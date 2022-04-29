10 шедевров мировой литературы, которые изначально задумывались совсем другими, а мы и не знали

Работа над художественным произведением — это не только творческий труд. Конечно, немаловажен уровень писательского мастерства автора, его кругозор и образование, но очень многое зависит от издателей. Порой писателям приходится менять свою задумку, чтобы книга лучше продавалась. А иногда они просто решают переиграть изначальный замысел.

Мы в AdMe.ru разузнали о романах, которые авторы переписали по ходу работы над ними или даже после публикации книг.

Анна Каренина

В одном из своих писем Лев Толстой признавался: «Я придумал характеры и события, начал их развивать, а потом изменил. В результате получился очень живой, страстный и хорошо законченный роман». Анна изначально должна была быть глупой дурнушкой, а читатели, вероятнее всего, презирали бы ее. Но чем больше Толстой писал, тем больше проявлялась в ней человечность. В конце концов автор полюбил ее и превратил в одну из самых сложных литературных героинь. В кино образ Анны Карениной воплотили такие известные актрисы, как Грета Гарбо, Вивьен Ли, Татьяна Самойлова, Софи Марсо и Кира Найтли.

Евгений Онегин

Александр Сергеевич Пушкин работал над «Евгением Онегиным» в течение 7 лет и в последний год внес в рукопись значительные изменения: переписал конец и добавил письмо Онегина Татьяне. За это время автор изменил концепцию романа: он хотел показать новый тип дворянина 20-х годов XIX века. Евгений Онегин изображал холодного и разочарованного героя модных произведений тех лет, в то время как Татьяна оставалась верна себе. Первоначально планировалось 10 глав, но, написав последнюю главу, писатель передумал и сжег ее. За год до окончания работы на романом Пушкин признавался, что Онегин должен погибнуть. В финальной версии, как мы знаем, он выжил, и именно такой исход событий нам показали в знаменитом фильме 1999 года, где Онегина сыграл Рэйф Файнс.

Маленькие женщины

Первый том романа «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт — трогательной истории о 4 сестрах — заканчивается тем, что отец семейства возвращается домой, а соседский юноша Лори, влюбленный в главную героиню Джо, уезжает в колледж. Но читательницы стали писать письма Луизе Олкотт, спрашивая, за кого выйдут замуж героини романа, и требовали продолжения. Писательница была категорична: «Я не выдам Джо за Лори, чтобы кому-то угодить». По задумке Олкотт Джо могла остаться старой девой. Но издатели заявили, что читатели не захотят покупать книгу, если главная героиня не выйдет замуж. Писательница уступила и «выдала» Джо замуж, но при этом сделала ее жениха карикатурным суровым профессором. Кстати, в экранизации книги 2019 года режиссер Грета Гервиг, зная о первоначальной задумке писательницы, изменила концовку романа. «Я хотела сделать финал таким, чтобы он понравился Луизе Мэй Олкотт», — сказала она.

До встречи с тобой

Трагическая развязка любовного романа Джоджо Мойес «До встречи с тобой», как и его известная экранизация, заставила плакать читателей по всему миру. Но кто бы мог подумать, что писательница могла оставить главного героя в живых в одном из вариантов финала. «Написав 3 четверти романа, я позвонила своему агенту и сказала: „Мы должны сделать что-то радикальное и предложить историю с 2 концовками. Тогда читатель сможет сам выбрать конец: счастливый или печальный“». Но агент отказала Мойес. Позже автор призналась, что если бы они поступили так, как она предлагала, то у романа не было бы и трети той аудитории, которую он получил. У фильма, возможно, тоже.

Большие надежды

По первоначальной задумке Чарльза Диккенса главный герой Пип остается один. Его возлюбленная Эстелла выходит замуж за другого. Но близкий друг автора предложил ему переписать концовку, что писатель и сделал, придумав более оптимистичный финал, который предполагает, что молодые люди поженятся. «Я не сомневаюсь, что история станет более приемлемой благодаря изменению. Я думаю, это к лучшему», — писал Диккенс своим друзьям. В одноименной экранизации 2012 года главные роли сыграли Джереми Ирвин, Холлидей Грейнджер и Рэйф Файнс. И там мы увидели именно обновленную версию истории.

Матильда

Популярная комедия «Матильда», снятая в 1996 году Дэнни Де Вито, является киноадаптацией одноименного романа Роальда Даля. Книга повествует о развитой не по годам девочке, способности которой игнорируют ее непутевые родители. Поступив в школу, Матильда знакомится с доброй мисс Ханни. В финале учительница удочеряет девочку. Детские книги писателя известны своим мрачным настроением. И «Матильда» должна была закончиться гибелью главной героини. Кроме того, Даль признавался, что переписывал полностью завершенный роман: «Я потратил 6 или 9 месяцев на его написание и, когда закончил, понял, что ошибся. Я переписал каждое слово».

Хоббит, или Туда и обратно

Прежде чем представить миру роман-эпопею «Властелин колец», Джон Р. Р. Толкин написал повесть «Хоббит, или Туда и обратно». Но после публикации писатель решил превратить детскую сказку во что-то более мрачное и суровое. В частности, он изменил характера Голлума. В первоначальной версии этот персонаж искренне хотел сделать кольцо призом в игре с Бильбо. Когда из-за пропажи кольца Голлум не смог сдержать обещание, он расстроился и в качестве альтернативы предложил показать Бильбо выход из пещеры. В финальной версии истории, как и в фильмах, мы видим Голлума явно негативным персонажем, который одержим кольцом. В самой известной экранизации его сыграл Энди Серкис.

Удивительный волшебник из страны Оз

Лаймен Фрэнк Баум собирался закончить историю 6-й книгой «Изумрудный город страны Оз». В сказке говорится о том, что Дороти, ее дядя и тетя путешествуют по волшебной стране по пути в Изумрудный город. Там они встречают Железного Дровосека и Страшилу и вместе противостоят злому Королю Гномов. В финале волшебница Глинда заколдовывает страну Оз, делая ее невидимой и недоступной для всех, кроме ее обитателей. Однако потом писатель передумал и написал еще 8 книг. В прологе следующей истории Баум объясняет, каким образом ему удалось узнать о дальнейших событиях: он сумел связаться с Дороти по беспроводной телеграфной связи. Интересно, что в 10-й книге серии — «Ринкитинк в Стране Оз» — рассказывается о приключениях принца и короля страны Оз за ее пределами, а Дороти появляется лишь в конце. А все потому, что роман был написан задолго до публикации и не относился к серии книг о стране Оз. Баум внес изменения в сюжет на волне популярности истории. Фильм, основанный на истории Баума, сосредоточен именно на истории Дороти. Он сделал Джуди Гарленд, которая сыграла эту героиню, голливудской звездой.

Доводы рассудка

В одной из рукописей Джейн Остин обнаружилась альтернативная концовка ее последнего законченного романа «Доводы рассудка». По словам племянника писательницы, под авторством которого вышла ее биография, Джейн посчитала первоначальную версию скучной и плоской. В альтернативной версии главная героиня Энн не получает от влюбленного в нее Фредерика Уэнтворта письма, которое многие называют самым страстным признанием в любви в романах Джейн Остин. Также писательница ввела сцену, в которой Фредерик невольно подслушивает разговор Энн с ее другом о том, какой пылкой может быть женская страсть. Вероятно, именно эти слова даруют вдохновение Фредерику, чтобы написать признание в любви. Пока еще не вышла на экраны новая киноверсия с Дакотой Джонсон в главной роли, для просмотра доступна экранизация 2007 года с Салли Хокинс в роли Энн.

Гарри Поттер и Дары Смерти

Наша любимая история о мальчике-волшебнике могла закончиться иначе. В эпилоге, действие которого происходит через 19 лет после победы над Волдемортом, на платформе 9 и 3/4 возле Гарри, Рона и Гермионы должен был стоять еще один персонаж — Дадли Дурсль. Изначально Дж. К. Роулинг хотела, чтобы Дадли провожал в школу Хогвартс своего ребенка-мага. Но затем писательница решила, что «волшебные» гены не выжили из-за «упрямой» магловской ДНК отца Дадли Вернона. В заключительном фильме франшизы эпилог включили в сценарий: загримированные актеры (Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт) вместе провожали своих детей в школу Хогвартс. Дадли, как и в опубликованной версии книги, там не было.