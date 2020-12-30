10 безнадежно устаревших поговорок, которые сегодня только мешают жить достойно

Пословицы не возникают просто так, без основы — опыта многих поколений, проверенного временем. Однако большинство так любимых нашими бабушками поговорок, которые были особенно актуальны во времена их молодости и зрелости, в наших реалиях потеряли свою остроту и уместность.

Мы в AdMe.ru задались вопросом, какие же пословицы точно отжили свое, и решили, что эти 10 поговорок уже не так злободневны, как были раньше.

Яйца курицу не учат

Не в деньгах счастье

Где родился, там и пригодился

В тесноте, да не в обиде

От судьбы не уйдешь

Делу время, а потехе час

Бьет — значит любит

Яблоко от яблони недалеко падает

Дареному коню в зубы не смотрят

Лучше синица в руке, чем журавль в небе