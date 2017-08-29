10 вещей, о которых родители врали не только нам, но и себе

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Родители всегда являлись для ребенка самым главным источником информации. Однако не всегда эта информация была достоверна. AdMe.ru решил вспомнить все «враки детям».

1. Когда вы врете, у вас краснеют уши

Сосуды в ушах участвуют в процессе терморегуляции организма, если уши горят, это говорит о том, что организм перегрелся.

2. Если вы смотрите телевизор с близкого расстояния — испортите зрение

Очень распространенное утверждение, однако, как показало многолетнее и масштабное исследование, детская близорукость не имеет связи с просмотром телевизора и сидением около монитора компьютера.

3. Если стоять близко к микроволновке, когда она работает, заболеете

Современные микроволновые печи, с условием того что они полностью исправны, абсолютно безопасны во время работы.

4. Если хрустеть суставами пальцев, заработаете артрит

Этот миф очень распространен, но бояться нечего. Никакой связи между артритом и хрустом пальцами не выявлено, ведь хрустят не кости, а пузырьки воздуха.

5. Если будете есть много шоколада — появятся прыщи

Акне — это воспалительное заболевание кожи, и шоколад не влияет на образование прыщей, так как исследование, утверждающее обратное, научный мир считает спорным.

6. Если проглотить жевательную резинку, она пролежит в желудке 7 лет

Если мы проглотим жвачку, она будет так же перевариваться в желудке, как и все остальное, что мы едим, просто жвачка будет делать это немного дольше. Однако в конце она беспрепятственно покинет организм естественным путем.

7. Если взять на руки жабу, появятся бородавки

Причиной возникновения бородавок является вирус папилломы человека и снижение иммунитета.

8. Если часто стричь волосы, то они будут быстрее расти

К сожалению, от частоты стрижки скорость роста волос не зависит. Примерно 0,35 мм за сутки — скорость роста волоса. Но тут влияет много факторов: возраст, гормоны и даже время года.

9. Если вас напугают во время кривляния, таким и останетесь

Конечно, это миф. Связи между заболеванием лицевого нерва и испугом не найдены.

10. Если долго сидеть за приставкой, то сядет кинескоп

Со временем кинескоп садился сам, вне зависимости от того, сколько вы играли на приставке.