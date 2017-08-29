10 вещей, о которых родители врали не только нам, но и себе
Родители всегда являлись для ребенка самым главным источником информации. Однако не всегда эта информация была достоверна.
AdMe.ru решил вспомнить все «враки детям».
1. Когда вы врете, у вас краснеют уши
Сосуды в ушах участвуют в процессе терморегуляции организма, если уши горят, это говорит о том, что организм перегрелся.
2. Если вы смотрите телевизор с близкого расстояния — испортите зрение
Очень распространенное утверждение, однако, как показало многолетнее и масштабное исследование, детская близорукость не имеет связи с просмотром телевизора и сидением около монитора компьютера.
3. Если стоять близко к микроволновке, когда она работает, заболеете
Современные микроволновые печи, с условием того что они полностью исправны, абсолютно безопасны во время работы.
4. Если хрустеть суставами пальцев, заработаете артрит
Этот миф очень распространен, но бояться нечего. Никакой связи между артритом и хрустом пальцами не выявлено, ведь хрустят не кости, а пузырьки воздуха.
5. Если будете есть много шоколада — появятся прыщи
Акне — это воспалительное заболевание кожи, и шоколад не влияет на образование прыщей, так как исследование, утверждающее обратное, научный мир считает спорным.
6. Если проглотить жевательную резинку, она пролежит в желудке 7 лет
Если мы проглотим жвачку, она будет так же перевариваться в желудке, как и все остальное, что мы едим, просто жвачка будет делать это немного дольше. Однако в конце она беспрепятственно покинет организм естественным путем.
7. Если взять на руки жабу, появятся бородавки
Причиной возникновения бородавок является вирус папилломы человека и снижение иммунитета.
8. Если часто стричь волосы, то они будут быстрее расти
К сожалению, от частоты стрижки скорость роста волос не зависит. Примерно 0,35 мм за сутки — скорость роста волоса. Но тут влияет много факторов: возраст, гормоны и даже время года.
9. Если вас напугают во время кривляния, таким и останетесь
Конечно, это миф. Связи между заболеванием лицевого нерва и испугом не найдены.
10. Если долго сидеть за приставкой, то сядет кинескоп
Со временем кинескоп садился сам, вне зависимости от того, сколько вы играли на приставке.
Иллюстратор Natalia Kulakova специально для AdMe.ru