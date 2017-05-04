10 культовых символов, значение которых мы понимали неправильно

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Эти символы пережили десятки поколений, и люди веками наделяли их силой и смыслом. Иногда со временем значение символов меняется — обрастает ассоциациями и искажается до неузнаваемости. И, возможно, этот

красивый кулончик на вашей подвеске несет неожиданный сакральный смысл. AdMe.ru заглянул в историю наиболее известных символов.

Чаша со змеем — символ Гигеи, древнегреческой богини здоровья. От имени этой богини произошел термин «гигиена». Змея — символ и бессмертия, и смерти, ведь ее яд способен и убить, и стать лекарством. В Средние века чашу Гигеи в качестве эмблемы использовали аптекари города Падуи в Италии, позже символ стал общепринятым среди представителей врачевания. Но в некоторых странах символом медицины считают кадуцей — посох бога торговли Гермеса с двумя обвивающимися вокруг змеями.

Ранние упоминания символа датируются 4200 годом до нашей эры. Уроборос был популярен в религии, магии, алхимии, мифологии и психологии. Он олицетворяет созидание и разрушение, цикличность жизни и смерти. Символ был заимствован у египтян древними греками для обозначения вещей, не имеющих начала и конца. С уроборосом в китайской философии связана монада инь и ян. В гностицизме он являет собой и добро, и зло.

Символ широко использовался еще за 3 000 лет до нашей эры. В Индии он назывался Анахата. Два разнонаправленных треугольника — сложенные вместе мужское и женское начала — олицетворяли сердечную чакру. Карл IV, император Священной Римской империи, в 1354 году разрешил евреям Праги

иметь собственный флаг. Полотнище с гексаграммой назвали флагом царя Давида. Во времена нацисткого режима звезда Давида желтого цвета стала символом холокоста.

Предполагают, что изначально символ инь-ян пришел от буддистов в I–III веках. В Китае и Японии инь-ян считается моделью всего сущего. Изначальное понятие «инь» — «теневой», а «ян» — «солнечный склон горы». Инь и ян трактуется как беспрерывное взаимодействие контрастов. Полярные силы дополняют друг друга, и каждая несет в себе кусочек своей противоположности. Инь и ян — это мирная борьба, в которой окончательная победа невозможна, так как конца не существует.

Ранние изображения созданы в 2000 году до нашей эры. Символ встречается в Азии, на Ближнем Востоке и в Египте. Колесо было атрибутом богов солнца и олицетворяло цикличность жизни, перерождение и обновление. В буддизме и индуизме колесо символизирует круговорот Сансары, течение перемен, судьбу и время. Позднее появилось понятие «колесо Фортуны» — символ изменчивости судьбы. Спицы колеса Фортуны несли удачи и неудачи, бесконечно сменяющие друг друга.

Первое упоминание символа датированно 1300 годом нашей эры.

Роза ветров была символом путеводной звезды и оберегом моряков. В XVIII–XX веках были популярны татуировки с этим талисманом: считалось, что он поможет моряку в пути и в возвращении домой. Также роза ветров изображалась на картах, символизируя стороны света.

Первые изображения символа датируются 8000 годом до нашей эры. Свастика — символ счастья, созидания и изобилия. В Индии она символизирует солнце и начало. У американских индейцев она была эмблемой бога солнца. В Китае свастика — иероглиф, означающий солнце. В буддизме считается символом совершенства. С 1900 года в англоязычных странах свастика была популярна на открытках как «крест счастья», состоящий из «4 L»: Light, Love, Life и Luck. В 1920-х годах нацисты сделали ее своим символом. В 1940-е годы из-за аналогии с нацизмом во многих странах изображение свастики оказалось под запретом.

Символ родился в 4000–3000 годах до нашей эры. Впервые двуглавый орел Гандаберунда упоминается в древних легендах индуизма. Бог-воин Вишну становился двуглавым орлом, проявляя фантастическую силу. Гандаберунда был символом принципов дхармы — совокупности норм для поддержания космического порядка. В буддизме двуглавый орел олицетворял могущество Будды, в мусульманском мире был символом высшей власти султана. В Шумере был образом солнца. Гандаберунда присутствовал на гербах многих княжеств и стран. Его изображали на

монетах Золотой Орды, он находился на гербе Священной Римской империи.

На Руси орел появился с женитьбой Ивана III на племяннице византийского императора Софье Палеолог в 1472 году. Он был символом династии Палеологов. Двуглавый орел, изображенный на оружии, считался оберегом и талисманом, приносящим успех в бою.

Символ существует с 3500 года до нашей эры. Встречается в Египте, Греции, Индии, Византии и Шумере. Полумесяц олицетворяет возрождение и бессмертие. Христианами почитался как знак Девы Марии, в Азии — как знак космических сил. В индуизме олицетворяет контроль над разумом. Полумесяц был символом империи Сасанидов в Персии и помещался на короны. В 651 году, после завоевания арабами, полумесяц стал символом власти в Западной Азии. После падения Константинополя в 1453 году полумесяц окончательно стал ассоциироваться с исламом.