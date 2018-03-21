10 лакомств, которых вы с нетерпением ждали, но не подозревали, что они уже существуют

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Настоящие сладкоежки никогда не откажутся попробовать что-то новенькое. У многих даже есть список идей для вкусняшек, которым они готовы бесплатно поделиться с фабриками и кондитерскими. Вы удивитесь, узнав, что многие из подобных сладостей уже производятся, а вы и не слышали об этом и до сих пор не попробовали. А для тех взрослых, кто не интересуется десертами, в конце статьи у нас припасена новость от Coca-Cola.

Сластены из AdMe.ru узнали для вас, какие лакомства из ваших мечтаний уже можно отведать.

1. Мороженое Toblerone

Полюбившийся многим швейцарский шоколад с медом и миндалем теперь предстал в новой ипостаси. К лету 2018-го производители выпустят сладость в виде мороженого. Его почитатели в Великобритании уже могут отведать новинку. Пока неизвестно, придет ли продукт в Россию, но, приехав на каникулы в Европу, вы можете уже начинать искать его в местных супермаркетах.

2. Конфеты в виде космических объектов

Различные виды конфет на космическую тематику выпускает фабрика Foucher. Когда даришь такие сладости, как бы ненавязчиво сообщаешь человеку: «Ты мой Космос».

3. Пасхальное яйцо Ferrero Rocher

К грядущему празднику Пасхи компания Ferrero предлагает покупателям огромное пасхальное яйцо со своим фирменным шоколадом. Правда, внутри оно полое. Но фирменную начинку Ferrero Rocher вы все равно получите: в комплекте к яйцу идут традиционные сеты из конфеток.

4. Мороженое Kinder Bueno

Еще одна «холодная» новинка этого года — мороженое Kinder Bueno. Хрустящая конфета с нежным кремом внутри стала для него прототипом. Попробовать лакомство уже можно как минимум во Франции. А летом мороженое можно будет купить и в других европейских странах.

5. Яйцо-сюрприз от Cadbury

Помните эти шоколадные яйца от компании, которая выпускает Wispa? Внутри у них нежный-нежный крем, который так и тает во рту, — настоящее наслаждение нашего детства. В начале года компания Cadbury выпустила в продажу ограниченное количество яиц не с привычным молочным, а с белым шоколадом, спрятав их в обычную упаковку. Тот, кто найдет заветное белое яйцо, получит также денежный приз. Теперь среди сладкоежек развернулась настоящая охота за «эксклюзивными» белыми яйцами.

6. KitKat из розового шоколада

В сентябре 2017 года бельгийско-швейцарская компания Barry Callebaut объявила о появлении нового вида шоколада — рубинового. Он создан на основе уникального вида какао-бобов, которые обладают фруктовым вкусом. И никаких вам ягод, вкусовых добавок или красителей в составе, как утверждают производители. Разумеется, попробовать такой шоколад мечтает каждый сладкоежка. И вот компания Nestle объявила, что ее бренд KitKat первым начал использовать в производстве новый вид шоколада. Правда, пока только для японского рынка.

7. Печенье Nutella

Лакомки Германии уже могут отведать печеньки с начинкой в виде шоколадной пасты Nutella. Даже не пробовав их, кажется, что это пик совершенства в мире печенек.

8. Напитки со вкусом любимых батончиков

Компания Mars выпускает напитки со вкусами своих самых известных вкусняшек. И если предположить, каков на вкус Snickers Shake, в принципе не составляет большого труда, то вот напиток Skittles вызывает любопытство.

9. Шоколадные яйца в настоящей скорлупе

Финская шоколадная фабрика Fazer выпускает необычные яйца: шоколадное яйцо заключено в самую настоящую скорлупу. Это очень популярный десерт в Финляндии во время пасхальных праздников. И далеко не новинка, как могло показаться: выпускаются такие яйца в Финляндии аж с 1896 года.

10. Мороженое со вкусом коричневых и желтых M&M’s

Интересно узнать, каковы на вкус «коричневый» и «желтый» в замороженном виде. Традиционно у мороженого в коричневой упаковке шоколадный вкус, а у того, что в желтой — арахисовый.

Бонус: Coca-Cola объявила о запуске своего первого алкогольного напитка

Впервые за 125 лет компания Coca-Cola выпустит алкогольный напиток. Это будет слабоалкогольная газировка, популярная в Японии под названием Chu-Hi. В ней содержится разновидность местного алкоголя — сётю. Только вот чтобы попробовать этот напиток с различными ароматизаторами, придется отправиться в Японию.

А какую сладость вам захотелось попробовать больше всего?