10 литературных героинь, чья красота пленила бы всех мужчин вокруг

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Чаще всего главные героини книг предстают перед читателями если не красавицами, то уж точно особами приятной наружности. События редкого романа разворачиваются вокруг не слишком привлекательных девушек — «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте является скорее исключением из правил. Тем не менее в литературе есть женские персонажи, которые выделяются на фоне других своей притягательностью и особенной красотой. Их образы пленяют не одно поколение читателей и охотно переносятся режиссерами на экраны и театральные подмостки.

AdMe.ru сформировал свой топ самых красивых книжных героинь. И мы хотим узнать, кого бы вы добавили в этот список.

10. Бекки Шарп («Ярмарка тщеславия», Уильям Теккерей)

«Ярмарка тщеславия» — это «роман без героя», несмотря на то, что персонаж Бекки Шарп является центральным в книге. Все дело в том, что автор не наделил ни одно из действующих лиц исключительно положительными качествами, чтобы читатель привычно мог сопереживать своему любимцу. Между тем Ребекка — девушка незаурядная, хотя бы тем, что обладает превосходными внешними данными и умением подчинять себе мужчин. «Ребекка была маленькая, хрупкая, бледная, с рыжеватыми волосами; ее зеленые глаза были обычно опущены долу, но, когда она их поднимала, они казались необычайно большими, загадочными и манящими, такими манящими, что преподобный мистер Крисп, новоиспеченный помощник чизикского викария мистера Флауэрдью, только что со студенческой скамьи в Оксфорде, влюбился в мисс Шарп: он был сражен наповал одним ее взглядом, который она метнула через всю церковь — от скамьи пансионерок до кафедры проповедника».

9. Скарлетт О’Хара («Унесенные ветром», Маргарет Митчелл)

Героиня культового американского романа Маргарет Митчелл была, что называется, типичной «южной красавицей». Так перед Гражданской войной называли молодых незамужних американок Юга с высоким социально-экономическим положением из семей плантаторов. Примечательно, что Скарлетт не была писаной красавицей в обычном понимании, но при этом ее власть над противоположным полом не знала границ. «Скарлетт О’Хара не была красавицей, но мужчины вряд ли отдавали себе в этом отчет, если они, подобно близнецам Тарлтонам, становились жертвами ее чар. Очень уж причудливо сочетались в ее лице утонченные черты матери — местной аристократки французского происхождения — и крупные, выразительные черты отца — пышущего здоровьем ирландца. Широкоскулое, с точеным подбородком лицо Скарлетт невольно приковывало к себе взгляд. Особенно глаза — чуть раскосые, светло-зеленые, прозрачные, в оправе темных ресниц. На белом, как лепесток магнолии, лбу — ах, эта белая кожа, которой так гордятся женщины американского Юга, бережно охраняя ее шляпками, вуалетками и митенками от жаркого солнца Джорджии! — две безукоризненно четкие линии бровей стремительно взлетали косо вверх — от переносицы к вискам».

8. Анна Каренина («Анна Каренина», Лев Толстой)

Описание Анны Лев Толстой приводит в той части, где рассказывает о встрече Карениной и Вронского. И это неспроста: читатель будто видит молодую женщину глазами мужчины, который впервые сталкивается с нею. В первую очередь мы узнаем, что «она была очень красива». «...не по тому изяществу и скромной грации, которые видны были во всей ее фигуре, но потому, что в выражении миловидного лица, когда она прошла мимо его, было что-то особенно ласковое и нежное... Блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц, серые глаза дружелюбно, внимательно остановились на его лице... В этом коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшею ее румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке».

7. Маргарита Готье («Дама с камелиями», Александр Дюма)

Слева — Мари Дюплесси.

Прототипом Маргариты Готье в романе Александра Дюма послужила знаменитая французская куртизанка Мари Дюплесси, которая была возлюбленной писателя. Мари вела светскую жизнь с шикарными выездами, визитами в оперу и колоссальными ежегодными тратами. В своем произведении Дюма так описывает главную героиню: «Представьте себе на чудном овале лица черные глаза и над ними такой чистый изгиб бровей, как будто нарисованный; окаймите глаза длинными ресницами, которые бросают тень на розовые щеки; нарисуйте тонкий прямой нос со слегка чувственными раскрытыми ноздрями; набросайте правильный ротик, прелестные губки которого прикрывают молочно-белые зубы; покройте кожу бархатистым пушком — и вы получите полный портрет этой очаровательной головки».

6. Маргарита («Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков)

Елена Булгакова (слева) и актриса Анна Ковальчук в роли Маргариты.

Маргарита — одна из самых загадочных литературных героинь. Это сильная и мужественная женщина, умеющая любить по-настоящему сильно. «Она была красива и умна, — говорит о Маргарите автор. — К этому надо добавить еще одно — с уверенностью можно сказать, что многие женщины все, что угодно, отдали бы за то, чтобы променять свою жизнь на жизнь Маргариты Николаевны». На момент основных событий романа Маргарите было 30 лет. На создание ее образа повлияли как литературные источники, так и реальные женщины. Основным прототипом стала Елена Сергеевна Булгакова — третья и последняя жена писателя.

5. Настасья Филипповна («Идиот», Федор Достоевский)

Аполлинария Суслова (слева) и актриса Лидия Вележева в роли Настасьи Филипповны.

Одна из главных героинь романа Достоевского Настасья Филипповна была женщиной красивой, гордой и благородной. И при этом — совершенно сумасшедшей. «...необыкновенной красоты женщина... в черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона; волосы, по-видимому, темно-русые, были убраны просто, по-домашнему; глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна», — такое описание дает Федор Михайлович красоте, не нашедшей себя в жизни. Считается, что прототипом героини послужила возлюбленная писателя Аполлинария Прокофьевна Суслова.

4. Джульетта («Ромео и Джульетта», Уильям Шекспир)

Джульетту мы видим глазами влюбленного в нее Ромео, который, заметив девушку, тут же понимает, что никого красивее он раньше не видел. Сомневаться в выдающихся внешних данных юной Джульетты не приходится: Сияет красота ее в ночи,

Как в ухе мавра жемчуг несравненный.

Редчайший дар, для мира слишком ценный?

Как белый голубь в стае воронья -

Среди подруг красавица моя... И я любил? Нет, отрекайся взор:

Я красоты не видел до сих пор!

3. Феридэ («Королек — птичка певчая», Решат Нури Гюнтекин)

Любовный роман турецкого писателя рассказывает о судьбе молодой девушки Феридэ. О внешности героини мы узнаем с ее собственных слов, когда Феридэ описывает то, что видит в зеркале. «Девушка казалась мне хорошенькой. Я внимательно приглядывалась и находила, что именно такая красота повергает людей в изумление... Когда эти глаза не смеются, они кажутся большими и глубокими, как живое страдание. Но стоит им заискриться смехом, они уменьшаются, свет перестает в них вмещаться, кажется, что по щекам рассыпаются маленькие бриллианты. Какие красивые, какие тонкие черты лица! На картинах такие лица трогают до слез... В Текирдаге муж тетки Айше часто говорил: „Феридэ, твои брови похожи на твою речь: начинаются красиво-красиво, тонко-тонко, но потом сбиваются с пути...“ Я пригляделась к ним сейчас: изогнутые стрелы тянулись к самым вискам. Верхняя губа была немного коротка и слегка обнажала ряд зубов. Казалось, я всегда чуть-чуть улыбаюсь. Недаром Реджеб-эфенди говорил, что я и после смерти не перестану смеяться».

2. Луиза Пойндекстер («Всадник без головы», Майн Рид)

Девушка с волевым характером, воспитанная самой природой Луиза Пойндекстер, кажется, была рождена для того, чтобы восхищать. Судя по описанию, трудно было найти более прекрасную молодую женщину: «Красота Луизы Пойндекстер поражала всех с первого взгляда, но трудно было подобрать слова, чтобы дать о ней представление. Перо не может описать прелести ее лица. Даже кисть дала бы лишь слабое представление о ее облике, и ни один художник не мог бы изобразить на безжизненном полотне волшебный свет, который излучали ее глаза — казалось, освещая все лицо. Черты его были классическими и напоминали излюбленный Фидием и Праксителем тип женской красоты. И в то же время во всем греческом пантеоне нет никого похожего на нее, потому что у Луизы Пойндекстер было не лицо богини, а гораздо более привлекательное для простых смертных — лицо женщины».

1. Эсмеральда («Собор Парижской Богоматери», Виктор Гюго)

Печальная история молодой цыганки из французского романа, покорившей сердца трех таких непохожих друг на друга мужчин, стала культовой и не раз воплощалась на сценах театров и киноэкранах. Писатель довольно подробно описывает свою героиню — должно быть, для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений: эта неземная девушка достойна тех страстей, которые пылали вокруг нее. «Она была невысока ростом, но казалась высокой — так строен был ее тонкий стан. Она была смугла, но нетрудно было догадаться, что днем у ее кожи появлялся чудесный золотистый оттенок, присущий андалускам и римлянкам... Девушка плясала, порхала, кружилась на небрежно брошенном ей под ноги старом персидском ковре, и всякий раз, когда ее сияющее лицо возникало перед вами, взгляд ее больших черных глаз ослеплял вас, как молнией. Взоры толпы были прикованы к ней, все рты разинуты... Тоненькая, хрупкая, с обнаженными плечами и изредка мелькавшими из-под юбочки стройными ножками, черноволосая, быстрая, как оса, в золотистом, плотно облегавшем ее талию корсаже, в пестром раздувавшемся платье, сияя очами, она казалась существом воистину неземным».