10 безнадежно устаревших поговорок, которые сегодня только мешают жить достойно
Пословицы не возникают просто так, без основы — опыта многих поколений, проверенного временем. Однако большинство так любимых нашими бабушками поговорок, которые были особенно актуальны во времена их молодости и зрелости, в наших реалиях потеряли свою остроту и уместность.
Мы в AdMe.ru задались вопросом, какие же пословицы точно отжили свое, и решили, что эти 10 поговорок уже не так злободневны, как были раньше.
Яйца курицу не учат
Не в деньгах счастье
Где родился, там и пригодился
В тесноте, да не в обиде
От судьбы не уйдешь
Делу время, а потехе час
Бьет — значит любит
Яблоко от яблони недалеко падает
Дареному коню в зубы не смотрят
Лучше синица в руке, чем журавль в небе
А как вы считаете, эти поговорки действительно отжили свое или какие-то из них еще актуальны для нас?