. С целью отучить клиентов от вредной привычки Лаппе и придумал несъедобные накладки. Немного позднее, в 1950-х годах, благодаря счастливой случайности стоматологом Фредериком Слэком было изобретено акриловое наращивание. Он решил починить свой сломанный ноготь с помощью материала для пломб и кусочка алюминиевой фольги.

В Англии было принято закапывать детские ногти

Странными вещами занимались английские родители, которые желали лучшего будущего своим детям. Они закапывали первые остриженные ногти ребенка под ясенем — в надежде на то, что из их чада вырастет первоклассный певец. Вот такая неоднозначная примета.

Японские ткачи испокон веков подпиливают себе ногти необычным образом

За 700 лет существования этого древнего искусства традиция производства японской парчи осталась неизменной. Мастера вплетают цветные нити особым образом. Для работы они специально подпиливают ногти так, чтобы получались зазубрины. Во время плетения они помогают прижимать нити для их более плотного прилегания друг к другу.

Моду на длинные красные ногти ввели голливудские актрисы

Благодаря таким великим актрисам прошлого, как Рита Хейворт и Марлен Дитрих, красные ногти прочно вошли в моду и по сей день не теряют своей актуальности. Женщины того времени вдохновились дерзкими заостренными ноготками королев кинематографа и начали сметать красные лаки с прилавков магазинов, словно горячие пирожки.

Лак и помада должны были сочетаться, тем самым демонстрируя безупречный вкус своей обладательницы

В XX веке косметические бренды в качестве рекламы своей продукции использовали на моделях помаду и лак одного оттенка. Выглядел такой тандем очень эффектно, чем сразу же завоевал признание женщин того времени. Одинаковый цвет губ и ногтей был признаком хорошего вкуса и чувства стиля. Но правила на то и правила, чтобы их нарушать. Сегодня эту тенденцию уже никто строго не соблюдает. Современные женщины не боятся экспериментов и делают ставку на гармоничность образа в целом.