10 легендарных киноролей, которые почти сломали психику актеров

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Если вы обожаете свою работу до безумия, то считайте, что в этой жизни вам крупно повезло. Но что делать, если работа в действительности день за днем сводит вас с ума? Актеры как никто другой знают толк и в первом, и во втором. Мы в AdMe.ru решили разыскать фанатиков своего дела, для которых очередной проект стал настоящей одержимостью и довел до психических проблем.

Джонни Депп, «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»

Рейтинг IMDb — 7,7 Писатель без правил и морали, безумный мечтатель Хантер Томпсон смог доверить свою голову и личность только одному человеку — Джонни Деппу. Актер же, в свою очередь, со страстью окунулся в нездоровую атмосферу жизни гонзо-журналиста: Депп несколько недель жил у Томпсона, вставал в 8–9 часов вечера, ложился около 5 часов пополудни, на съемки надевал исключительно старую одежду писателя. В итоге после съемок Джонни признался, что образ Хантера стал для него вирусом, которым тот с радостью «болеет».

Вера Фармига, «Заклятие»

Рейтинг IMDb — 7,5 Страшные байки всегда следуют за серьезными хоррорами, и «Заклятие» не стало исключением: Вера Фармига дважды получила «сообщение» от потусторонних сил. Первое из них — 3 царапины на ноутбуке — она обнаружила, когда договаривалась о роли с режиссером по телефону, еще одно — царапины уже на теле — она увидела уже после съемок, когда вернулась домой. Были ли это реальные предупреждения духов или последствия роли, неизвестно.

Боб Хоскинс, «Кто подставил кролика Роджера»

Рейтинг IMDb — 7,7 Роль частного детектива Эдди Валианта стала самой сложной в послужном списке легендарного актера. Хоскинсу проходилось воображать мультяшных героев на протяжении 8 месяцев съемок, ведь диснеевские образы пририсовывали на уже отснятую ленту. Позже Боб признался, что мультяшки стали преследовать его, что в конечном итоге привело его к кабинету психиатра.

Вэл Килмер, The Doors

Рейтинг IMDb — 7,2 На протяжении года Килмер ходил в старых вещах Джима Моррисона, раз за разом просматривал записи с концертов, пытаясь перенять мимику, движения и манеры рок-иконы, проводил целые дни за прослушиванием The Doors, разучил 50 песен артиста — да он стал точной «подделкой» культового музыканта. После съемок актер сказал, что теперь ему необходима помощь со стороны, чтобы вытащить персонажа из головы.

Хит Леджер, «Темный рыцарь»

Рейтинг IMDb — 9 Перфекционист до мозга костей Хит Леджер стал настоящей жертвой своей роли. Готовясь к съемкам «Темного рыцаря», актер словно одержимый начал создавать дневник Джокера, отображая в нем многогранность характера тяжелого персонажа. Мозг Леджера погрузился в царство вымышленного героя и «разогнался» настолько, что просто не мог отключиться от реальности. Чтобы хоть как-то отдохнуть, Хит начал принимать успокоительные и снотворные, а позже и болеутоляющие. Статуэтку «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана актер получил посмертно.

Эдриан Броуди, «Пианист»

Рейтинг IMDb — 8,5 Болезненный опыт стал настоящим откровением и перерождением для актера. Эдриану пришлось отказаться от машины, квартиры, связи с близкими, но этого оказалось недостаточно, чтобы прочувствовать своего героя. Тогда Броуди решил перестать есть. Именно это довело его до отчаяния, которое он так хорошо перенес на свой образ. После актеру потребовалось около полугода, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Шелли Дюваль, «Сияние»

Рейтинг IMDb — 8,4 Гениальный Стэнли Кубрик всегда «выжимал» из актеров самые правдивые эмоции, используя при этом небезопасные методы. Шелли Дюваль почувствовала на себе всю тяжесть его перфекционизма в полной мере: актрисе приходилось плакать на протяжении 12 часов, слышать в свой адрес бесконечные упреки и терпеть пренебрежение съемочной группы — все ради натурального эмоционального истощения. В результате Шелли приходилось «восстанавливать» себя после съемок за стаканчиком чего-то крепкого.

Линда Блэр, «Изгоняющий дьявола»

Рейтинг IMDb — 8 Линде Блэр было всего 13 лет, когда она предстала перед зрителями как одержимая Риган Макнил. Хоррор на религиозную тему стал настоящим шоком для неподготовленной аудитории, а юная Линда — самой лакомой жертвой журналистов. Так, на каждом интервью актрисе задавали вопросы о боге и дьяволе, рае и аде, на которые у подростка просто не было ответов. И так день за днем. Даже сейчас Блэр вспоминает это время с отвращением.

Джанет Ли, «Психо»

Рейтинг IMDb — 8,5 Джанет Ли стала еще одной жертвой кинороли: после легендарной ленты «Психо» девушка больше никогда не принимала душ. Она позволяла себе только лежать в ванной, закрыв перед этим двери и окна. К слову, наслаждаться процессом тоже было сложно, ведь актриса не могла отвести взгляд от входа.

Энн Хэтэуэй, «Отверженные»

Рейтинг IMDb — 7,6 Трагическая роль в ленте «Отверженные» стала самым серьезным актерским экспериментом за всю карьеру оскароносной Хэтэуэй. Актрисе пришлось попрощаться с длинными волосами, а также скинуть 10 кг за 15–20 дней. Такие жертвы сказались и на психологическом здоровье девушки — Хэтэуэй призналась, что ей понадобились недели, чтобы снова научиться различать, где реальность, а где иллюзии.