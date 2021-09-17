10 лайфхаков с обувью, которые безотказно работают в любой ситуации

Пожалуй, одна из самых проблемных зон в нашем гардеробе — это обувь. В магазине не всегда получается долго ее примерять и прислушиваться к своим ощущениям. А когда мы приходим домой или в первый раз выгуливаем новую пару, становится понятно: купленная обувь жмет, натирает или просто неудобна в носке. Но нет предела человеческой фантазии и находчивости.

В этой статье редакция AdMe.ru собрала на первый взгляд странные, но реально работающие советы.

1. Лента для красоты и удобства

Если вы любите обувь, которая может трансформироваться для разных случаев, то этот совет точно окажется полезным. Старые сандалии или пляжную обувь с тонкими ремешками можно украсить лентой (как на фото). Обувь сразу приобретает новый вид, и вряд ли кто-то догадается, что так не было задумано. Кстати, этот лайфхак работает и для пляжных сумок. Многие модницы используют соломенные сумки с такими же ручками, которые быстро загрязняются и приходят в негодность. Можно, например, обернуть потертые ручки атласным платком. Это и удобно, и очень стильно.

2. Эластичные шнурки с фиксатором

Согласитесь, бывают ситуации, когда неудобно постоянно завязывать или развязывать шнурки. Иногда мы торопимся, а иногда хочется просто побыстрее надеть обувь и выбежать из дома. К тому же крепко затянутые шнурки к концу дня начинают сдавливать ногу, и это доставляет очень много неудобств. Но и здесь, как и из любой другой ситуации, можно найти выход. Эластичные шнурки с фиксатором — практичное и быстрое решение. Они хорошо тянутся, что позволяет им подстроиться под ширину вашей стопы. А фиксаторы на концах шнурка не дают им развязаться и избавляют от необходимости постоянно шнуровать обувь.

3. Стельки для увеличения роста

Начнем с того, что многие аксессуары для обуви изначально были придуманы для сугубо практических целей. А уже со временем некоторые из них стали использоваться не по своему прямому назначению. К примеру, стельки или полустельки с приподнятой пяткой. Прежде всего это ортопедические стельки, которые используют в обуви с плоской подошвой для удобства при ходьбе, создания подъема в стопе и снятия нагрузки с пятки. Сейчас такие вкладыши в обувь предназначены еще и для увеличения роста. Иногда нам всем хочется быть немного выше, а приподнятая пятка добавляет несколько сантиметров нашему росту. Это тот самый случай, когда одним способом можно убить двух зайцев.

4. Защитная накладка на подошву

Люди часто обращаются в профессиональные мастерские, чтобы поставить на обувь защиту. Но многое из того, что предлагают в обувных мастерских, можно сделать самостоятельно. Например, своими руками вполне можно изготовить пленку для защиты обуви. Ее можно вырезать по размеру подошвы и приклеить. Это защитит и вашу обувь от быстрого износа, и ваши карманы — от ненужных трат.

5. Влажные капроновые носки, чтобы разносить обувь

Этот лайфхак будет полезен тем, кто приобрел обувь не по размеру. Чтобы разносить пару, понадобятся капроновые носки. Делаем так: надеваем слегка влажные капроновые носки и в них пару часов ходим по дому в новой обуви перед первым выходом на улицу. Готово. Способ работает безотказно.

6. Убираем жесткий задник

Этот способ был придуман немного отчаявшимся, но находчивым человеком. Часто бывает, что при первой носке мы натираем заднюю часть ноги, где очень тонкая кожа. Чтобы избежать этой участи, достаточно хорошенько обстучать молотком жесткие швы. Конечно, это может привести к минимальной деформации, но она будет незаметна. Зато самая твердая часть обувной пары станет гораздо мягче и уже не будет натирать ногу. Обувь при этом можно дополнительно натереть перекисью водорода или касторовым маслом.

7. Войлочная ткань поможет избежать мозолей

Есть огромное количество способов защитить себя от мозолей. О пластыре, конечно же, знают все. А вот с такой хитростью знакомы единицы.

Нам понадобится несколько подручных средств: фетр, ножницы и линейка. Необходимо вырезать небольшой кусочек ткани и расположить вдоль задника обуви. Лишние части нужно обрезать и подогнать по размеру. Фетр очень тонкий и мягкий, поэтому он не будет чувствоваться в обуви и спасет от болезненного натирания.

8. Аккуратно прячем шнурки

Многие люди предпочитают заправлять шнурки в обувь, чтобы они не портили вид и не болтались без дела. Есть один простой, но очень удобный способ красиво спрятать концы шнурков. Для этого необходимо поднять стельку, аккуратно уложить под нее шнурки и заправить стельку обратно. Ничего сложного, а смотрится отлично. И не нужно постоянно думать о том, что шнурки могут вылететь из обуви.

9. Наждачная бумага против скольжения обуви

Порой, выбирая зимнюю обувь, сложно сразу определить, будет ли скользить подошва. А этот фактор очень важен для нашей безопасности. Если во время гололеда все же выяснилось, что обувь скользит, то спасти ситуацию поможет наждачная бумага. Один из способов — натереть подошву наждачкой, тем самым получив абразивный слой. Но можно пойти и другим путем и сделать так, как показано на фотографии: вырезаем куски наждачной бумаги по форме нашей подошвы и приклеиваем их к обуви.

10. Прозрачные коробки для хранения обуви

Многие хранят обувь в коробках, каждая из которых появляется в доме вместе с новой обувной парой. Но согласитесь, не всегда удобно открывать все коробки, чтобы найти нужные туфли или ботинки. Для удобства хранения можно воспользоваться прозрачными коробками и даже собрать из них целый обувной органайзер. Не нужно долго искать ту самую пару обуви. И выглядит очень лаконично, если подобрать одинаковые по виду коробки.